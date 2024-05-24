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Дело Евромайдана: Суд закрыл производство по 4 начальникам "Беркута" и экс-чиновнику МВД из-за истечения сроков давности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченковский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении 4 начальников "Беркута" и экс-начальника управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Олега Мариненко по делам о разгоне Евромайдана 30 ноября и 1 декабря 2013 года.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принял судья Циктич.

Один из потерпевших Сергей Колоша указал, что закрытие дела сегодня приведет к разочарованию общества в правосудии и в следующий раз люди будут добиваться справедливости судом Линча.

В деле фигурировали заместители командира Киевского беркута Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, командиры 3-й и 4-й рот Евгений Антонов и Юрий Шевченко, а также экс-начальник управления гражданской безопасности ГУ МВД в Киеве Олег Мариненко, которых обвиняли в превышении служебных полномочий и препятствовании мирным собраниям 30.11.2013. Мариненко также инкриминируется эпизод избиения на Банковой 1 декабря 2013 года с дополнительным обвинением в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и препятствовании деятельности журналистов.

Производство закрыли в связи с истечением сроков давности для привлечения к ответственности.

Дело рассматривалось почти 10 лет, в нем было около 170 потерпевших. Часть из них обратилась в суд с ходатайством не закрывать дело, учитывая, что обвиняемые и их адвокаты в течение длительного времени затягивали рассмотрение дела в суде.

Адвокат потерпевших Виктория Дейнеко рассматривает возможность продолжить обжалование через Европейский суд по правам человека. Также она отметила, что для подавших гражданские иски теперь встанет вопрос о том, чтобы самим доказывать вину беркутовцев в судах.

Сами "беркутовцы" комментировать решение суда не захотели, а заместитель командира "Беркута" Олег Мариненко на вопрос журналистки Общественного ответил, что сам "тоже может потыкать ей телефоном в лицо".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активиста Майдана Дмитрия Липового второй год держат в Лукьяновском СИЗО по делу о перестрелке с "Беркутом"

Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану
Шевченківський райсуд закрив провадження щодо побиття учасників Євромайдану

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Киев (25521) суд (25096) евромайдан (7835) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+23
Мені просто цікаво, тих хто був на Майдані і вибрав зепідора президентом, вам виродкам не сняться вбити побратими? Вас **** совість не мучає за обрання антимайдану у владу?
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24.05.2024 11:52
+12
Отака куйня, малята! Вбивали та катували людей, а за 2-х президентів, за 10 років, не встигли провести розслідування! Пі@ ари!
🤬
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24.05.2024 12:01
+10
Ублюдству ублюдочних ублюдків немає меж...
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24.05.2024 11:53
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені просто цікаво, тих хто був на Майдані і вибрав зепідора президентом, вам виродкам не сняться вбити побратими? Вас **** совість не мучає за обрання антимайдану у владу?
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24.05.2024 11:52 Ответить
Так-то да, но до Зели там 5 лет ещё один чувак переможно керував.
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24.05.2024 11:56 Ответить
але у Зелі були важливищі справи - разом з прокуроркою Бенядіктовою гонятися за П.А та брати штурмом музей Гончара
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24.05.2024 12:01 Ответить
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24.05.2024 12:03 Ответить
підарство зеленіни не перекреслить 5 років які були до 2019...
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24.05.2024 12:07 Ответить
Тобто розслідування вбивства 100+ осіб мало б тривати півроку?
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24.05.2024 12:25 Ответить
це "тобто" на чому грунтується? чому "півроку"?
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24.05.2024 13:00 Ответить
Звідки інформація, що розслідування масових вбивств і доведення їх у суді відбувається за лічені дні?
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24.05.2024 14:36 Ответить
ти якийсь дивний...сам собі щось надумав, а мені питання ставиш, натомість мої питання ігноруєш... 5 років в тебе то "пів року", то "лічені дні"? 5 років*365 днів, то зовсім не "лічені дні". Андестенд?
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24.05.2024 18:55 Ответить
чувак это ты и твой Зельц
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24.05.2024 12:02 Ответить
УКРІНФО-7травня 2019 рі к "Каденції Президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, - вони розпочали роботу. Наразі, на жаль, найменше реформа торкнулася судів першої інстанції", - сказав https://www.ukrinform.ua/tag-porosenko Порошенко .

За його словами, нині на черзі завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та завершення кваліфікаційного оцінювання суддів 1-ої інстанції, добір до першої та другої інстанцій.

Глава держави зауважив, що, за прогнозами, ці процедури завершаться трохи більше ніж за рік."Я дуже сподіваюся, що наступний президент та його команда поважатимуть рішення щодо незалежного та справедливого суду, закріплені в Конституції України", - додав Порошенко.
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24.05.2024 12:03 Ответить
Ви збираєтесь все життя лобом в підлогу стукати, чи колись все ж запронуєте, що робити далі в ситуації, що склалася?
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24.05.2024 12:36 Ответить
Припустим. Але ж чого "справєдліва та чьєсна" сьогоднішня влада за 5 років не виправила це?
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24.05.2024 12:11 Ответить
Та я ж не называю нынешнюю власть честной. Я только сказал, что прежняя была ничем не лучше.
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24.05.2024 12:13 Ответить
Ну да, а беркутівців які вбивали, віддав росії - порошенко особисто. Я нічого не переплутав?
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24.05.2024 12:24 Ответить
А кому підпорядковані МВД, СБУ, ДПС напряму? Хто покараний за те що з зали суду вбивці зникали в рашку? А ще поясніть розумно (не мені, а собі), яким дивним чином через місяць після інагурації Пепо банда Гіркіна "непомітно" виїхала колонами з оточення в Слов'янську, де її за час в.о. преза Турчинова знищували, на простори Донбасу?
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24.05.2024 14:18 Ответить
зебіл, вбивць євромайданівців, зепідр особисто випустив із сізо у росію. Чи у тебе коротка пам'ять?
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24.05.2024 14:37 Ответить
Сам дебіл з короткою пам'ятью. https://ukr.media/ukrain/212712/ 19 вересня суддя Печерського районного суду Києва звільнив з-під варти Садовника, який підозрюється в розстрілі 39 учасників акцій протесту на вул. Інститутській у Києві. «Ровно три года назад один обмен уже состоялся. Был обменян ключевой обвиняемый в расстрелах 20 февраля - это командир роты Садовник. Он был обменян, я подчеркиваю, он никуда не убегал, его организованно, организовали ему отмену меры пресечения с грубым нарушением процессуального закона и в дальнейшем под сопровождением своих коллег-действующих работников Беркута он покинул территорию Украины " - на пресс-конференции заявил адвокат семей Героев Небесной сотни Виталий Тытыч.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/152520-eks-komandir_berkuta_dmitrij_sadovnik_ne_sbegal_ego_obmenjali__advokat_titych
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/152520-eks-komandir_berkuta_dmitrij_sadovnik_ne_sbegal_ego_obmenjali__advokat_titych
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24.05.2024 23:10 Ответить
Розумієш, дурачок, термін давності сплив зараз, а не 5 років тому. Зеідіоти такі ідіоти.
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24.05.2024 13:18 Ответить
Очко, ты за деньги исполняешь или реально долбо@б?
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24.05.2024 13:26 Ответить
Тепер випустять їх героїв війни розстрілювати на спротиві ЗЕМЕРОЗТОЄРМАКІВЩИНІ?
А як та з Червінським? ********* ВІДКРИТО ПРАЦЮЄ НА КРЕМЛЬ!
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24.05.2024 11:58 Ответить
Той суд може з цих підстав і ***** виправдати....
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24.05.2024 13:02 Ответить
Супер Г,то ті хто був на Майдані в 2013 вибрали Зеленського?А чому тоді з 2013 по 2019 керував інший?Щось у цього Г дебет з кредітом не сходиться.
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24.05.2024 20:09 Ответить
Ублюдству ублюдочних ублюдків немає меж...
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24.05.2024 11:53 Ответить
Ну да, как будто нельзя принять по такому случаю закон без срока давности, тобто, приравнять до злочинiв проти людяностi.
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24.05.2024 12:01 Ответить
Єто другоє...
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24.05.2024 12:12 Ответить
Ну так Петро Олексійович і пропонував ухвалити такий закон, але злий парламент не підтримав. Порошенко тоді ще всіма каналами звертався до українців: "Мовляв, бачите, я за справедливість та ідеали Майдану, а депутати - проти. Давайте терміново міняти цих ватних депутатів".
Адже так справа була?
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24.05.2024 12:33 Ответить
Так і було. Але від того пройшло 5 років.
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24.05.2024 13:20 Ответить
Так я й говорю, що так і було. Я ось тільки дату призабув і посилань в інтернеті знайти не можу на цю подію. Чи не допоможете? Дуже треба. Зелеботов під лавку заганятиму аргументами.
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24.05.2024 13:48 Ответить
Вангую, що цих "достойних" псів режиму януковоча їхній соратник Татаров влаштує у правоохоронну систему для захисту новозбудованого режиму молодих пострегіоналів.
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24.05.2024 11:56 Ответить
чергова перемога ригов - ревашистів. зелені посіпаки зрадників
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24.05.2024 11:57 Ответить
Кандидати на працевлаштування в ОП.
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24.05.2024 11:59 Ответить

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24.05.2024 12:00 Ответить
Отака куйня, малята! Вбивали та катували людей, а за 2-х президентів, за 10 років, не встигли провести розслідування! Пі@ ари!
🤬
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24.05.2024 12:01 Ответить
Почитай хронологію. Адвокати умисно тягнули кота за яйця аби дотянути до 2019-го, коли влада зміниться.
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24.05.2024 12:27 Ответить
Гниль
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24.05.2024 12:02 Ответить
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24.05.2024 12:03 Ответить
коли я писав, що владу в україні захопили медведчуківські та портновські, сдупо та риги, багато хто тикав в мене пальцем, називав всепропальцем, і не до того зараз. навіть кремлівським тролем.
а я ж, по картам таро і в кришталевій кулі все бачу!
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24.05.2024 12:04 Ответить
ПЕРЕМОГА!
ТОж давайте згадаємо прізвища Генпрокурорів які били себе п'ятою в груди що "злочинців Майдану треба покарати!" і той час який вони мали для цього. І легко побачимо "чемпіона"!

https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 24 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 18 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Махніцький Олег Ігорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ярема Віталій Григорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 3 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шокін Віктор Миколайович
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 -https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Луценко Юрій Віталійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 - https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 5 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рябошапка Руслан Георгійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 17 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 -https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Венедіктова Ірина Валентинівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 28 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 до сьогодні.... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костін Андрій Євгенович
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24.05.2024 12:05 Ответить
От Костін, вже розслідувачі випускали по ньому сюжет. Він якось дав пояснення? Поніс якесь покарання? Нічого
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24.05.2024 12:16 Ответить
а чьи то были холопы?
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24.05.2024 12:18 Ответить
тільки Махніцький свій власний, інщі, відповідно, своїх панів
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24.05.2024 12:57 Ответить
підараси
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24.05.2024 12:06 Ответить
От уявіть. У молодого чоловіка в Україні, немає ******** дружини, дітей, квартири, родичи в основному за кордоном. Він бачить все це, що відбувається з владою і постає нагальне питання. ДЛЯ ЧОГО ЙОМУ ЗАХИЩАТИ ЦЮ КРАЇНУ??? Все це з судами, з депутатами, з копами, з сбушниками, прокурорами, мерами і т.д. відбувалося і до 24 лютого 2022 року і Україна об'єктивно кажучі як би це не хотілося багатьом людям, була більш свободною маленькою росією. Але після 24 лютого. Свободу, влада у людей забрала. І як ви переконаєте людину, що потрібно йти воювати, з великою вірогідністю загинути, у війні росії проти росії??? Для чого, який ченс? І для людини у якої немає тут дітей, заперечення про те що воюємо заради наших дітей чи внуків воно не конає. І скільки я не шукаю якусь відповідь, нажаль я її не можу знайти. І сказати що винна тут влада, так але з повним розуміння що у владі за 30 років були різні представники людей.
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24.05.2024 12:10 Ответить
читайте книги
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24.05.2024 12:13 Ответить
То ти можеш нікого не захищати. Просто утопись у тисі.
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24.05.2024 12:28 Ответить
А батьків цього молодого чоловіка хай захищають дурні? Я правильно тебе зрозумів?
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24.05.2024 12:34 Ответить
"родичі в основному за кордоном"...мабуть батькі ...читай уважно
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24.05.2024 12:58 Ответить
Тобто всіх, хто не закордоном "родичів" мають захищати якісь дурачки, однак не цей дартаньян?
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24.05.2024 14:31 Ответить
выпустили в преддверии нового Майдана...совпадение? не думаю, боится Зеля.........през который смеялся над Украиной..над Томосом....смеялся над избитыми людьми (про эбонитовые палочки)........избрало его "умное" быдло которое сидело у экранов телика во время избиения и убийств людей на Майдане, которые "устали" от войны проводя время на веселе....
привели к власти антимайдан и предателей...к сожалению единицы это поняли....но большинству котрые сь...лись за границу он их кумир...жаль....что еще много смертей будет из-за не правильного выбора.
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24.05.2024 12:11 Ответить
Поки йде війна з нароссією, Майдана не буде. Українці розумніші, ніж Вам здається. От після війни народ спитає з кожного підараса
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24.05.2024 12:55 Ответить
Не спитає, нікому питати буде.Цю маячню про неначасі вигадали для ідіотів.
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24.05.2024 13:08 Ответить
Порошенко и зеленский свое дело знают; простить и забыть
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24.05.2024 12:16 Ответить
ага, порошенко особисто відпускав вбивць у росію за обміном. Я нічого не переплутав?
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24.05.2024 12:29 Ответить
При його презеденстві , та Юі Луценку ,міністрі МВД ,вся беркутня протікала, а їх ні хто і не затримував.Да і судова система, реформувалась при Парашенку. А хто ето сдєлав ???
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24.05.2024 12:51 Ответить
Куда протікала беркутня?
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24.05.2024 12:53 Ответить
Повтікала за поребрік.
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24.05.2024 12:56 Ответить
А їх мали ловити "прикордонники" на сході? Які такі самі як той беркут? Чи то кдб-сбу їх мала ловити? Порох міг віддати наказ ловити та не випускати, а на місцях плювали на той наказ, силовики на сході в той час то одні сепари.
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24.05.2024 13:04 Ответить
зебіл, буркутню зепідр видав росії у 2019-му. Прямо з лави підсудних
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24.05.2024 14:39 Ответить
З нетерпінням чекаємо на 4 начальників "Беркута" та ексначальника управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Олега Мариненка у ТЦК, у учебці, далі на фронті.
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24.05.2024 12:36 Ответить
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закриття справи сьогодні призведе до зневіри суспільства в правосудді і наступного разу люди добиватимуться справедливості судом Лінча
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24.05.2024 12:50 Ответить
"Сделаем их вместе"!
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24.05.2024 13:01 Ответить
Это русский мир, детки.
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24.05.2024 13:06 Ответить
Антимайдан виправдовує своїх "героїв", так 73%? Правда якби не ви, то у них би нічого не вийшло.То ви до Порлошенка бігали і кидалися ігрушками і волали - де суд, хоч пройшло тоді декілька років. А сьогодні вже пройшло 10 років і чому ж Найвєлічайший Херпіду Нетряпкович дотягнув ці справи до закінчення строків давності? До нього питань немає?
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24.05.2024 13:11 Ответить
Вбиті більше сотні майданівців і ''закінчення терміну давності''???
Це що за ''грьобаний цирк''? Вбивство не має ''терміну давності''!!!
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24.05.2024 13:11 Ответить
ОПа сваїх нє брасаєт!
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24.05.2024 13:21 Ответить
вже долоні болять кожного дня аплодувати бл**цьким рішенням нашої влади
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24.05.2024 13:30 Ответить
Українська класика .
А Червінській за гратами .
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24.05.2024 13:41 Ответить
ось вам і зеправосуддя у всій красі....цьому покидьку у рясі треба було ще дати в руки ********* палиці і біля члена поставити рояль..і все...повний антураж..
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24.05.2024 14:28 Ответить
Правильно! Перевірені карателі для Зелі з Єрмаком зараз на вагу золота! Згодяться...
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24.05.2024 14:29 Ответить
Сподіааюсь, Олег Мариненко вийде з вікна багатоповерхів4и дуже швидко
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24.05.2024 17:11 Ответить
Хоча Мариненка треба було б спалити. Я бажаю йому скоріше бути спаленим. Ця падлота не має права на життя.
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24.05.2024 17:14 Ответить
Не витрачайте кошти на суди; татаров при владі--найкращий індикатор відношення чинної влади до Майдану.
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24.05.2024 17:50 Ответить
..опаньки..Военным преступлениям,против человечности,оказывается есть срок давности...Далеко пойдет,такое существо..
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24.05.2024 18:03 Ответить
сволота
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25.05.2024 10:15 Ответить
тепер їх треба відновити на роботі і виплатити за всі роки простою. уявляю, скільки б вони могли за цей час добррого зробити ріднгій батьківщині. курви! разом із судом і його висудками
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25.05.2024 12:42 Ответить
 
 