Співучасть у розгоні мітингувальників Майдану у лютому 2014 року: керівникам ФСБ та МВС РФ повідомлено про підозри, - Офіс Генпрокурора
Повідомлено про підозри голові ФСБ, міністру внутрішніх справ Росії та їхнім підлеглим – пособникам з числа колишніх керівників СБУ та МВС України. Вони причетні до організації та проведення незаконної антитерористичної операції проти учасників протестів на Майдані Незалежності у Києві 18–19 лютого 2014 року.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Встановлено, що в січні-лютому 2014 року група співробітників ФСБ та МВС РФ перебувала у Києві. Вони надавали практичну допомогу українським правоохоронцям у плануванні силового розгону протестувальників. Вони вивчали оперативну обстановку, надавали рекомендації щодо залучення спецпідрозділів та організували завезення з Росії понад 13 тисяч спеціальних засобів, зокрема гранат.
Зазначається, що за їхньої координації українські правоохоронці реалізували план силових заходів під виглядом антитерористичної операції. Унаслідок цих дій 18–19 лютого 2014 року загинули 13 учасників протестів, ще понад 250 осіб дістали поранення.
Після Революції Гідності керівники українських правоохоронних органів, які брали участь в організації цих злочинних дій, втекли до Росії, де отримали громадянство та посади в органах влади РФ.
Керівникам силових відомств РФ інкриміновано пособництво працівникам українських правоохоронних органів у:
- незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій;
- перевищенні влади та службових повноважень;
- завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень;
- умисних вбивствах.
Досудове розслідування за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 5 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України триває. Його здійснюють слідчі ЦА ДБР.
- не кваплячись , спокійно , важливу роботу люди виконують ... вже 11 років ... ще років 10 так "попрацюють" і можна на пенсію !
youtube.com/watch?time_continue=24&v=ZGAdiD9YDPQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua&source_ve_path=Mjg2NjY
Шевченківський суд Києва закрив одну із справ стосовно розгону протестувальників Євромайдану у 2013 році. Сьогодні, 24 травня, у Шевченківському суді Києва розглядалося клопотання про закриття євромайданівської справи по розгону мирних учасників акції 30 листопада і 1 грудня 2013 року. Обвинувальний акт передали до суду у 2015 році, наразі справу закрили. Із підозрюваних зняли усі обвинувачення, а також знятий арешт з їхнього майна.
.... станом на липень 2025 року, суди винесли 53 ухвали стосовно 63 осіб про закриття справ через сплив строків давності. З них законної сили набрали 45 ухвал щодо 53 осіб.
..........
просто погуглить, скільки справ закрито і не підлягають поновленю!!!!
але ж зелені дегенерати не можуть без вистав, тому відкривають справи на яких то підарів, що сидять десь у москві, та просто *** клали на генерального прокурора!!!!
а, як що буде дуже сильно трепихатися, то виколупають його родичів на кацапії з кацапськими паспортами.