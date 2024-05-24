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Справа Євромайдану: Суд закрив провадження щодо 4 начальників "Беркуту" та ексчиновника МВС через закінчення строків давності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд Києва закрив кримінальне провадження щодо 4 начальників "Беркуту" та ексначальника управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Олега Мариненка у справах про розгін Євромайдану 30 листопада та 1 грудня 2013 року.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне рішення ухвалив суддя Циктіч.

Один з потерпілих Сергій Колоша вказав, що закриття справи сьогодні призведе до зневіри суспільства в правосудді і наступного разу люди добиватимуться справедливості судом Лінча.

У справі фігурували заступники командира Київського беркуту Андрій Дидюк і Микола Тягнирядно, командири 3-ї та 4-ї рот Євген Антонов та Юрій Шевченко, а також ексначальник управління громбезпеки ГУ МВС у Києві Олег Мариненко, яких обвинувачували у перевищенні службових повноважень та перешкоджанні мирним зібранням 30.11.2013. Мариненку також інкримінується епізод побиття на Банковій 1 грудня 2013 року із додатковим обвинуваченням у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків, та перешкоджанні діяльності журналістів.

Провадження закрили у зв’язку з закінченням строків давності для притягнення до відповідальності.

Справа розглядалась майже 10 років, в ній було близько 170 потерпілих. Частина з них звернулась до суду з клопотанням не закривати справу, зважаючи на те, що обвинувачені та їх адвокати протягом тривалого часу затягували розгляд справи в суді.

Адвокатка потерпілих Вікторія Дейнеко розглядає можливість продовжити оскарження через Європейський суд з прав людини. Також вона зазначила, що для тих, хто подав цивільні позови тепер постане питання про те, щоб самим доводити вину беркутівців в судах.

Самі "беркутівці" коментувати рішення суду не захотіли, а заступник командира "Беркута" Олег Мариненко на запитання журналістки Суспільного, відповів, що саме "теж може потикати їй телефоном в обличчя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Активіста Майдану Дмитра Липового другий рік тримають у Лук’янівському СІЗО у справі щодо перестрілки з "Беркутом"

Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану

Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Київ (19466) суд (11679) Євромайдан (957) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+23
Мені просто цікаво, тих хто був на Майдані і вибрав зепідора президентом, вам виродкам не сняться вбити побратими? Вас **** совість не мучає за обрання антимайдану у владу?
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24.05.2024 11:52
+12
Отака куйня, малята! Вбивали та катували людей, а за 2-х президентів, за 10 років, не встигли провести розслідування! Пі@ ари!
🤬
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24.05.2024 12:01
+10
Ублюдству ублюдочних ублюдків немає меж...
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24.05.2024 11:53
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Мені просто цікаво, тих хто був на Майдані і вибрав зепідора президентом, вам виродкам не сняться вбити побратими? Вас **** совість не мучає за обрання антимайдану у владу?
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24.05.2024 11:52 Відповісти
Так-то да, но до Зели там 5 лет ещё один чувак переможно керував.
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24.05.2024 11:56 Відповісти
але у Зелі були важливищі справи - разом з прокуроркою Бенядіктовою гонятися за П.А та брати штурмом музей Гончара
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24.05.2024 12:01 Відповісти
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24.05.2024 12:03 Відповісти
підарство зеленіни не перекреслить 5 років які були до 2019...
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24.05.2024 12:07 Відповісти
Тобто розслідування вбивства 100+ осіб мало б тривати півроку?
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24.05.2024 12:25 Відповісти
це "тобто" на чому грунтується? чому "півроку"?
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24.05.2024 13:00 Відповісти
Звідки інформація, що розслідування масових вбивств і доведення їх у суді відбувається за лічені дні?
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24.05.2024 14:36 Відповісти
ти якийсь дивний...сам собі щось надумав, а мені питання ставиш, натомість мої питання ігноруєш... 5 років в тебе то "пів року", то "лічені дні"? 5 років*365 днів, то зовсім не "лічені дні". Андестенд?
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24.05.2024 18:55 Відповісти
чувак это ты и твой Зельц
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24.05.2024 12:02 Відповісти
УКРІНФО-7травня 2019 рі к "Каденції Президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, - вони розпочали роботу. Наразі, на жаль, найменше реформа торкнулася судів першої інстанції", - сказав https://www.ukrinform.ua/tag-porosenko Порошенко .

За його словами, нині на черзі завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та завершення кваліфікаційного оцінювання суддів 1-ої інстанції, добір до першої та другої інстанцій.

Глава держави зауважив, що, за прогнозами, ці процедури завершаться трохи більше ніж за рік."Я дуже сподіваюся, що наступний президент та його команда поважатимуть рішення щодо незалежного та справедливого суду, закріплені в Конституції України", - додав Порошенко.
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24.05.2024 12:03 Відповісти
Ви збираєтесь все життя лобом в підлогу стукати, чи колись все ж запронуєте, що робити далі в ситуації, що склалася?
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24.05.2024 12:36 Відповісти
Припустим. Але ж чого "справєдліва та чьєсна" сьогоднішня влада за 5 років не виправила це?
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24.05.2024 12:11 Відповісти
Та я ж не называю нынешнюю власть честной. Я только сказал, что прежняя была ничем не лучше.
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24.05.2024 12:13 Відповісти
Ну да, а беркутівців які вбивали, віддав росії - порошенко особисто. Я нічого не переплутав?
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24.05.2024 12:24 Відповісти
А кому підпорядковані МВД, СБУ, ДПС напряму? Хто покараний за те що з зали суду вбивці зникали в рашку? А ще поясніть розумно (не мені, а собі), яким дивним чином через місяць після інагурації Пепо банда Гіркіна "непомітно" виїхала колонами з оточення в Слов'янську, де її за час в.о. преза Турчинова знищували, на простори Донбасу?
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24.05.2024 14:18 Відповісти
зебіл, вбивць євромайданівців, зепідр особисто випустив із сізо у росію. Чи у тебе коротка пам'ять?
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24.05.2024 14:37 Відповісти
Сам дебіл з короткою пам'ятью. https://ukr.media/ukrain/212712/ 19 вересня суддя Печерського районного суду Києва звільнив з-під варти Садовника, який підозрюється в розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській у Києві. «Ровно три года назад один обмен уже состоялся. Был обменян ключевой обвиняемый в расстрелах 20 февраля - это командир роты Садовник. Он был обменян, я подчеркиваю, он никуда не убегал, его организованно, организовали ему отмену меры пресечения с грубым нарушением процессуального закона и в дальнейшем под сопровождением своих коллег-действующих работников Беркута он покинул территорию Украины " - на пресс-конференции заявил адвокат семей Героев Небесной сотни Виталий Тытыч.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/152520-eks-komandir_berkuta_dmitrij_sadovnik_ne_sbegal_ego_obmenjali__advokat_titych
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/152520-eks-komandir_berkuta_dmitrij_sadovnik_ne_sbegal_ego_obmenjali__advokat_titych
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24.05.2024 23:10 Відповісти
Розумієш, дурачок, термін давності сплив зараз, а не 5 років тому. Зеідіоти такі ідіоти.
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24.05.2024 13:18 Відповісти
Очко, ты за деньги исполняешь или реально долбо@б?
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24.05.2024 13:26 Відповісти
Тепер випустять їх героїв війни розстрілювати на спротиві ЗЕМЕРОЗТОЄРМАКІВЩИНІ?
А як та з Червінським? ********* ВІДКРИТО ПРАЦЮЄ НА КРЕМЛЬ!
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24.05.2024 11:58 Відповісти
Той суд може з цих підстав і ***** виправдати....
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24.05.2024 13:02 Відповісти
Супер Г,то ті хто був на Майдані в 2013 вибрали Зеленського?А чому тоді з 2013 по 2019 керував інший?Щось у цього Г дебет з кредітом не сходиться.
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24.05.2024 20:09 Відповісти
Ублюдству ублюдочних ублюдків немає меж...
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24.05.2024 11:53 Відповісти
Ну да, как будто нельзя принять по такому случаю закон без срока давности, тобто, приравнять до злочинiв проти людяностi.
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24.05.2024 12:01 Відповісти
Єто другоє...
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24.05.2024 12:12 Відповісти
Ну так Петро Олексійович і пропонував ухвалити такий закон, але злий парламент не підтримав. Порошенко тоді ще всіма каналами звертався до українців: "Мовляв, бачите, я за справедливість та ідеали Майдану, а депутати - проти. Давайте терміново міняти цих ватних депутатів".
Адже так справа була?
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24.05.2024 12:33 Відповісти
Так і було. Але від того пройшло 5 років.
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24.05.2024 13:20 Відповісти
Так я й говорю, що так і було. Я ось тільки дату призабув і посилань в інтернеті знайти не можу на цю подію. Чи не допоможете? Дуже треба. Зелеботов під лавку заганятиму аргументами.
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24.05.2024 13:48 Відповісти
Вангую, що цих "достойних" псів режиму януковоча їхній соратник Татаров влаштує у правоохоронну систему для захисту новозбудованого режиму молодих пострегіоналів.
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24.05.2024 11:56 Відповісти
чергова перемога ригов - ревашистів. зелені посіпаки зрадників
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24.05.2024 11:57 Відповісти
Кандидати на працевлаштування в ОП.
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24.05.2024 11:59 Відповісти

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24.05.2024 12:00 Відповісти
Отака куйня, малята! Вбивали та катували людей, а за 2-х президентів, за 10 років, не встигли провести розслідування! Пі@ ари!
🤬
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24.05.2024 12:01 Відповісти
Почитай хронологію. Адвокати умисно тягнули кота за яйця аби дотянути до 2019-го, коли влада зміниться.
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24.05.2024 12:27 Відповісти
Гниль
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24.05.2024 12:02 Відповісти
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24.05.2024 12:03 Відповісти
коли я писав, що владу в україні захопили медведчуківські та портновські, сдупо та риги, багато хто тикав в мене пальцем, називав всепропальцем, і не до того зараз. навіть кремлівським тролем.
а я ж, по картам таро і в кришталевій кулі все бачу!
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24.05.2024 12:04 Відповісти
ПЕРЕМОГА!
ТОж давайте згадаємо прізвища Генпрокурорів які били себе п'ятою в груди що "злочинців Майдану треба покарати!" і той час який вони мали для цього. І легко побачимо "чемпіона"!

https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 24 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 18 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Махніцький Олег Ігорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ярема Віталій Григорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 3 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шокін Віктор Миколайович
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 -https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Луценко Юрій Віталійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 - https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 5 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рябошапка Руслан Георгійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 17 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 -https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Венедіктова Ірина Валентинівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 28 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 до сьогодні.... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костін Андрій Євгенович
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24.05.2024 12:05 Відповісти
От Костін, вже розслідувачі випускали по ньому сюжет. Він якось дав пояснення? Поніс якесь покарання? Нічого
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24.05.2024 12:16 Відповісти
а чьи то были холопы?
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24.05.2024 12:18 Відповісти
тільки Махніцький свій власний, інщі, відповідно, своїх панів
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24.05.2024 12:57 Відповісти
підараси
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24.05.2024 12:06 Відповісти
От уявіть. У молодого чоловіка в Україні, немає ******** дружини, дітей, квартири, родичи в основному за кордоном. Він бачить все це, що відбувається з владою і постає нагальне питання. ДЛЯ ЧОГО ЙОМУ ЗАХИЩАТИ ЦЮ КРАЇНУ??? Все це з судами, з депутатами, з копами, з сбушниками, прокурорами, мерами і т.д. відбувалося і до 24 лютого 2022 року і Україна об'єктивно кажучі як би це не хотілося багатьом людям, була більш свободною маленькою росією. Але після 24 лютого. Свободу, влада у людей забрала. І як ви переконаєте людину, що потрібно йти воювати, з великою вірогідністю загинути, у війні росії проти росії??? Для чого, який ченс? І для людини у якої немає тут дітей, заперечення про те що воюємо заради наших дітей чи внуків воно не конає. І скільки я не шукаю якусь відповідь, нажаль я її не можу знайти. І сказати що винна тут влада, так але з повним розуміння що у владі за 30 років були різні представники людей.
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24.05.2024 12:10 Відповісти
читайте книги
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24.05.2024 12:13 Відповісти
То ти можеш нікого не захищати. Просто утопись у тисі.
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24.05.2024 12:28 Відповісти
А батьків цього молодого чоловіка хай захищають дурні? Я правильно тебе зрозумів?
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24.05.2024 12:34 Відповісти
"родичі в основному за кордоном"...мабуть батькі ...читай уважно
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24.05.2024 12:58 Відповісти
Тобто всіх, хто не закордоном "родичів" мають захищати якісь дурачки, однак не цей дартаньян?
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24.05.2024 14:31 Відповісти
выпустили в преддверии нового Майдана...совпадение? не думаю, боится Зеля.........през который смеялся над Украиной..над Томосом....смеялся над избитыми людьми (про эбонитовые палочки)........избрало его "умное" быдло которое сидело у экранов телика во время избиения и убийств людей на Майдане, которые "устали" от войны проводя время на веселе....
привели к власти антимайдан и предателей...к сожалению единицы это поняли....но большинству котрые сь...лись за границу он их кумир...жаль....что еще много смертей будет из-за не правильного выбора.
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24.05.2024 12:11 Відповісти
Поки йде війна з нароссією, Майдана не буде. Українці розумніші, ніж Вам здається. От після війни народ спитає з кожного підараса
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24.05.2024 12:55 Відповісти
Не спитає, нікому питати буде.Цю маячню про неначасі вигадали для ідіотів.
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24.05.2024 13:08 Відповісти
Порошенко и зеленский свое дело знают; простить и забыть
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24.05.2024 12:16 Відповісти
ага, порошенко особисто відпускав вбивць у росію за обміном. Я нічого не переплутав?
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24.05.2024 12:29 Відповісти
При його презеденстві , та Юі Луценку ,міністрі МВД ,вся беркутня протікала, а їх ні хто і не затримував.Да і судова система, реформувалась при Парашенку. А хто ето сдєлав ???
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24.05.2024 12:51 Відповісти
Куда протікала беркутня?
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24.05.2024 12:53 Відповісти
Повтікала за поребрік.
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24.05.2024 12:56 Відповісти
А їх мали ловити "прикордонники" на сході? Які такі самі як той беркут? Чи то кдб-сбу їх мала ловити? Порох міг віддати наказ ловити та не випускати, а на місцях плювали на той наказ, силовики на сході в той час то одні сепари.
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24.05.2024 13:04 Відповісти
зебіл, буркутню зепідр видав росії у 2019-му. Прямо з лави підсудних
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24.05.2024 14:39 Відповісти
З нетерпінням чекаємо на 4 начальників "Беркута" та ексначальника управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Олега Мариненка у ТЦК, у учебці, далі на фронті.
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24.05.2024 12:36 Відповісти
>>
закриття справи сьогодні призведе до зневіри суспільства в правосудді і наступного разу люди добиватимуться справедливості судом Лінча
>>
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24.05.2024 12:50 Відповісти
"Сделаем их вместе"!
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24.05.2024 13:01 Відповісти
Это русский мир, детки.
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24.05.2024 13:06 Відповісти
Антимайдан виправдовує своїх "героїв", так 73%? Правда якби не ви, то у них би нічого не вийшло.То ви до Порлошенка бігали і кидалися ігрушками і волали - де суд, хоч пройшло тоді декілька років. А сьогодні вже пройшло 10 років і чому ж Найвєлічайший Херпіду Нетряпкович дотягнув ці справи до закінчення строків давності? До нього питань немає?
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24.05.2024 13:11 Відповісти
Вбиті більше сотні майданівців і ''закінчення терміну давності''???
Це що за ''грьобаний цирк''? Вбивство не має ''терміну давності''!!!
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24.05.2024 13:11 Відповісти
ОПа сваїх нє брасаєт!
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24.05.2024 13:21 Відповісти
вже долоні болять кожного дня аплодувати бл**цьким рішенням нашої влади
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24.05.2024 13:30 Відповісти
Українська класика .
А Червінській за гратами .
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24.05.2024 13:41 Відповісти
ось вам і зеправосуддя у всій красі....цьому покидьку у рясі треба було ще дати в руки ********* палиці і біля члена поставити рояль..і все...повний антураж..
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24.05.2024 14:28 Відповісти
Правильно! Перевірені карателі для Зелі з Єрмаком зараз на вагу золота! Згодяться...
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24.05.2024 14:29 Відповісти
Сподіааюсь, Олег Мариненко вийде з вікна багатоповерхів4и дуже швидко
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24.05.2024 17:11 Відповісти
Хоча Мариненка треба було б спалити. Я бажаю йому скоріше бути спаленим. Ця падлота не має права на життя.
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24.05.2024 17:14 Відповісти
Не витрачайте кошти на суди; татаров при владі--найкращий індикатор відношення чинної влади до Майдану.
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24.05.2024 17:50 Відповісти
..опаньки..Военным преступлениям,против человечности,оказывается есть срок давности...Далеко пойдет,такое существо..
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24.05.2024 18:03 Відповісти
сволота
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25.05.2024 10:15 Відповісти
тепер їх треба відновити на роботі і виплатити за всі роки простою. уявляю, скільки б вони могли за цей час добррого зробити ріднгій батьківщині. курви! разом із судом і його висудками
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25.05.2024 12:42 Відповісти
 
 