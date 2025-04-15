УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5529 відвідувачів онлайн
Новини Розгін Майдану Ліквідація російських окупантів
9 129 23

На фронті ліквідовано росіян, які брали участь у розгоні Майдану та окупації Криму, - ЗМІ

На війні проти України загинули військові РФ, які брали участь у розгоні Майдану

На війні проти України ліквідовано росіян, які брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на проєкт "Груз 200".

Зазначається, що за останній час на сайті проєкту, який документує загибель кримчан, що воювали за Росію у війні проти України, за останні два тижні з’явилися 33 нові некрологи. У списку - колишні співробітники силових відомств, які брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану.

Один із ліквідованих – Євген Козлов із селища Леніно – колишній співробітник кримського "Беркуту", який стояв на блокпостах навесні 2014 року. Інший – Кирило Блаженко, він брав участь у придушенні Майдану у Києві, був активним учасником незаконної анексії Криму в 2014 році.

Як з’ясували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, Блаженко в 2017 році шукав роботу водієм у Ялті, у резюме писав, що з 2010 до 2015 року був "командиром розвідувального десантного відділення".

У Криму практично щодня проходять похорони військових РФ, які загинули на війні проти України. 19 грудня 2024 року Крим.Реалії опублікували базу даних "Груз 200" з першою тисячею ідентифікованих кримчан, які воювали у складі російської армії й загинули на війні Росії проти України.

Список містить інформацію про місце народження, місце призову або вербування до російської армії (включаючи фактичний військовий підрозділ), а також – для частини із загиблих – точні або приблизні місце й дату загибелі.

На сьогодні кількість ідентифікованих загиблих кримчан у війні на боці Росії проти України перевищила 1300 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розстріли на Майдані: Підготовче засідання у справі Януковича та силовиків тягнеться з червня 2024 року

Автор: 

Крим (14139) ліквідація (3916) майдан (764) окупація (6685)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+25
сподіваюсь їх якось помічають, це все викопувати щє потім на свалку...
показати весь коментар
15.04.2025 09:08
+20
Зрадники... Туди і дорога.
показати весь коментар
15.04.2025 09:11
+5
Кирило Блаженко, він брав участь у придушенні Майдану у Києві, був активним учасником незаконної анексії Криму в 2014 році. щось я не дуже зрозуміла, виходить у придушенні майдану брали участь кацапи? чи він потім їм став? чи він був агентом? у якості кого він придушував майдан?...
показати весь коментар
15.04.2025 09:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сподіваюсь їх якось помічають, це все викопувати щє потім на свалку...
показати весь коментар
15.04.2025 09:08 Відповісти
Зрадники... Туди і дорога.
показати весь коментар
15.04.2025 09:11 Відповісти
був ліквидований євген КОЗЛОВ із селища ЛЕНІНО -як це так звучить по-"домашнєму"
показати весь коментар
15.04.2025 11:02 Відповісти
Кирило Блаженко, він брав участь у придушенні Майдану у Києві, був активним учасником незаконної анексії Криму в 2014 році. щось я не дуже зрозуміла, виходить у придушенні майдану брали участь кацапи? чи він потім їм став? чи він був агентом? у якості кого він придушував майдан?...
показати весь коментар
15.04.2025 09:12 Відповісти
Кримський беркут.
показати весь коментар
15.04.2025 09:26 Відповісти
Беркутовцем він був. Кримським. Янукович з декількох областей беркутовців притягнув, після лютого вони повернулись до дому. А там вже помогав у захопленні Криму.
показати весь коментар
15.04.2025 09:33 Відповісти
Крим, це Україна. Він до 2014 року був в українському беркуті.
показати весь коментар
15.04.2025 09:40 Відповісти
ви не балуйтеся своїми роздумами!
Під час війни всю правду знати зайве, інакше думки у людей з'являться, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3545292
показати весь коментар
15.04.2025 09:48 Відповісти
В якості беркутівця, він був мешканцем Криму
показати весь коментар
15.04.2025 12:24 Відповісти
ну і добре. а шо ж...
показати весь коментар
15.04.2025 09:24 Відповісти
«Бе́ркут» - колишній розформований підрозділ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F міліції у структурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 МВС України, що існував у 1992―2014 роках
Неодноразово залучався для придушення протестів, виступів і демонстрацій в Україні. Відмітився особливою жорстокістю щодо протестувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану взимку 2013―2014 року (Ліквідований 25 лютого 2014 року за перевищення повноважень).
Під час подій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) весни 2014 року велика частина екс-бійців «Беркута» перейшла на сторону Росії і терористичних формуваньhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB)#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB)#cite_note-6 [6]. Значна кількість екс-бійців «Беркута» опинилась в складі терористичних формувань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0 ДНР і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9D%D0%A0 ЛНР і у їх складі взяли участь у боях проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України.
показати весь коментар
15.04.2025 09:25 Відповісти
У севастополі до Майдана існував загін "Тигр", щось на прочуд того ж беркуту. І командував ним житель мого міста Суми тов. полковник (нині хенерал) лебідь. Де він зараз не знаю... Так що лайна у криму ще повно
показати весь коментар
15.04.2025 09:26 Відповісти
генерал-лейтенант лебідь юрій анатолійович, 02.06.1967 р.н., м.Суми, закінчив Сумське вище артучилище та Національний університет оборони України
станом на 2013-2014 командував полком спецпризначення "тигр" внутрішніх військ України (Крим, Краснокам'янка)
після Майдану, з 2014 до 2019 - начальник Східного теруправління Нацгвардії України, з 2019 до 2022 - заступник командувача Нацгвардії України, з 2022 до 2023 - командувач Національної гвардії України, безпосередня участь в АТО та повномасштабній війні проти кацапстану, нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст. (2016), викрадений у травні 2014 сєпарами у Донецьку, тиждень перебував у сєпарів, звільнений з полону силами СБУ

показати весь коментар
15.04.2025 09:53 Відповісти
Здохли максіми, так і йух з ними.
показати весь коментар
15.04.2025 09:37 Відповісти
смітт'я ...ніколи не могла зрозуміти людину , яка йшла вбивати іншу людину ,шоб забрати землю сусіда ...він її отримав ,шоб стати добривом ,для цієї землі ...
показати весь коментар
15.04.2025 09:49 Відповісти
До Татарава черга дійде?
показати весь коментар
15.04.2025 09:51 Відповісти
настирні, добилися таки свого...
показати весь коментар
15.04.2025 10:03 Відповісти
на весь крым 1300 - КОПЕЙКИ !!! судя из этого те 900к. которые нам парят тоже ни что !!! нет у них таких потерь !!! нет !!!((( если бы быдо давно уже б война закончилась !!! из последнего , смотрю новости : наступают 6 мотоциклистов , 4х заделали , двое вернулось !!!))) это что за наступление и почему не заделали всех 6 рых ???)))
показати весь коментар
15.04.2025 10:18 Відповісти
900к легко подтверждаются отчётными данными из российских социальных служб, где количество заявлений на помощь в связи с увечиями сходится с общей картиной. Та же картина наблюдается на так называемых концертах памяти, где российские власти публикуют списки погибших по району. что касается крыма - пенитенциарные службы и маргинализированное население находятся в основном на материке, поэтому потерь по крыму в разы меньше.
показати весь коментар
15.04.2025 10:37 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2025 10:41 Відповісти
мєлачь - а пріятна...
показати весь коментар
15.04.2025 12:20 Відповісти
Бажаю щоб всі !
показати весь коментар
15.04.2025 13:05 Відповісти
 
 