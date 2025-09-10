УКР
Співучасть у розгоні мітингувальників Майдану у лютому 2014 року: керівникам ФСБ та МВС РФ повідомлено про підозри, - Офіс Генпрокурора

Розгін мітингувальників на Майдані в 2014 році

Повідомлено про підозри голові ФСБ, міністру внутрішніх справ Росії та їхнім підлеглим – пособникам з числа колишніх керівників СБУ та МВС України. Вони причетні до організації та проведення незаконної антитерористичної операції проти учасників протестів на Майдані Незалежності у Києві 18–19 лютого 2014 року.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що в січні-лютому 2014 року група співробітників ФСБ та МВС РФ перебувала у Києві. Вони надавали практичну допомогу українським правоохоронцям у плануванні силового розгону протестувальників. Вони вивчали оперативну обстановку, надавали рекомендації щодо залучення спецпідрозділів та організували завезення з Росії понад 13 тисяч спеціальних засобів, зокрема гранат.

Зазначається, що за їхньої координації українські правоохоронці реалізували план силових заходів під виглядом антитерористичної операції. Унаслідок цих дій 18–19 лютого 2014 року загинули 13 учасників протестів, ще понад 250 осіб дістали поранення.

Також читайте: Завершено розслідування щодо екскерівництва МВС за фінальним епізодом розгону протестувальників під час Революції Гідності, - ДБР

Після Революції Гідності керівники українських правоохоронних органів, які брали участь в організації цих злочинних дій, втекли до Росії, де отримали громадянство та посади в органах влади РФ.

Керівникам силових відомств РФ інкриміновано пособництво працівникам українських правоохоронних органів у:

  • незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій;
  • перевищенні влади та службових повноважень;
  • завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень;
  • умисних вбивствах.

Також читайте: На фронті ліквідовано росіян, які брали участь у розгоні Майдану та окупації Криму, - ЗМІ

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 5 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України триває. Його здійснюють слідчі ЦА ДБР.

ФСБ (1475) Євромайдан (959) Офіс Генпрокурора (3418)
Досудове розслідування за ч., 5, 12 ч. 2 ст.......... 115 КК України триває. Його здійснюють слідчі ЦА ДБР. .. Джерело: https://censor.net/ua/n3573386
- не кваплячись , спокійно , важливу роботу люди виконують ... вже 11 років ... ще років 10 так "попрацюють" і можна на пенсію !
10.09.2025 16:46 Відповісти
А Татарову когда? Или это другое?
10.09.2025 16:46 Відповісти
що можна розслідувати на 11-й рік??? рука/обличчя, без коментарів
10.09.2025 16:49 Відповісти
При пороху такого не було🤣
10.09.2025 17:11 Відповісти
прикольно ..а зельоному ******** татарову про підозру не повідомлено ? )))
10.09.2025 17:13 Відповісти
як ******** татаров працював на мусорів януковича та розганяв майдан

youtube.com/watch?time_continue=24&v=ZGAdiD9YDPQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua&source_ve_path=Mjg2NjY
...розслідування щодо силового розгону протестувальників 30 листопада 2013 року припинене через закінчення строку давності, тоді як інші розслідування тривають, але мають повільний прогрес через складність доведення вини та брак доказів.
 ...розслідування щодо силового розгону протестувальників 30 листопада 2013 року припинене через закінчення строку давності, тоді як інші розслідування тривають, але мають повільний прогрес через складність доведення вини та брак доказів.
.... станом на липень 2025 року, суди винесли 53 ухвали стосовно 63 осіб про закриття справ через сплив строків давності. З них законної сили набрали 45 ухвал щодо 53 осіб.
..........

просто погуглить, скільки справ закрито і не підлягають поновленю!!!!
але ж зелені дегенерати не можуть без вистав, тому відкривають справи на яких то підарів, що сидять десь у москві, та просто *** клали на генерального прокурора!!!!
а, як що буде дуже сильно трепихатися, то виколупають його родичів на кацапії з кацапськими паспортами.
10.09.2025 17:15 Відповісти
потууужно...блд
10.09.2025 17:39 Відповісти
 
 