Сумская область сейчас больше всего атакована управляемыми авиабомбами, которые долетают на 20-25 км в глубину, - Воздушные силы
За последний период происходит серьезная активизация противника. Оккупанты регулярно осуществляют авиационные атаки, в частности управляемыми авиабомбами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинской правде заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Он отметил, что россияне атакуют КАБами, которых едва ли не в 10 раз больше. Эти бомбы не являются точными и ими российская авиация стирает с лица земли тот или иной населенный пункт тактикой продавливания, которую начали еще в Авдеевке.
"Если помните, там за сутки прилетало по 200 КАБов. Для того времени это было очень много. А сейчас мы такое видим фактически постоянно на линии фронта. Это наращивание боевых действий. И таким образом противник наносит удары теми КАБами и другим вооружением, есть еще неуправляемые авиационные ракеты и т.д., - сказал Игнат.
По его словам, в мае наша противовоздушная оборона уничтожила более 3800 шахедов и дронов-имитаторов.
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Не можна так.
У нас новий потужний кейс ЗЄ - "Павутина".
Всі радіють і льопають себе вухами по щоках.
Не до того...
А де дії влади..?!
Де якісь засоби протидії..?!
Чи чекають поки світова спільнота просто виразить чергову " велику стурбованість" а потім буде чергови " потужний" відосік ..?!