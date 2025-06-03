У травні українська авіація вразила командні пункти, а також пункти управління БпЛА, - Повітряні сили

Українські військові завдають ударів по ворожих цілях за допомогою КАБів, щодня працює авіація, запускаються зокрема протирадіолокаційні ракети різних типів, які можуть вражати цілі, а також керовані авіабомби американського і французького виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українській правді заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Наша авіація працює щодня, ракети летять, протирадіолокаційні ракети різних типів, які можуть вражати цілі, а також керовані авіабомби американського, французького виробництва", – зауважив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат додав, що Україна б’є противника КАБами. Та на відміну від російських КАБів, наші – це високоточна зброя. За словами наших пілотів, такі КАБи влучають в радіусі одного метра точно в ціль.

"Ви бачите, нарощується безпілотна авіація, дрони різних типів, якими атакують ефективно і ми, і, на жаль, противник. Тому це дуже пріоритетна ціль. Атакуються й інші об'єкти - такі як склади боєприпасів, техніка – все, що замовляє, так би мовити, старший начальник. Розвідка працює, все знищується", - наголосив речник Повітряних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сумщина зараз найбільше атакована керованими авіабомбами, які долітають на 20-25 км у глибину, - Повітряні сили