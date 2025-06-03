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Новини Обстріли Сумщини
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Сумщина зараз найбільше атакована керованими авіабомбами, які долітають на 20-25 км у глибину, - Повітряні сили

Рашисти КАБами стирає населені пункти

За останній період відбувається серйозна активізація противника. Окупанти регулярно здійснюють авіаційні атаки, зокрема керованими авіабомбами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Українській правді заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він наголосив, що росіяни атакують КАБами, яких чи не в 10 разів більше. Ці бомби не є точними і ними російська авіація  стирає з лиця землі той чи інший населений пункт тактикою продавлення, яку започаткували ще в Авдіївці.

"Якщо пам’ятаєте, там за добу прилітало по 200 КАБів. Для того часу це було дуже багато. А зараз ми таке бачимо фактично постійно на лінії фронту. Це нарощення бойових дій. І таким чином противник завдає ударів тими КАБами й іншим озброєнням, є ще некеровані авіаційні ракети тощо, – сказав Ігнат.

За його словами, у травні наша протиповітряна оборона знищила понад 3800 шахедів та дронів-імітаторів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про удар РФ по Сумах: Без тиску США та Європи Путін не погодиться на припинення вогню

Автор: 

Сумська область (3848) Повітряні сили (2744) Ігнат Юрій (801) КАБ (384)


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Де українські керовані авіабомби? Зєля ж обіцяв: "До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні, літаки летять, будемо всіх бомбить! ... "
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03.06.2025 11:37 Відповісти
Де-де... Ви ж наче з Цензора не вилазите, а такі питання тут ставите...
Один
Два
Три
Знайшов за дві хвилини. А вам що заважає?
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03.06.2025 11:50 Відповісти
Новий український літак СУ-25 скидає на ціль нові українські авіабомби AASM-250 "Hammer"...? та й бомбити він збирався буквально усіх, а не лише росію...
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03.06.2025 11:59 Відповісти
Досить ігнорувати сітуацію у Сумах та області! Рашисти лізуть як по маслу. Де ж рви, колючка, мінні поля, бетонні форти? Де стратегія оборони та збереження обласного центру, Шостки, Білопілля і тд.?
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03.06.2025 11:50 Відповісти
Тсссс...

Не можна так.
У нас новий потужний кейс ЗЄ - "Павутина".
Всі радіють і льопають себе вухами по щоках.

Не до того...
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03.06.2025 11:56 Відповісти
На Сумщині відбувається жах...
А де дії влади..?!
Де якісь засоби протидії..?!
Чи чекають поки світова спільнота просто виразить чергову " велику стурбованість" а потім буде чергови " потужний" відосік ..?!
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03.06.2025 12:39 Відповісти
Вовчанську теж казали -" нічого не загрожує"...-" там потужні оборонні споруди"...а насправді ні& там не було...і ситуація повторюється...так дійсно кацаби дійдуть до Дніпра...
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03.06.2025 12:41 Відповісти
 
 