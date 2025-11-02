РУС
8 056 29

Пропала без вести часть воинов 125 ОВМБр, которые в подчинении другого формирования выполняли задачи на Запорожском направлении, - бригада

Военные пропали без вести

Определенное количество защитников 125 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которые выполняли боевые задачи на Запорожском направлении, в настоящее время не выходят на связь и считаются пропавшими без вести, ранеными или погибшими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление бригады.

Что говорят в бригаде?

Как отмечается, подразделения, выполнявшие боевые задачи на Запорожском направлении, вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское, находились в оперативном подчинении другого военного формирования и действовали по распоряжениям соответствующего командования.

"Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения", - говорится в сообщении.

О количестве защитников, которые не выходят на связь, не сообщается.

выяснение обстоятельств событий

По данным бригады, на сегодняшний день командиром бригады определено выяснение обстоятельств этих событий как приоритетная задача. Работа по проверке и уточнению информации продолжается во взаимодействии с соответствующими структурами и службами.

Коммуникация с родными

Для недопущения потери связи между семьями военнослужащих - погибших, без вести пропавших или находящихся в лечебных учреждениях - в ближайшее время будет налажена постоянная коммуникация с ответственными подразделениями бригады.

Уже сейчас семьи военнослужащих и действующие бойцы бригады могут зарегистрироваться для участия в онлайн-встрече с командованием и представителями служб:

• психологической поддержки персонала;

• юридической;

• финансово-экономической;

• медицинской;

• тылового обеспечения;

• гражданско-военного сотрудничества.

Дата и время встречи: 4 ноября 2025 года, в 10:00

💻 Платформа: Google Meet

🔗 Регистрация: https://forms.gle/t7TRzxWgX7bowe7e6

Ссылка для участия будет отправлена на указанный при регистрации электронный адрес.

Контакты

Также родственники могут обратиться за дополнительной информацией на горячую линию отделения гражданско-военного сотрудничества по вопросам коммуникации с семьями погибших, пропавших без вести или раненых военнослужащих:

📞 Телефон горячей линии: 098 718 1512
🕘 График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00

Мы осознаем боль и тревогу, которые переживают семьи наших воинов, и делаем все возможное для установления достоверных обстоятельств и предоставления вам всей доступной информации.

Запорожская область (3715) потери (4596) пропавший без вести (171) Пологовский район (202) Ольговское (8) Полтавка (9) 125 отдельная тяжелая механизированная бригада (1)
схоже командування взагалі перестало відповідати за втрати тому і не рахуют загиблих, ці дії підривают мобілізацію гірше ніж ворожа агітація.
02.11.2025 12:06 Ответить
Нема гірше ніж бути приданими.
02.11.2025 12:00 Ответить
**** ви скажіть чи хоч один бат в самі 125 є ? Вас уродів всіх на гіляку треба. Гнойки.
02.11.2025 12:05 Ответить
Нема гірше ніж бути приданими.
02.11.2025 12:00 Ответить
От власне скільки часу вже піднімається питання оцього хаосу, коли замість викопистання у певних локаціях, чи виконання завдань потрібно використовувати цілісні підрозділи, не поьрібнююяи їх і не розтягуючи по різних ділянках, інавіть по різних оперативних напрямках. Однією з причин перезоду на корпусну систему і було оте розпорошення і розтягування, коли ні одне, ні друге, ні третє командування повноцінно не відповідає за особовий склад, ні за виконання нарізаних приданому підрозділу завдань. Такі рішення приймаються в основному з двох причин - нестачі особового складу, або некомпетентності вищого начальства. Останнім часом якось вимальовується і третя, у яку вірити не хочеться - зумисні дії на користь ворогу.
02.11.2025 12:52 Ответить
Мабуть, вони «підпорядковані» отим СРАТЬєхам, єрмаку, міндічу, чернишову, стефанчукам, зеленському, щоб в Козині, щоб нарешті завершити зводити майнові палаци та їх фортифікації ??
Умеров заздрить, що не може отак «підпорядкувати» і собі, на маєтки у Філадельфії ??
02.11.2025 13:24 Ответить
**** ви скажіть чи хоч один бат в самі 125 є ? Вас уродів всіх на гіляку треба. Гнойки.
02.11.2025 12:05 Ответить
Зробили з бомж-піхоти "важку" бригаду на папері - по факту ще гірше, бо всі ті самі бомж-піхотинці, тільки вічно кудись придані.
02.11.2025 12:11 Ответить
Це як в мене, був у 5 танковій бригаді, а по факту стрілецький м'ясний батальон в якому мало хто виживав й він вічно переходив на так зване "доукомплектування".
02.11.2025 12:21 Ответить
схоже командування взагалі перестало відповідати за втрати тому і не рахуют загиблих, ці дії підривают мобілізацію гірше ніж ворожа агітація.
02.11.2025 12:06 Ответить
100%
02.11.2025 12:15 Ответить
Ситуація більш ніж класична. А найголовніше хрін тепер крайнього знайдеш...
02.11.2025 12:07 Ответить
Нова схема, відправляти військових на смертельні дурнуваті операції для десяти хвилинного піару зеленої мерзоти і монгола. Тільки тепер навіть винних не знайдеш.
02.11.2025 12:12 Ответить
Ця "нова тема" майже з першого дня, просто раніше тероборону так деребанили, а тепер за кадрові взялися...
02.11.2025 12:14 Ответить
Скоріш послали без бойових роспоряджень, по паперам іх ніде нема , не хто не відповідае де вони поділись.
02.11.2025 12:42 Ответить
125 це і є по суті тероборона Львова тільки нахібась перейменували
02.11.2025 13:12 Ответить
Молимось за наших захисників
02.11.2025 12:07 Ответить
Після призначення монгола, настав повний пздець і на фронті і в тилу. Савпадєніє?
02.11.2025 12:09 Ответить
він настав ще у 2019 р.
02.11.2025 12:11 Ответить
Ну лондонський посол, хоч не всі забаганки зейла виконував. Тому кацапам і віддали за 3 дні тільки південь, а не всю країну.
02.11.2025 12:14 Ответить
Але лондонській посол не знайшов в собі сили опиратися "наступу" 23-го року...
02.11.2025 13:20 Ответить
Ще нещодавно це була 125 обр ТрО.
02.11.2025 12:13 Ответить
Придані " - це по типу "не свої , не жалко "???
02.11.2025 12:21 Ответить
Не новина, ТРО завжди кидали на прикриття відходу більш боєздатних частин, навіть ціною великої кількості полонених і загиблих. Але вважатимуться "зниклими безвісти", тому родичі компенсацію не отримають і в статистику втрат не підуть - можна на марафоні розказувати що втрати кацапів 2000 в день, а наші набагато менші, а новий "ресурс" тецека ще наловить.
02.11.2025 12:39 Ответить
А це "інше військове формування" має назву, прізвища командирів?

Чи невідомо, хто, невідомо як і відповідати нема кому?
02.11.2025 12:40 Ответить
Черговий контрнаступ був?
02.11.2025 12:49 Ответить
Частина воїнів - це скільки? Командири не знають скільки їхніх підлеглих зникло? А радіозв'язок, Старлінки? Ноу коментс. Приплили, злазьте.
02.11.2025 13:21 Ответить
утилізація славян йде повним ходом
02.11.2025 13:32 Ответить
Для москаля Сирського та кошерного Зеленського - то звичайні робочі витрати.
Ці виродки Українців не рахують - то для них розхідний матеріал.
02.11.2025 13:34 Ответить
125-та окрема важка механізована бригада (125 ОВМБр) -Перебуває в складі https://uk.wikipedia.org/wiki/3-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 3-го армійського корпусуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/125-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-1 [1].
Що вона робила на Запорізькому напрямку ?
02.11.2025 13:41 Ответить
 
 