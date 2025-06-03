РФ потеряла с начала года почти 200 тыс. солдат, в том числе, 35 370 - в мае, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Безвозвратные и санитарные потери российской армии в мае достигли 35 370 человек - это условно состав трех дивизий, что больше, чем общая численность вооруженных сил отдельных европейских государств.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Так, отмечается, что по данным Генштаба ВСУ, с начала года Россия потеряла на поле боя в Украине 197 760 военных - это условно численность личного состава почти десяти дивизий.

Сообщается, что в течение мая украинские защитники уничтожили или повредили 1391 артиллерийскую систему врага. В среднем ежесуточно наши защитники отминусовывают 45 пушек российской армии. Самым "урожайным" днем в мае по количеству уничтоженных артсистем стало 6 мая (День пехоты) - было утилизировано 71 артиллерийскую систему оккупантов.

Также читайте: В мае украинская авиация поразила командные пункты, а также пункты управления БПЛА, - Воздушные силы

Всего с начала года РФ потеряла в Украине 6995 артиллерийских систем.

Также в мае украинские воины уничтожили и подбили 140 танков (это количество стволов 4.5 танковых батальонов), 292 боевые бронемашины, 26 реактивных систем залпового огня, 25 дорогостоящих средств противовоздушной обороны, 3575 военных автомобилей, 34 единицы специальной техники. Кроме того, утилизировали 2 самолета и вертолет.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 990 800 человек (+1100 за сутки), 384 самолета, 10 881 танк, 28 623 артсистемы, 22 671 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

В Минобороны отмечают, что в мае зафиксировано наибольшее количество боевых столкновений с начала 2025 года - 5691. Для сравнения, в январе зафиксировали 5087 боестолкновений, в феврале - 3274, в марте - 4270, в апреле - 4647.