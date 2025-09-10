РУС
Соучастие в разгоне митингующих Майдана в феврале 2014 года: руководителям ФСБ и МВД РФ сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Разгон митингующих на Майдане в 2014 году

Сообщено о подозрениях главе ФСБ, министру внутренних дел России и их подчиненным - пособникам из числа бывших руководителей СБУ и МВД Украины. Они причастны к организации и проведению незаконной антитеррористической операции против участников протестов на Майдане Независимости в Киеве 18-19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в январе-феврале 2014 года группа сотрудников ФСБ и МВД РФ находилась в Киеве. Они оказывали практическую помощь украинским правоохранителям в планировании силового разгона протестующих. Они изучали оперативную обстановку, давали рекомендации по привлечению спецподразделений и организовали завоз из России более 13 тысяч специальных средств, в частности гранат.

Отмечается, что при их координации украинские правоохранители реализовали план силовых мероприятий под видом антитеррористической операции. В результате этих действий 18-19 февраля 2014 года погибли 13 участников протестов, еще более 250 человек получили ранения.

Также читайте: Завершено расследование в отношении экс-руководства МВД по финальному эпизоду разгона протестующих во время Революции Достоинства, - ГБР

После Революции Достоинства руководители украинских правоохранительных органов, которые принимали участие в организации этих преступных действий, бежали в Россию, где получили гражданство и должности в органах власти РФ.

Руководителям силовых ведомств РФ инкриминируется пособничество работникам украинских правоохранительных органов в:

  • незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций;
  • превышении власти и служебных полномочий;
  • нанесении умышленных тяжких телесных повреждений;
  • умышленных убийствах.

Также читайте: На фронте ликвидированы россияне, участвовавшие в разгоне Майдана и оккупации Крыма, - СМИ

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 365; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 5 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины продолжается. Его осуществляют следователи ЦА ГБР.

Топ комментарии
+5
А Татарову когда? Или это другое?
10.09.2025 16:46 Ответить
+5
що можна розслідувати на 11-й рік??? рука/обличчя, без коментарів
10.09.2025 16:49 Ответить
+2
Досудове розслідування за ч., 5, 12 ч. 2 ст.......... 115 КК України триває. Його здійснюють слідчі ЦА ДБР. .. Джерело: https://censor.net/ua/n3573386
- не кваплячись , спокійно , важливу роботу люди виконують ... вже 11 років ... ще років 10 так "попрацюють" і можна на пенсію !
10.09.2025 16:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
10.09.2025 16:46 Ответить
10.09.2025 16:46 Ответить
10.09.2025 16:49 Ответить
При пороху такого не було🤣
10.09.2025 17:11 Ответить
10.09.2025 18:59 Ответить
прикольно ..а зельоному ******** татарову про підозру не повідомлено ? )))
10.09.2025 17:13 Ответить
як ******** татаров працював на мусорів януковича та розганяв майдан

youtube.com/watch?time_continue=24&v=ZGAdiD9YDPQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2F&embeds_referring_origin=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua&source_ve_path=Mjg2NjY
10.09.2025 17:15 Ответить
...розслідування щодо силового розгону протестувальників 30 листопада 2013 року припинене через закінчення строку давності, тоді як інші розслідування тривають, але мають повільний прогрес через складність доведення вини та брак доказів.
 https://telegram.me/share/url?text=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%20%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%83%20%D1%96%D0%B7%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D1%83%202013%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F752955-sevcenkivskij-sud-zakriv-odnu-iz-sprav-stosovno-rozgonu-majdanivciv-u-2013-roci%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F752955-sevcenkivskij-sud-zakriv-odnu-iz-sprav-stosovno-rozgonu-majdanivciv-u-2013-roci%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fkyiv%2F752955-sevcenkivskij-sud-zakriv-odnu-iz-sprav-stosovno-rozgonu-majdanivciv-u-2013-roci%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps Сьогодні, 24 травня, у Шевченківському суді https://suspilne.media/kyiv/latest/ Києва розглядалося клопотання про закриття євромайданівської справи по розгону мирних учасників акції 30 листопада і 1 грудня 2013 року. Обвинувальний акт передали до суду у 2015 році, наразі справу закрили. Із підозрюваних зняли усі обвинувачення, а також знятий арешт з їхнього майна.
.... станом на липень 2025 року, суди винесли 53 ухвали стосовно 63 осіб про закриття справ через сплив строків давності. З них законної сили набрали 45 ухвал щодо 53 осіб.
..........

просто погуглить, скільки справ закрито і не підлягають поновленю!!!!
але ж зелені дегенерати не можуть без вистав, тому відкривають справи на яких то підарів, що сидять десь у москві, та просто *** клали на генерального прокурора!!!!
а, як що буде дуже сильно трепихатися, то виколупають його родичів на кацапії з кацапськими паспортами.
10.09.2025 17:15 Ответить
потууужно...блд
10.09.2025 17:39 Ответить
Татарову не хочете підозру вручити?
А Єрмаку?
10.09.2025 19:13 Ответить
 
 