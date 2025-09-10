Соучастие в разгоне митингующих Майдана в феврале 2014 года: руководителям ФСБ и МВД РФ сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора
Сообщено о подозрениях главе ФСБ, министру внутренних дел России и их подчиненным - пособникам из числа бывших руководителей СБУ и МВД Украины. Они причастны к организации и проведению незаконной антитеррористической операции против участников протестов на Майдане Независимости в Киеве 18-19 февраля 2014 года.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что в январе-феврале 2014 года группа сотрудников ФСБ и МВД РФ находилась в Киеве. Они оказывали практическую помощь украинским правоохранителям в планировании силового разгона протестующих. Они изучали оперативную обстановку, давали рекомендации по привлечению спецподразделений и организовали завоз из России более 13 тысяч специальных средств, в частности гранат.
Отмечается, что при их координации украинские правоохранители реализовали план силовых мероприятий под видом антитеррористической операции. В результате этих действий 18-19 февраля 2014 года погибли 13 участников протестов, еще более 250 человек получили ранения.
После Революции Достоинства руководители украинских правоохранительных органов, которые принимали участие в организации этих преступных действий, бежали в Россию, где получили гражданство и должности в органах власти РФ.
Руководителям силовых ведомств РФ инкриминируется пособничество работникам украинских правоохранительных органов в:
- незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций;
- превышении власти и служебных полномочий;
- нанесении умышленных тяжких телесных повреждений;
- умышленных убийствах.
Досудебное расследование по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 5 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины продолжается. Его осуществляют следователи ЦА ГБР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- не кваплячись , спокійно , важливу роботу люди виконують ... вже 11 років ... ще років 10 так "попрацюють" і можна на пенсію !
youtube.com/watch?time_continue=24&v=ZGAdiD9YDPQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua&source_ve_path=Mjg2NjY
https://telegram.me/share/url?text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%20%D1%96%D0%B7%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D1%83%202013%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F752955-sevcenkivskij-sud-zakriv-odnu-iz-sprav-stosovno-rozgonu-majdanivciv-u-2013-roci%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F752955-sevcenkivskij-sud-zakriv-odnu-iz-sprav-stosovno-rozgonu-majdanivciv-u-2013-roci%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F752955-sevcenkivskij-sud-zakriv-odnu-iz-sprav-stosovno-rozgonu-majdanivciv-u-2013-roci%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps Сьогодні, 24 травня, у Шевченківському суді https://suspilne.media/kyiv/latest/ Києва розглядалося клопотання про закриття євромайданівської справи по розгону мирних учасників акції 30 листопада і 1 грудня 2013 року. Обвинувальний акт передали до суду у 2015 році, наразі справу закрили. Із підозрюваних зняли усі обвинувачення, а також знятий арешт з їхнього майна.
.... станом на липень 2025 року, суди винесли 53 ухвали стосовно 63 осіб про закриття справ через сплив строків давності. З них законної сили набрали 45 ухвал щодо 53 осіб.
..........
просто погуглить, скільки справ закрито і не підлягають поновленю!!!!
але ж зелені дегенерати не можуть без вистав, тому відкривають справи на яких то підарів, що сидять десь у москві, та просто *** клали на генерального прокурора!!!!
а, як що буде дуже сильно трепихатися, то виколупають його родичів на кацапії з кацапськими паспортами.
А Єрмаку?