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Новости Разгон Майдана Расследование преступлений на Майдане
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Завершено расследование в отношении экс-руководства МВД по финальному эпизоду разгона протестующих во время Революции Достоинства, - ГБР

майдан

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководства Министерства внутренних дел Украины и Главного управления МВД в городе Киеве, причастных к организации силового разгона мирных протестов в 2013-2014 годах. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Разгон митингующих

В январе-феврале 2014 года в Киеве, Черкассах и Сумах работники милиции, выполняя явно преступные приказы руководства МВД, превышали служебные полномочия, применяли силу к участникам акций протеста и случайным прохожим, незаконно задерживали граждан и препятствовали реализации их права на мирные собрания. В результате таких действий пострадали 117 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Привлекли "титушек" против Майдана: будут судить экс-главу МВД Захарченко и экс-начальника милиции Киева Мазана

Действия бывшего министра внутренних дел Украины, его заместителя, временно исполняющего обязанности начальника ГУ МВД в г. Киеве, его заместителя квалифицированы по..:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины - превышение власти,
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины - незаконное задержание,
  • ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины - препятствование мирным собраниям.

Максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы.

Смотрите: Дело Евромайдана: Суд закрыл производство в отношении 4 начальников "Беркута" и экс-чиновника МВД из-за истечения сроков давности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дополнительно, бывшему и.о. начальника столичного управления МВД сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность).

В июле 2023 года он возглавил так называемую "государственную службу безопасности Запорожской области" на временно оккупированной территории. Он оказывал поддержку вооруженным формированиям РФ, чем продолжил свою антиукраинскую деятельность. Этот случай подчеркивает опасность оставленных безнаказанными преступлений против протестующих и общества в целом.

Напомним, это не первое дело, которое направляет в суд ГБР в отношении бывшего руководства МВД:

  • Поставка гранат из рф: в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего министра, его заместителя и начальника Департамента материального обеспечения МВД за незаконную поставку гранат с территории рф в период Революции Достоинства.
  • Расстрелы 18-20 февраля 2014 года: завершено расследование масштабного дела по организации разгона и расстрелов протестующих в Киеве. Среди обвиняемых - бывший президент, глава МВД и представители силовых структур.
  • Дело "титушек": ГБР доказало, что бывший министр и руководители МВД координировали действия наемников, которые препятствовали мирным собраниям, применяли силу против протестующих и участвовали в массовых столкновениях. Обвинительный акт уже передан в суд.

Смотрите: Преступления против Майдана: ГБР передало в суд 117 обвинительных актов, включая и в отношении всего экс-руководства Украины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

евромайдан (7835) Захарченко Александр (348) преступления против Майдана (293)


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Топ комментарии
+5
А прічьом тут Зеленський Татаров???!!!

Всі ж мабуть знають, що Татаров ані до МВС, ані до розгону Майдану відношення не має?

Як і Єрмак не має відношення до Тадеєва та його тітушні, що проломлювала голови протестуючим арматурою.
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02.07.2025 14:36 Ответить
+2
Шо ж так спішити?
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02.07.2025 14:28 Ответить
+1
Портновщина з татаровщиною, на посадах та з купленими мантіями, гадили та заважали, Українському правосуддю, з 2014 року, ПОТУЖНО, беркутня, лукаш, єфремов, із шуфричем і мертвечуком, можуть по днях розказати, аж до сьогодні!
А майновий стан, отієї групи осіб, з ГПУ, МВС, СБУ,…, починаючи з махніцкого, яреми, луценка, і по сьогодення, цьому «дійству», фактичне підтвердження!
Убивці Українців, усі на свободі, а Патріоти України, мертві!!
Проте, майнові статки з родичами, отих з ГПУ, МВС, СБУ, з 2014 року, зросли в рази!!!
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02.07.2025 14:37 Ответить
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Шо ж так спішити?
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02.07.2025 14:28 Ответить
А прічьом тут Зеленський Татаров???!!!

Всі ж мабуть знають, що Татаров ані до МВС, ані до розгону Майдану відношення не має?

Як і Єрмак не має відношення до Тадеєва та його тітушні, що проломлювала голови протестуючим арматурою.
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02.07.2025 14:36 Ответить
У Татарова не було часу на розгін, він чеченців вбивав
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02.07.2025 14:46 Ответить
У 2013-2014???!!! За шо він їх так?

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка - «за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі». На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
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02.07.2025 14:53 Ответить
Портновщина з татаровщиною, на посадах та з купленими мантіями, гадили та заважали, Українському правосуддю, з 2014 року, ПОТУЖНО, беркутня, лукаш, єфремов, із шуфричем і мертвечуком, можуть по днях розказати, аж до сьогодні!
А майновий стан, отієї групи осіб, з ГПУ, МВС, СБУ,…, починаючи з махніцкого, яреми, луценка, і по сьогодення, цьому «дійству», фактичне підтвердження!
Убивці Українців, усі на свободі, а Патріоти України, мертві!!
Проте, майнові статки з родичами, отих з ГПУ, МВС, СБУ, з 2014 року, зросли в рази!!!
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02.07.2025 14:37 Ответить
Не пройшло і 30 лет. Дуже швидко працюють - мабуть на фронт не хочуть йти
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02.07.2025 14:44 Ответить
достоинства особо видны, когда тцкуны копняками загоняют в окопы, достойно родину защищать
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02.07.2025 14:48 Ответить
Сподіваюсь,що побачимо суд над зараз діючим міністром за репресії мусорів до свого народу!
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02.07.2025 15:13 Ответить
Молдці - як раз вчасно ...
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02.07.2025 15:13 Ответить
Чекаємо на вироки у 2036 році, чи за смертю обвинувачених все позакривають? Скільки грошей на вітер, зарплати, задіяні спеціалісти, всі при роботі, а на виході буде можливо 0.
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02.07.2025 15:15 Ответить
татарське мвс розслідувало?
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02.07.2025 15:35 Ответить
 
 