Общие боевые потери РФ с начала войны – около 990 800 человек (+1100 за сутки), 10 881 танк, 28 623 артсистемы, 22 671 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 990 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 990800 (+1100) человек,

танков - 10881 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 22671 (+8) ед,

артиллерийских систем - 28623 (+48) ед,

РСЗО - 1402 (+1) ед,

средства ППО - 1176 (+1) ед,

самолетов - 384 (+12) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38748 (+126),

крылатые ракеты - 3271 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50607 (+145) ед,

специальная техника - 3905 (+0)

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