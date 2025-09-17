УКР
Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти

Звільнені з російського полону українські захисники

У 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше 1%.

Про це кажуть представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Така ситуація робить родини військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, "найбільш уразливими" для російських спецслужб і шахраїв.

Читайте: Росіяни використовують родичів полонених і зниклих військових для збору розвідінформації та спеціальних завдань

Родичі зниклих безвісті сподіваються, що їхні сини, батьки, чоловіки перебувають у російському полоні, проте таких випадків щороку все менше.

