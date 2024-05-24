Дело Евромайдана: Суд закрыл производство по 4 начальникам "Беркута" и экс-чиновнику МВД из-за истечения сроков давности. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченковский райсуд Киева закрыл уголовное производство в отношении 4 начальников "Беркута" и экс-начальника управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Олега Мариненко по делам о разгоне Евромайдана 30 ноября и 1 декабря 2013 года.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение принял судья Циктич.
Один из потерпевших Сергей Колоша указал, что закрытие дела сегодня приведет к разочарованию общества в правосудии и в следующий раз люди будут добиваться справедливости судом Линча.
В деле фигурировали заместители командира Киевского беркута Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, командиры 3-й и 4-й рот Евгений Антонов и Юрий Шевченко, а также экс-начальник управления гражданской безопасности ГУ МВД в Киеве Олег Мариненко, которых обвиняли в превышении служебных полномочий и препятствовании мирным собраниям 30.11.2013. Мариненко также инкриминируется эпизод избиения на Банковой 1 декабря 2013 года с дополнительным обвинением в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и препятствовании деятельности журналистов.
Производство закрыли в связи с истечением сроков давности для привлечения к ответственности.
Дело рассматривалось почти 10 лет, в нем было около 170 потерпевших. Часть из них обратилась в суд с ходатайством не закрывать дело, учитывая, что обвиняемые и их адвокаты в течение длительного времени затягивали рассмотрение дела в суде.
Адвокат потерпевших Виктория Дейнеко рассматривает возможность продолжить обжалование через Европейский суд по правам человека. Также она отметила, что для подавших гражданские иски теперь встанет вопрос о том, чтобы самим доказывать вину беркутовцев в судах.
Сами "беркутовцы" комментировать решение суда не захотели, а заместитель командира "Беркута" Олег Мариненко на вопрос журналистки Общественного ответил, что сам "тоже может потыкать ей телефоном в лицо".
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За його словами, нині на черзі завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та завершення кваліфікаційного оцінювання суддів 1-ої інстанції, добір до першої та другої інстанцій.
Глава держави зауважив, що, за прогнозами, ці процедури завершаться трохи більше ніж за рік."Я дуже сподіваюся, що наступний президент та його команда поважатимуть рішення щодо незалежного та справедливого суду, закріплені в Конституції України", - додав Порошенко.
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/152520-eks-komandir_berkuta_dmitrij_sadovnik_ne_sbegal_ego_obmenjali__advokat_titych
Більше інформації на порталі Антикор: https://antikor.com.ua/articles/152520-eks-komandir_berkuta_dmitrij_sadovnik_ne_sbegal_ego_obmenjali__advokat_titych
А як та з Червінським? ********* ВІДКРИТО ПРАЦЮЄ НА КРЕМЛЬ!
Адже так справа була?
🤬
а я ж, по картам таро і в кришталевій кулі все бачу!
ТОж давайте згадаємо прізвища Генпрокурорів які били себе п'ятою в груди що "злочинців Майдану треба покарати!" і той час який вони мали для цього. І легко побачимо "чемпіона"!
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https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 19 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 - https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ярема Віталій Григорович
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 10 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 3 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шокін Віктор Миколайович
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 12 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/2016 2016 -https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Луценко Юрій Віталійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 - https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 5 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Рябошапка Руслан Георгійович
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 17 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 -https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Венедіктова Ірина Валентинівна
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 28 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 до сьогодні.... https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Костін Андрій Євгенович
привели к власти антимайдан и предателей...к сожалению единицы это поняли....но большинству котрые сь...лись за границу он их кумир...жаль....что еще много смертей будет из-за не правильного выбора.
закриття справи сьогодні призведе до зневіри суспільства в правосудді і наступного разу люди добиватимуться справедливості судом Лінча
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Це що за ''грьобаний цирк''? Вбивство не має ''терміну давності''!!!
А Червінській за гратами .