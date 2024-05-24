Справа Євромайдану: Суд закрив провадження щодо 4 начальників "Беркуту" та ексчиновника МВС через закінчення строків давності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд Києва закрив кримінальне провадження щодо 4 начальників "Беркуту" та ексначальника управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Олега Мариненка у справах про розгін Євромайдану 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалив суддя Циктіч.

Один з потерпілих Сергій Колоша вказав, що закриття справи сьогодні призведе до зневіри суспільства в правосудді і наступного разу люди добиватимуться справедливості судом Лінча.

У справі фігурували заступники командира Київського беркуту Андрій Дидюк і Микола Тягнирядно, командири 3-ї та 4-ї рот Євген Антонов та Юрій Шевченко, а також ексначальник управління громбезпеки ГУ МВС у Києві Олег Мариненко, яких обвинувачували у перевищенні службових повноважень та перешкоджанні мирним зібранням 30.11.2013. Мариненку також інкримінується епізод побиття на Банковій 1 грудня 2013 року із додатковим обвинуваченням у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, та перешкоджанні діяльності журналістів.

Провадження закрили у зв’язку з закінченням строків давності для притягнення до відповідальності.

Справа розглядалась майже 10 років, в ній було близько 170 потерпілих. Частина з них звернулась до суду з клопотанням не закривати справу, зважаючи на те, що обвинувачені та їх адвокати протягом тривалого часу затягували розгляд справи в суді.

Адвокатка потерпілих Вікторія Дейнеко розглядає можливість продовжити оскарження через Європейський суд з прав людини. Також вона зазначила, що для тих, хто подав цивільні позови тепер постане питання про те, щоб самим доводити вину беркутівців в судах.

Самі "беркутівці" коментувати рішення суду не захотіли, а заступник командира "Беркута" Олег Мариненко на запитання журналістки Суспільного, відповів, що саме "теж може потикати їй телефоном в обличчя".

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Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.