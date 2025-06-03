В мае украинская авиация поразила командные пункты, а также пункты управления БПЛА, - Воздушные силы

Украинские военные наносят удары по вражеским целям с помощью КАБов, ежедневно работает авиация, запускаются в частности противорадиолокационные ракеты различных типов, которые могут поражать цели, а также управляемые авиабомбы американского и французского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Наша авиация работает ежедневно, ракеты летят, противорадиолокационные ракеты различных типов, которые могут поражать цели, а также управляемые авиабомбы американского, французского производства", - отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат добавил, что Украина бьет противника КАБами. Но, в отличие от российских КАБов, наши - это высокоточное оружие. По словам наших пилотов, такие КАБы попадают в радиусе одного метра точно в цель.

"Вы видите, наращивается беспилотная авиация, дроны разных типов, которыми атакуют эффективно и мы, и, к сожалению, противник. Поэтому это очень приоритетная цель. Атакуются и другие объекты - такие. как склады боеприпасов, техника - все, что заказывает, так сказать, старший начальник. Разведка работает, все уничтожается", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

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