Серед звільнених з полону менше 1% тих, хто був у списках зниклих безвісти
У 2022-2023 роках серед звільнених з російського полону таких українців, що вважалися безвісти зниклими, було близько 30%. Наразі ж серед звільнених з полону таких осіб менше 1%.
Про це кажуть представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
Така ситуація робить родини військових, що перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, "найбільш уразливими" для російських спецслужб і шахраїв.
Родичі зниклих безвісті сподіваються, що їхні сини, батьки, чоловіки перебувають у російському полоні, проте таких випадків щороку все менше.
