Сумщина зараз найбільше атакована керованими авіабомбами, які долітають на 20-25 км у глибину, - Повітряні сили
За останній період відбувається серйозна активізація противника. Окупанти регулярно здійснюють авіаційні атаки, зокрема керованими авіабомбами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українській правді заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.
Він наголосив, що росіяни атакують КАБами, яких чи не в 10 разів більше. Ці бомби не є точними і ними російська авіація стирає з лиця землі той чи інший населений пункт тактикою продавлення, яку започаткували ще в Авдіївці.
"Якщо пам’ятаєте, там за добу прилітало по 200 КАБів. Для того часу це було дуже багато. А зараз ми таке бачимо фактично постійно на лінії фронту. Це нарощення бойових дій. І таким чином противник завдає ударів тими КАБами й іншим озброєнням, є ще некеровані авіаційні ракети тощо, – сказав Ігнат.
За його словами, у травні наша протиповітряна оборона знищила понад 3800 шахедів та дронів-імітаторів.
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Не можна так.
У нас новий потужний кейс ЗЄ - "Павутина".
Всі радіють і льопають себе вухами по щоках.
Не до того...
А де дії влади..?!
Де якісь засоби протидії..?!
Чи чекають поки світова спільнота просто виразить чергову " велику стурбованість" а потім буде чергови " потужний" відосік ..?!