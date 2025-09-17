Росіяни використовують родичів полонених і зниклих військових для збору розвідінформації та спеціальних завдань

Російські спецслужби активно полюють на родини полонених та зниклих безвісти українських військових.

Про це попереджають представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Зокрема, російські агенти, що видають себе за співчутливих осіб, використовують родичів для збору розвідувальної інформації та проведення ІПСО.

Росіяни випитують інформацію про підрозділи, озброєння та проблеми на фронті. Ба більше, якщо початкове спілкування може бути ввічливим, то згодом воно переходить у брутальний шантаж: від родичів вимагають сфотографувати об'єкти або виконати інші завдання в обмін на обіцянки полегшити умови утримання полоненого чи надати інформацію про його місце перебування. Маніпуляції та психологічний тиск доводять людей до емоційної кризи, змушуючи їх транслювати вигідні росіянам наративи, які дискредитують ЗСУ.

