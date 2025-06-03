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Новости Обстрелы Сумщины
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Сумская область сейчас больше всего атакована управляемыми авиабомбами, которые долетают на 20-25 км в глубину, - Воздушные силы

Рашисты КАБами стирают населенные пункты

За последний период происходит серьезная активизация противника. Оккупанты регулярно осуществляют авиационные атаки, в частности управляемыми авиабомбами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Украинской правде заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что россияне атакуют КАБами, которых едва ли не в 10 раз больше. Эти бомбы не являются точными и ими российская авиация стирает с лица земли тот или иной населенный пункт тактикой продавливания, которую начали еще в Авдеевке.

"Если помните, там за сутки прилетало по 200 КАБов. Для того времени это было очень много. А сейчас мы такое видим фактически постоянно на линии фронта. Это наращивание боевых действий. И таким образом противник наносит удары теми КАБами и другим вооружением, есть еще неуправляемые авиационные ракеты и т.д., - сказал Игнат.

По его словам, в мае наша противовоздушная оборона уничтожила более 3800 шахедов и дронов-имитаторов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский об ударе РФ по Сумах: Без давления США и Европы Путин не согласится на прекращение огня

Автор: 

Сумская область (3296) Воздушные силы (2404) Игнат Юрий (604) КАБ (383)


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Де українські керовані авіабомби? Зєля ж обіцяв: "До Дня Незалежності ми повинні зробити новий літак і показати всім, які ми сильні, літаки летять, будемо всіх бомбить! ... "
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03.06.2025 11:37 Ответить
Де-де... Ви ж наче з Цензора не вилазите, а такі питання тут ставите...
Один
Два
Три
Знайшов за дві хвилини. А вам що заважає?
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03.06.2025 11:50 Ответить
Новий український літак СУ-25 скидає на ціль нові українські авіабомби AASM-250 "Hammer"...? та й бомбити він збирався буквально усіх, а не лише росію...
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03.06.2025 11:59 Ответить
Досить ігнорувати сітуацію у Сумах та області! Рашисти лізуть як по маслу. Де ж рви, колючка, мінні поля, бетонні форти? Де стратегія оборони та збереження обласного центру, Шостки, Білопілля і тд.?
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03.06.2025 11:50 Ответить
Тсссс...

Не можна так.
У нас новий потужний кейс ЗЄ - "Павутина".
Всі радіють і льопають себе вухами по щоках.

Не до того...
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03.06.2025 11:56 Ответить
На Сумщині відбувається жах...
А де дії влади..?!
Де якісь засоби протидії..?!
Чи чекають поки світова спільнота просто виразить чергову " велику стурбованість" а потім буде чергови " потужний" відосік ..?!
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03.06.2025 12:39 Ответить
Вовчанську теж казали -" нічого не загрожує"...-" там потужні оборонні споруди"...а насправді ні& там не було...і ситуація повторюється...так дійсно кацаби дійдуть до Дніпра...
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03.06.2025 12:41 Ответить
 
 