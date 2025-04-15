На фронті ліквідовано росіян, які брали участь у розгоні Майдану та окупації Криму, - ЗМІ

На війні проти України ліквідовано росіян, які брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на проєкт "Груз 200".

Зазначається, що за останній час на сайті проєкту, який документує загибель кримчан, що воювали за Росію у війні проти України, за останні два тижні з’явилися 33 нові некрологи. У списку - колишні співробітники силових відомств, які брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану.

Один із ліквідованих – Євген Козлов із селища Леніно – колишній співробітник кримського "Беркуту", який стояв на блокпостах навесні 2014 року. Інший – Кирило Блаженко, він брав участь у придушенні Майдану у Києві, був активним учасником незаконної анексії Криму в 2014 році.

Як з’ясували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, Блаженко в 2017 році шукав роботу водієм у Ялті, у резюме писав, що з 2010 до 2015 року був "командиром розвідувального десантного відділення".

У Криму практично щодня проходять похорони військових РФ, які загинули на війні проти України. 19 грудня 2024 року Крим.Реалії опублікували базу даних "Груз 200" з першою тисячею ідентифікованих кримчан, які воювали у складі російської армії й загинули на війні Росії проти України.

Список містить інформацію про місце народження, місце призову або вербування до російської армії (включаючи фактичний військовий підрозділ), а також – для частини із загиблих – точні або приблизні місце й дату загибелі.

На сьогодні кількість ідентифікованих загиблих кримчан у війні на боці Росії проти України перевищила 1300 осіб.

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