РФ втратила від початку року майже 200 тис. солдатів, зокрема 35 370 - у травні, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Безповоротні та санітарні втрати російської армії у травні сягнули 35 370 осіб – це умовно склад трьох дивізій, що більше, ніж загальна чисельність збройних сил окремих європейських держав.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що за даними Генштабу ЗСУ, від початку року Росія втратила на полі бою в Україні 197 760 військових - це умовно чисельність особового складу майже десяти дивізій.

Повідомляється, що упродовж травня українські захисники знищили або пошкодили 1391 артилерійську систему ворога. У середньому щодоби наші захисники відмінусовують 45 гармат російської армії. "Найврожайнішим" днем у травні щодо кількості знищених артсистем стало 6 травня (День піхоти) – було утилізовано 71 артилерійську систему окупантів.

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Загалом від початку року РФ втратила в Україні 6995 артилерійських систем.

Також у травні українські воїни знищили та підбили 140 танків (це кількість стволів 4.5 танкових батальйонів), 292 бойові бронемашини, 26 реактивних систем залпового вогню, 25 дороговартісних засобів протиповітряної оборони, 3575 військових автомобілів, 34 одиниці спеціальної техніки. Крім того, утилізували 2 літаки та гелікоптер.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 990 800 осіб (+1100 за добу), 384 літаки, 10 881 танк, 28 623 артсистеми, 22 671 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

У Міноборони зазначають, що у травні зафіксовано найбільшу кількість бойових зіткнень з початку 2025 року – 5691. Для порівняння, у січні зафіксували 5087 боєзіткнень, у лютому – 3274, у березні – 4270, у квітні – 4647.