Общие боевые потери РФ с начала войны – около 990 800 человек (+1100 за сутки), 10 881 танк, 28 623 артсистемы, 22 671 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 990 800 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 990800 (+1100) человек,
танков - 10881 (+7) ед,
боевых бронированных машин - 22671 (+8) ед,
артиллерийских систем - 28623 (+48) ед,
РСЗО - 1402 (+1) ед,
средства ППО - 1176 (+1) ед,
самолетов - 384 (+12) ед,
вертолетов - 336 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 38748 (+126),
крылатые ракеты - 3271 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 50607 (+145) ед,
специальная техника - 3905 (+0)
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Знищений літак відновити неможливо.
А СБУ ще вчора заявили,що знищено і пошкоджено 41 корито.
Значить,12 знищено,решта пошкоджено.
Щодо фото з супутників - безкоштовних супутникових знімків високої якості у відкритому доступу - хєра нам. Гуглокартами насолоджутесь. Всі фотки супутникові купуються за гроші. І ті, хто купив - не дуже ******* придбане вивалювати в інтернет для забави хом'яків форумних.
З початку року рівно 200 000 чумардосів і чергові ювілейні 10 тисяч які відкрили фінішну пряму до грандіозного галаконцерту "хотят лі рускіє вайни".
210!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Слава СБУ, попередні результати великих 12 кацапланів.
Арта, ППО та логістика норм, броня трохи виповзла на прогулянку.
Сукупна арта перевалила за 30000!
Чумардоси менше ніж за 1% від першого ляма.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 990 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦