Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 990 800 осіб (+1100 за добу), 384 літаки, 10 881 танк, 28 623 артсистеми, 22 671 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 990 800 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 3.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 990800 (+1100) осіб,
танків - 10881 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 22671 (+8) од,
артилерійських систем – 28623 (+48) од,
РСЗВ – 1402 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1176 (+1) од,
літаків – 384 (+12) од,
гелікоптерів – 336 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38748 (+126),
крилаті ракети ‒ 3271 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 50607 (+145) од,
спеціальна техніка ‒ 3905 (+0)
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Знищений літак відновити неможливо.
А СБУ ще вчора заявили,що знищено і пошкоджено 41 корито.
Значить,12 знищено,решта пошкоджено.
З початку року рівно 200 000 чумардосів і чергові ювілейні 10 тисяч які відкрили фінішну пряму до грандіозного галаконцерту "хотят лі рускіє вайни".
210!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Слава СБУ, попередні результати великих 12 кацапланів.
Арта, ППО та логістика норм, броня трохи виповзла на прогулянку.
Сукупна арта перевалила за 30000!
Чумардоси менше ніж за 1% від першого ляма.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 990 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦