100 324 обращения от российских семей о пропавших оккупантах поступило в проект Коордштаба "Хочу найти". ИНФОГРАФИКА

В проект Коордштаба "Хочу найти" поступило 100 324 обращения от российских семей относительно пропавших без вести военнослужащих армии страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что эта цифра значительно меньше реального количества пропавших без вести оккупантов. С начала полномасштабной войны в Украине власть рф полностью игнорирует потери личного состава и большое количество пропавших без вести среди своих военнослужащих. Россияне вынуждены самостоятельно разыскивать своих родных и обращаться к проекту "Хочу найти". Так, в мае 2025 года в проект поступило рекордное за все время количество заявок - 12 320.

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Как работает проект "Хочу найти"

Используя предоставленную в рамках проекта информацию, родственники получают возможность подтвердить статус пленного или погибшего и требовать от своих властей проведения обменов. С начала работы "Хочу найти" в январе 2024 года было подтверждено пребывание 2 415 российских военных в украинском плену, из которых 1 126 уже обменяны на украинских Защитников. В целом же, в Украине в плену находится значительно больше российских военных, но не все родные военнопленных знают о проекте и оставили заявки на поиск.

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Анализ обращений в проект показал стремительный рост количества пропавших без вести в большинстве подразделений ВС РФ. Лидером по количеству разыскиваемых является 15-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 90600) - 2 277 пропавших без вести. Из 20 подразделений-лидеров по количеству пропавших, 17 - мотострелковые, которые командование армии-агрессора чаще всего бросает на "мясные" штурмы.

В каких районах больше всего пропавших без вести оккупантов

Среди районов боевых действий, где зафиксировано наибольшее количество пропавших без вести оккупантов, первое место занимает Покровский район Донецкой области - 16 510 заявок. Только с начала года количество пропавших здесь выросло на 68%. На втором месте - Бахмутский район, откуда поступило 8 801 обращение.

Какой возраст разыскиваемых

26% всех заявок в проект "Хочу найти" касаются военных в возрасте до 30 лет. Самому молодому из разыскиваемых - всего 18, а самому старшему - 67 лет.

Также фиксируется снижение уровня поддержки войны среди родственников погибших и пропавших. 75% тех, кто обратился в проект, заявляют, что не поддерживают захватническую войну, развязанную Москвой.

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Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 12 июня 2025 года потери россиян погибшими и ранеными составляют около 1 000 340 человек.