Соучастие в разгоне митингующих Майдана в феврале 2014 года: руководителям ФСБ и МВД РФ сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Сообщено о подозрениях главе ФСБ, министру внутренних дел России и их подчиненным - пособникам из числа бывших руководителей СБУ и МВД Украины. Они причастны к организации и проведению незаконной антитеррористической операции против участников протестов на Майдане Независимости в Киеве 18-19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в январе-феврале 2014 года группа сотрудников ФСБ и МВД РФ находилась в Киеве. Они оказывали практическую помощь украинским правоохранителям в планировании силового разгона протестующих. Они изучали оперативную обстановку, давали рекомендации по привлечению спецподразделений и организовали завоз из России более 13 тысяч специальных средств, в частности гранат.

Отмечается, что при их координации украинские правоохранители реализовали план силовых мероприятий под видом антитеррористической операции. В результате этих действий 18-19 февраля 2014 года погибли 13 участников протестов, еще более 250 человек получили ранения.

Также читайте: Завершено расследование в отношении экс-руководства МВД по финальному эпизоду разгона протестующих во время Революции Достоинства, - ГБР

После Революции Достоинства руководители украинских правоохранительных органов, которые принимали участие в организации этих преступных действий, бежали в Россию, где получили гражданство и должности в органах власти РФ.

Руководителям силовых ведомств РФ инкриминируется пособничество работникам украинских правоохранительных органов в:

незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций;

превышении власти и служебных полномочий;

нанесении умышленных тяжких телесных повреждений;

умышленных убийствах.

Также читайте: На фронте ликвидированы россияне, участвовавшие в разгоне Майдана и оккупации Крыма, - СМИ

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 5 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины продолжается. Его осуществляют следователи ЦА ГБР.