Пропала без вести часть воинов 125 ОВМБр, которые в подчинении другого формирования выполняли задачи на Запорожском направлении, - бригада
Определенное количество защитников 125 отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, которые выполняли боевые задачи на Запорожском направлении, в настоящее время не выходят на связь и считаются пропавшими без вести, ранеными или погибшими.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное заявление бригады.
Что говорят в бригаде?
Как отмечается, подразделения, выполнявшие боевые задачи на Запорожском направлении, вблизи населенных пунктов Полтавка и Ольговское, находились в оперативном подчинении другого военного формирования и действовали по распоряжениям соответствующего командования.
"Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады не было привлечено к планированию или управлению боевыми действиями на указанном участке фронта и, соответственно, не имело полномочий комментировать или изменять принятые решения", - говорится в сообщении.
О количестве защитников, которые не выходят на связь, не сообщается.
выяснение обстоятельств событий
По данным бригады, на сегодняшний день командиром бригады определено выяснение обстоятельств этих событий как приоритетная задача. Работа по проверке и уточнению информации продолжается во взаимодействии с соответствующими структурами и службами.
Коммуникация с родными
Для недопущения потери связи между семьями военнослужащих - погибших, без вести пропавших или находящихся в лечебных учреждениях - в ближайшее время будет налажена постоянная коммуникация с ответственными подразделениями бригады.
Уже сейчас семьи военнослужащих и действующие бойцы бригады могут зарегистрироваться для участия в онлайн-встрече с командованием и представителями служб:
• психологической поддержки персонала;
• юридической;
• финансово-экономической;
• медицинской;
• тылового обеспечения;
• гражданско-военного сотрудничества.
Дата и время встречи: 4 ноября 2025 года, в 10:00
Платформа: Google Meet
Регистрация: https://forms.gle/t7TRzxWgX7bowe7e6
Ссылка для участия будет отправлена на указанный при регистрации электронный адрес.
Контакты
Также родственники могут обратиться за дополнительной информацией на горячую линию отделения гражданско-военного сотрудничества по вопросам коммуникации с семьями погибших, пропавших без вести или раненых военнослужащих:
Телефон горячей линии: 098 718 1512
График работы: ежедневно с 09:00 до 18:00
Мы осознаем боль и тревогу, которые переживают семьи наших воинов, и делаем все возможное для установления достоверных обстоятельств и предоставления вам всей доступной информации.
Умеров заздрить, що не може отак «підпорядкувати» і собі, на маєтки у Філадельфії ??
Чи невідомо, хто, невідомо як і відповідати нема кому?
Ці виродки Українців не рахують - то для них розхідний матеріал.
Що вона робила на Запорізькому напрямку ?