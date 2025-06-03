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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 990 800 осіб (+1100 за добу), 384 літаки, 10 881 танк, 28 623 артсистеми, 22 671 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 990 800 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 3.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 990800 (+1100) осіб,

танків - 10881 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 22671 (+8) од,

артилерійських систем – 28623 (+48) од,

РСЗВ – 1402 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1176 (+1) од,

літаків – 384 (+12) од,

гелікоптерів – 336 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38748 (+126),

крилаті ракети ‒ 3271 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 50607 (+145) од,

спеціальна техніка ‒ 3905 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція "Павутина": на авіабазі "Іваново" знищено щонайменше один літак А-50. СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17784) Генштаб ЗС (6758) ліквідація (4065) знищення (7525)


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Топ коментарі
+12
День параши 12 июня. Порадуем их миллионом дохлых свинособак.
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03.06.2025 07:52 Відповісти
+11
Сподіваюсь, по літачках це не остання цифра.
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03.06.2025 07:40 Відповісти
+9
Раша заявила про знищення 11 літаків.Супутникові знімки про 13.Знищити і пошкодити-дві великі різниці.Пошкоджений літак можна відновити(провда,відновити ту 95 великий знак питання).
Знищений літак відновити неможливо.
А СБУ ще вчора заявили,що знищено і пошкоджено 41 корито.
Значить,12 знищено,решта пошкоджено.
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03.06.2025 08:15 Відповісти
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Сподіваюсь, по літачках це не остання цифра.
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03.06.2025 07:40 Відповісти
Дійсно чому 12 а не 41?
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03.06.2025 07:47 Відповісти
Раша заявила про знищення 11 літаків.Супутникові знімки про 13.Знищити і пошкодити-дві великі різниці.Пошкоджений літак можна відновити(провда,відновити ту 95 великий знак питання).
Знищений літак відновити неможливо.
А СБУ ще вчора заявили,що знищено і пошкоджено 41 корито.
Значить,12 знищено,решта пошкоджено.
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03.06.2025 08:15 Відповісти
решта догниють та будуть розкрадені найближчим часом
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03.06.2025 08:32 Відповісти
Тільки на одному аеродромі було знищено повністю 8 літаків. Про це знімав рашистський пожежний який їх гасив. Судячи з відео кількості пожеж з інших аеродромів є сподівання що на них згоріло не менше літаків. Тобто цифра повністю знищених повинна бути далеко за 12 обо даже за 20 літаків. А інші напевно не зайнялися а просто добряче пошкоджені
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03.06.2025 08:38 Відповісти
Це, до речі може бути одним з непрямих факторів визначення - скільки у них літаків в робочому стані було. Справні літаки були заправлені, тому влучання в крила дрона з БЧ в кілограмм-два призводило до займання літака і вигоряння повністю. А несправні, донори комплектуючих тощо - були з сухими баками, бо нікуди вже ніколи не збирались літати.
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03.06.2025 09:11 Відповісти
З сухими баками вони б ще сильніше вибухнули. Бо сам по собі керосин горить погано, а от пари керосину добре вибухають. Да і не факт що ті літаки які не зайнялись підлягають ремонту чи експлуатації. Як і не факт що із супутника можна побачити пошкодження на таких великих літаках із за вибуху маленького дрона, якщо вони не згоріли повністю. Да і взагалі я дивуюсь чому нам дають такі погані фото із супутників, наче ці супутники ще з минулого століття, якщо даже в гугл картах якість в 10 разів краща
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03.06.2025 09:24 Відповісти
День параши 12 июня. Порадуем их миллионом дохлых свинособак.
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03.06.2025 07:52 Відповісти
є усі ханси на це !!! Слава ЗСУ !!!
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03.06.2025 07:56 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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03.06.2025 08:06 Відповісти
Літаки 12 і це знищені які ніяким чином не відновлять, є ще уражені (пошкоджені) ймовірність відновдення яких ще під питанням - і де горлопани зі своїм скигленням про завищені втрати від ГШ.
З початку року рівно 200 000 чумардосів і чергові ювілейні 10 тисяч які відкрили фінішну пряму до грандіозного галаконцерту "хотят лі рускіє вайни".
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03.06.2025 08:19 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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03.06.2025 08:37 Відповісти
Минув 4122 день москальсько-української війни.
210!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Слава СБУ, попередні результати великих 12 кацапланів.
Арта, ППО та логістика норм, броня трохи виповзла на прогулянку.
Сукупна арта перевалила за 30000!
Чумардоси менше ніж за 1% від першого ляма.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 990 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
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03.06.2025 08:43 Відповісти
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03.06.2025 08:45 Відповісти
І літачки!!!
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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03.06.2025 09:39 Відповісти
 
 