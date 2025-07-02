Завершено розслідування щодо екскерівництва МВС за фінальним епізодом розгону протестувальників під час Революції Гідності, - ДБР
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Головного управління МВС у місті Києві, причетних до організації силового розгону мирних протестів у 2013–2014 роках. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Розгін мітингарів
У січні–лютому 2014 року в Києві, Черкасах і Сумах працівники міліції, виконуючи явно злочинні накази керівництва МВС, перевищували службові повноваження, застосовували силу до учасників акцій протесту та випадкових перехожих, незаконно затримували громадян і перешкоджали реалізації їхнього права на мирні зібрання. Внаслідок таких дій постраждали 117 осіб.
Дії колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника, тимчасово виконуючого обов’язки начальника ГУ МВС у м. Києві, його заступника кваліфіковано за:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення влади,
- ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України — незаконне затримання,
- ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України — перешкоджання мирним зібранням.
Максимальне покарання — до 15 років позбавлення волі.
Додатково, колишньому т.в.о. начальника столичного управління МВС повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).
У липні 2023 року він очолив так звану "государственную службу безопасности Запорожской области" на тимчасово окупованій території. Він надавав підтримку збройним формуванням рф, чим продовжив свою антиукраїнську діяльність. Цей випадок підкреслює небезпеку залишених безкарними злочинів проти протестувальників та суспільства в цілому.
Нагадаємо, це не перша справа, яку направляє в суд ДБР щодо колишнього керівництва МВС:
- Постачання гранат з рф: до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього міністра, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС за незаконне постачання гранат з території рф у період Революції Гідності.
- Розстріли 18–20 лютого 2014 року: завершено розслідування масштабної справи щодо організації розгону й розстрілів протестувальників у Києві. Серед обвинувачених — колишній президент, голова МВС та представники силових структур.
- Справа "тітушок": ДБР довело, що колишній міністр та керівники МВС координували дії найманців, які перешкоджали мирним зібранням, застосовували силу проти протестувальників і брали участь у масових сутичках. Обвинувальний акт вже передано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗеленськийТатаров???!!!
Всі ж мабуть знають, що Татаров ані до МВС, ані до розгону Майдану відношення не має?
Як і Єрмак не має відношення до Тадеєва та його тітушні, що проломлювала голови протестуючим арматурою.
Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка - «за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі». На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
А майновий стан, отієї групи осіб, з ГПУ, МВС, СБУ,…, починаючи з махніцкого, яреми, луценка, і по сьогодення, цьому «дійству», фактичне підтвердження!
Убивці Українців, усі на свободі, а Патріоти України, мертві!!
Проте, майнові статки з родичами, отих з ГПУ, МВС, СБУ, з 2014 року, зросли в рази!!!