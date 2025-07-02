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Новини Розгін Майдану Розслідування злочинів на Майдані
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Завершено розслідування щодо екскерівництва МВС за фінальним епізодом розгону протестувальників під час Революції Гідності, - ДБР

майдан

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Головного управління МВС у місті Києві, причетних до організації силового розгону мирних протестів у 2013–2014 роках. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Розгін мітингарів

У січні–лютому 2014 року в Києві, Черкасах і Сумах працівники міліції, виконуючи явно злочинні накази керівництва МВС, перевищували службові повноваження, застосовували силу до учасників акцій протесту та випадкових перехожих, незаконно затримували громадян і перешкоджали реалізації їхнього права на мирні зібрання. Внаслідок таких дій постраждали 117 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залучили "тітушок" проти Майдану: судитимуть ексглаву МВС Захарченка та ексначальника міліції Києва Мазана

Дії колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника, тимчасово виконуючого обов’язки начальника ГУ МВС у м. Києві, його заступника кваліфіковано за:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України — перевищення влади,
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України — незаконне затримання,
  • ч. 2 ст. 28, ст. 340 КК України — перешкоджання мирним зібранням.

Максимальне покарання — до 15 років позбавлення волі.

Дивіться: Справа Євромайдану: Суд закрив провадження щодо 4 начальників "Беркуту" та ексчиновника МВС через закінчення строків давності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Додатково, колишньому т.в.о. начальника столичного управління МВС повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність).

У липні 2023 року він очолив так звану "государственную службу безопасности Запорожской области" на тимчасово окупованій території. Він надавав підтримку збройним формуванням рф, чим продовжив свою антиукраїнську діяльність. Цей випадок підкреслює небезпеку залишених безкарними злочинів проти протестувальників та суспільства в цілому.

Нагадаємо, це не перша справа, яку направляє в суд ДБР щодо колишнього керівництва МВС:

  • Постачання гранат з рф: до суду направлено обвинувальний акт щодо колишнього міністра, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС за незаконне постачання гранат з території рф у період Революції Гідності.
  • Розстріли 18–20 лютого 2014 року: завершено розслідування масштабної справи щодо організації розгону й розстрілів протестувальників у Києві. Серед обвинувачених — колишній президент, голова МВС та представники силових структур.
  • Справа "тітушок": ДБР довело, що колишній міністр та керівники МВС координували дії найманців, які перешкоджали мирним зібранням, застосовували силу проти протестувальників і брали участь у масових сутичках. Обвинувальний акт вже передано до суду.

Дивіться: Злочини проти Майдану: ДБР передало до суду 117 обвинувальних актів, включно й щодо всього екскерівництва України. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Євромайдан (957) Захарченко Олександр (307) злочини проти Майдану (309)


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Топ коментарі
+5
А прічьом тут Зеленський Татаров???!!!

Всі ж мабуть знають, що Татаров ані до МВС, ані до розгону Майдану відношення не має?

Як і Єрмак не має відношення до Тадеєва та його тітушні, що проломлювала голови протестуючим арматурою.
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02.07.2025 14:36 Відповісти
+2
Шо ж так спішити?
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02.07.2025 14:28 Відповісти
+1
Портновщина з татаровщиною, на посадах та з купленими мантіями, гадили та заважали, Українському правосуддю, з 2014 року, ПОТУЖНО, беркутня, лукаш, єфремов, із шуфричем і мертвечуком, можуть по днях розказати, аж до сьогодні!
А майновий стан, отієї групи осіб, з ГПУ, МВС, СБУ,…, починаючи з махніцкого, яреми, луценка, і по сьогодення, цьому «дійству», фактичне підтвердження!
Убивці Українців, усі на свободі, а Патріоти України, мертві!!
Проте, майнові статки з родичами, отих з ГПУ, МВС, СБУ, з 2014 року, зросли в рази!!!
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02.07.2025 14:37 Відповісти
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Шо ж так спішити?
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02.07.2025 14:28 Відповісти
А прічьом тут Зеленський Татаров???!!!

Всі ж мабуть знають, що Татаров ані до МВС, ані до розгону Майдану відношення не має?

Як і Єрмак не має відношення до Тадеєва та його тітушні, що проломлювала голови протестуючим арматурою.
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02.07.2025 14:36 Відповісти
У Татарова не було часу на розгін, він чеченців вбивав
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02.07.2025 14:46 Відповісти
У 2013-2014???!!! За шо він їх так?

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання «Заслужений юрист України» від Віктора Януковича за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка - «за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі». На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів.
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02.07.2025 14:53 Відповісти
Портновщина з татаровщиною, на посадах та з купленими мантіями, гадили та заважали, Українському правосуддю, з 2014 року, ПОТУЖНО, беркутня, лукаш, єфремов, із шуфричем і мертвечуком, можуть по днях розказати, аж до сьогодні!
А майновий стан, отієї групи осіб, з ГПУ, МВС, СБУ,…, починаючи з махніцкого, яреми, луценка, і по сьогодення, цьому «дійству», фактичне підтвердження!
Убивці Українців, усі на свободі, а Патріоти України, мертві!!
Проте, майнові статки з родичами, отих з ГПУ, МВС, СБУ, з 2014 року, зросли в рази!!!
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02.07.2025 14:37 Відповісти
Не пройшло і 30 лет. Дуже швидко працюють - мабуть на фронт не хочуть йти
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02.07.2025 14:44 Відповісти
достоинства особо видны, когда тцкуны копняками загоняют в окопы, достойно родину защищать
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02.07.2025 14:48 Відповісти
Сподіваюсь,що побачимо суд над зараз діючим міністром за репресії мусорів до свого народу!
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02.07.2025 15:13 Відповісти
Молдці - як раз вчасно ...
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02.07.2025 15:13 Відповісти
Чекаємо на вироки у 2036 році, чи за смертю обвинувачених все позакривають? Скільки грошей на вітер, зарплати, задіяні спеціалісти, всі при роботі, а на виході буде можливо 0.
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02.07.2025 15:15 Відповісти
татарське мвс розслідувало?
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02.07.2025 15:35 Відповісти
 
 