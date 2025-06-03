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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 990 800 человек (+1100 за сутки), 10 881 танк, 28 623 артсистемы, 22 671 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 990 800 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 990800 (+1100) человек,

танков - 10881 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 22671 (+8) ед,

артиллерийских систем - 28623 (+48) ед,

РСЗО - 1402 (+1) ед,

средства ППО - 1176 (+1) ед,

самолетов - 384 (+12) ед,

вертолетов - 336 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 38748 (+126),

крылатые ракеты - 3271 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 50607 (+145) ед,

специальная техника - 3905 (+0)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19633) Генштаб ВС (6456) ликвидация (3682) уничтожение (7212)


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Топ комментарии
+19
Минув 4122 день москальсько-української війни.
210!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Слава СБУ, попередні результати великих 12 кацапланів.
Арта, ППО та логістика норм, броня трохи виповзла на прогулянку.
Сукупна арта перевалила за 30000!
Чумардоси менше ніж за 1% від першого ляма.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 990 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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03.06.2025 08:43 Ответить
+18
День параши 12 июня. Порадуем их миллионом дохлых свинособак.
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03.06.2025 07:52 Ответить
+17
Сподіваюсь, по літачках це не остання цифра.
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03.06.2025 07:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Сподіваюсь, по літачках це не остання цифра.
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03.06.2025 07:40 Ответить
Дійсно чому 12 а не 41?
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03.06.2025 07:47 Ответить
Раша заявила про знищення 11 літаків.Супутникові знімки про 13.Знищити і пошкодити-дві великі різниці.Пошкоджений літак можна відновити(провда,відновити ту 95 великий знак питання).
Знищений літак відновити неможливо.
А СБУ ще вчора заявили,що знищено і пошкоджено 41 корито.
Значить,12 знищено,решта пошкоджено.
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03.06.2025 08:15 Ответить
решта догниють та будуть розкрадені найближчим часом
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03.06.2025 08:32 Ответить
Тільки на одному аеродромі було знищено повністю 8 літаків. Про це знімав рашистський пожежний який їх гасив. Судячи з відео кількості пожеж з інших аеродромів є сподівання що на них згоріло не менше літаків. Тобто цифра повністю знищених повинна бути далеко за 12 обо даже за 20 літаків. А інші напевно не зайнялися а просто добряче пошкоджені
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03.06.2025 08:38 Ответить
Це, до речі може бути одним з непрямих факторів визначення - скільки у них літаків в робочому стані було. Справні літаки були заправлені, тому влучання в крила дрона з БЧ в кілограмм-два призводило до займання літака і вигоряння повністю. А несправні, донори комплектуючих тощо - були з сухими баками, бо нікуди вже ніколи не збирались літати.
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03.06.2025 09:11 Ответить
З сухими баками вони б ще сильніше вибухнули. Бо сам по собі керосин горить погано, а от пари керосину добре вибухають. Да і не факт що ті літаки які не зайнялись підлягають ремонту чи експлуатації. Як і не факт що із супутника можна побачити пошкодження на таких великих літаках із за вибуху маленького дрона, якщо вони не згоріли повністю. Да і взагалі я дивуюсь чому нам дають такі погані фото із супутників, наче ці супутники ще з минулого століття, якщо даже в гугл картах якість в 10 разів краща
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03.06.2025 09:24 Ответить
Щодо парів - це очевидно. Тому я і написав "непрямих факторів". Бо там "вилка" визначення дуже велика і без відео високої чіткості хєра зо два зрозумієш - то "вспішка" чи "вибух" і чи горить паливо або ні.

Щодо фото з супутників - безкоштовних супутникових знімків високої якості у відкритому доступу - хєра нам. Гуглокартами насолоджутесь. Всі фотки супутникові купуються за гроші. І ті, хто купив - не дуже ******* придбане вивалювати в інтернет для забави хом'яків форумних.
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03.06.2025 10:48 Ответить
впевнений, що реальне уялення які борти були у нельотному стані, точно було, бо за рік моніторингу супутникових знімків цих летовищ це було точно з'ясовано, а кількість дронів на вантажівці була лімітованою десь приблизно до 30 штук, і витрачати їх на нелітаючий хлам було би не логічно.
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03.06.2025 11:18 Ответить
пошкоджені ці літаки відновити вже не можно, бо якщо якась нервюра або інший силовий елемент пробитий вражаючими елементами (я впевнений що для б\ч цих дронів знайшли потрібну кількість шариків з карбіда вольфраму) то зробити нову вже ніде і нікому. Теж саме стосується елементів фюзеляжа\крил\хвостового оперення, бо на заводі на матричному дворі вже давно матриці і пуансони були спіжжені на "цвєтмєт", бо вони зроблені із свинцю та цинку.
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03.06.2025 11:10 Ответить
День параши 12 июня. Порадуем их миллионом дохлых свинособак.
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03.06.2025 07:52 Ответить
є усі ханси на це !!! Слава ЗСУ !!!
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03.06.2025 07:56 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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03.06.2025 08:06 Ответить
Літаки 12 і це знищені які ніяким чином не відновлять, є ще уражені (пошкоджені) ймовірність відновдення яких ще під питанням - і де горлопани зі своїм скигленням про завищені втрати від ГШ.
З початку року рівно 200 000 чумардосів і чергові ювілейні 10 тисяч які відкрили фінішну пряму до грандіозного галаконцерту "хотят лі рускіє вайни".
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03.06.2025 08:19 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.06.2025 08:37 Ответить
Минув 4122 день москальсько-української війни.
210!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Слава СБУ, попередні результати великих 12 кацапланів.
Арта, ППО та логістика норм, броня трохи виповзла на прогулянку.
Сукупна арта перевалила за 30000!
Чумардоси менше ніж за 1% від першого ляма.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 990 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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03.06.2025 08:43 Ответить
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03.06.2025 08:45 Ответить
Оооо, нові регіони кацапії канули в лєту! Гарна новина! Слава Героям ЗСУ! 👍
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03.06.2025 10:36 Ответить
І літачки!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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03.06.2025 09:39 Ответить
знову без пепелаца, за який звітувала 25-та бригада...
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03.06.2025 10:51 Ответить
 
 