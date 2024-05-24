Справа Євромайдану: Суд закрив провадження щодо 4 начальників "Беркуту" та ексчиновника МВС через закінчення строків давності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченківський райсуд Києва закрив кримінальне провадження щодо 4 начальників "Беркуту" та ексначальника управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Олега Мариненка у справах про розгін Євромайдану 30 листопада та 1 грудня 2013 року.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалив суддя Циктіч.
Один з потерпілих Сергій Колоша вказав, що закриття справи сьогодні призведе до зневіри суспільства в правосудді і наступного разу люди добиватимуться справедливості судом Лінча.
У справі фігурували заступники командира Київського беркуту Андрій Дидюк і Микола Тягнирядно, командири 3-ї та 4-ї рот Євген Антонов та Юрій Шевченко, а також ексначальник управління громбезпеки ГУ МВС у Києві Олег Мариненко, яких обвинувачували у перевищенні службових повноважень та перешкоджанні мирним зібранням 30.11.2013. Мариненку також інкримінується епізод побиття на Банковій 1 грудня 2013 року із додатковим обвинуваченням у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, та перешкоджанні діяльності журналістів.
Провадження закрили у зв’язку з закінченням строків давності для притягнення до відповідальності.
Справа розглядалась майже 10 років, в ній було близько 170 потерпілих. Частина з них звернулась до суду з клопотанням не закривати справу, зважаючи на те, що обвинувачені та їх адвокати протягом тривалого часу затягували розгляд справи в суді.
Адвокатка потерпілих Вікторія Дейнеко розглядає можливість продовжити оскарження через Європейський суд з прав людини. Також вона зазначила, що для тих, хто подав цивільні позови тепер постане питання про те, щоб самим доводити вину беркутівців в судах.
Самі "беркутівці" коментувати рішення суду не захотіли, а заступник командира "Беркута" Олег Мариненко на запитання журналістки Суспільного, відповів, що саме "теж може потикати їй телефоном в обличчя".
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За його словами, нині на черзі завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та завершення кваліфікаційного оцінювання суддів 1-ої інстанції, добір до першої та другої інстанцій.
Глава держави зауважив, що, за прогнозами, ці процедури завершаться трохи більше ніж за рік."Я дуже сподіваюся, що наступний президент та його команда поважатимуть рішення щодо незалежного та справедливого суду, закріплені в Конституції України", - додав Порошенко.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/152520-eks-komandir_berkuta_dmitrij_sadovnik_ne_sbegal_ego_obmenjali__advokat_titych
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/152520-eks-komandir_berkuta_dmitrij_sadovnik_ne_sbegal_ego_obmenjali__advokat_titych
А як та з Червінським? ********* ВІДКРИТО ПРАЦЮЄ НА КРЕМЛЬ!
Адже так справа була?
🤬
а я ж, по картам таро і в кришталевій кулі все бачу!
ТОж давайте згадаємо прізвища Генпрокурорів які били себе п'ятою в груди що "злочинців Майдану треба покарати!" і той час який вони мали для цього. І легко побачимо "чемпіона"!
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https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ярема Віталій Григорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 3 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шокін Віктор Миколайович
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привели к власти антимайдан и предателей...к сожалению единицы это поняли....но большинству котрые сь...лись за границу он их кумир...жаль....что еще много смертей будет из-за не правильного выбора.
закриття справи сьогодні призведе до зневіри суспільства в правосудді і наступного разу люди добиватимуться справедливості судом Лінча
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Це що за ''грьобаний цирк''? Вбивство не має ''терміну давності''!!!
А Червінській за гратами .