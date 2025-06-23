Для лучшего поиска пропавших по всему миру развернули систему сдачи ДНК для родственников украинских защитников, - МВД

Систему для забора ДНК у родственников украинских защитников развернули на базе ГП "Документ". Это поможет в поиске и идентификации без вести пропавших бойцов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на брифинге 23 июня.

"Мы по всей Европе, во всем мире развернули систему сдачи ДНК. Практически в каждой крупной стране мира, где проживают родные наших военных, мы сможем в кратчайшие сроки взять ДНК", - сказал он.

По данным МВД, сейчас есть 18 таких пунктов, также дополнительно открывают пункты в США и Канаде. Кроме того, родственники военных могут вернуться в Украину и сдать ДНК.

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Напомним, Министерство внутренних дел и Международная комиссия по вопросам пропавших без вести (МКЗБ) предлагают родственникам российских военных, погибших или пропавших без вести на войне против Украины, предоставить образцы ДНК, чтобы искать их среди переданных Украине тел.