Завершено расследование в отношении экс-руководства МВД по финальному эпизоду разгона протестующих во время Революции Достоинства, - ГБР

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководства Министерства внутренних дел Украины и Главного управления МВД в городе Киеве, причастных к организации силового разгона мирных протестов в 2013-2014 годах. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Разгон митингующих

В январе-феврале 2014 года в Киеве, Черкассах и Сумах работники милиции, выполняя явно преступные приказы руководства МВД, превышали служебные полномочия, применяли силу к участникам акций протеста и случайным прохожим, незаконно задерживали граждан и препятствовали реализации их права на мирные собрания. В результате таких действий пострадали 117 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Привлекли "титушек" против Майдана: будут судить экс-главу МВД Захарченко и экс-начальника милиции Киева Мазана

Действия бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя, временно исполняющего обязанности начальника ГУ МВД в г. Киеве, его заместителя квалифицированы по..:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти,

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины - незаконное задержание,

ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины - препятствование мирным собраниям.

Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.

Смотрите: Дело Евромайдана: Суд закрыл производство в отношении 4 начальников "Беркута" и экс-чиновника МВД из-за истечения сроков давности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дополнительно, бывшему и.о. начальника столичного управления МВД сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).

В июле 2023 года он возглавил так называемую "государственную службу безопасности Запорожской области" на временно оккупированной территории. Он оказывал поддержку вооруженным формированиям РФ, чем продолжил свою антиукраинскую деятельность. Этот случай подчеркивает опасность оставленных безнаказанными преступлений против протестующих и общества в целом.

Напомним, это не первое дело, которое направляет в суд ГБР в отношении бывшего руководства МВД:

Поставка гранат из рф: в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего министра, его заместителя и начальника Департамента материального обеспечения МВД за незаконную поставку гранат с территории рф в период Революции Достоинства.

Расстрелы 18-20 февраля 2014 года: завершено расследование масштабного дела по организации разгона и расстрелов протестующих в Киеве. Среди обвиняемых - бывший президент, глава МВД и представители силовых структур.

Дело "титушек": ГБР доказало, что бывший министр и руководители МВД координировали действия наемников, которые препятствовали мирным собраниям, применяли силу против протестующих и участвовали в массовых столкновениях. Обвинительный акт уже передан в суд.

Смотрите: Преступления против Майдана: ГБР передало в суд 117 обвинительных актов, включая и в отношении всего экс-руководства Украины. ИНФОГРАФИКА