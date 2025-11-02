Пропала без вести часть воинов 125 ОВМБр, которые в подчинении другого формирования выполняли задачи на Запорожском направлении, - бригада

Определенное количество защитников 125 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которые выполняли боевые задачи на Запорожском направлении, в настоящее время не выходят на связь и считаются пропавшими без вести, ранеными или погибшими.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление бригады.

Что говорят в бригаде?

Как отмечается, подразделения, выполнявшие боевые задачи на Запорожском направлении, вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское, находились в оперативном подчинении другого военного формирования и действовали по распоряжениям соответствующего командования.

"Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения", - говорится в сообщении.

О количестве защитников, которые не выходят на связь, не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди освобожденных из плена менее 1% тех, кто был в списках пропавших без вести

выяснение обстоятельств событий

По данным бригады, на сегодняшний день командиром бригады определено выяснение обстоятельств этих событий как приоритетная задача. Работа по проверке и уточнению информации продолжается во взаимодействии с соответствующими структурами и службами.

Коммуникация с родными

Для недопущения потери связи между семьями военнослужащих - погибших, без вести пропавших или находящихся в лечебных учреждениях - в ближайшее время будет налажена постоянная коммуникация с ответственными подразделениями бригады.

Читайте: Родные пропавших без вести военнослужащих 82-й ОДШБр призывают выйти на мирную акцию

Уже сейчас семьи военнослужащих и действующие бойцы бригады могут зарегистрироваться для участия в онлайн-встрече с командованием и представителями служб:

• психологической поддержки персонала;

• юридической;

• финансово-экономической;

• медицинской;

• тылового обеспечения;

• гражданско-военного сотрудничества.

Дата и время встречи: 4 ноября 2025 года, в 10:00

Платформа: Google Meet

Регистрация: https://forms.gle/t7TRzxWgX7bowe7e6

Ссылка для участия будет отправлена на указанный при регистрации электронный адрес.

Контакты

Также родственники могут обратиться за дополнительной информацией на горячую линию отделения гражданско-военного сотрудничества по вопросам коммуникации с семьями погибших, пропавших без вести или раненых военнослужащих:



Телефон горячей линии: 098 718 1512

График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00



Мы осознаем боль и тревогу, которые переживают семьи наших воинов, и делаем все возможное для установления достоверных обстоятельств и предоставления вам всей доступной информации.

Больше читайте в нашем Telegram-канале