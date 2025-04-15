На фронті ліквідовано росіян, які брали участь у розгоні Майдану та окупації Криму, - ЗМІ
На війні проти України ліквідовано росіян, які брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим.Реалії" із посиланням на проєкт "Груз 200".
Зазначається, що за останній час на сайті проєкту, який документує загибель кримчан, що воювали за Росію у війні проти України, за останні два тижні з’явилися 33 нові некрологи. У списку - колишні співробітники силових відомств, які брали участь в окупації Криму і розгоні Євромайдану.
Один із ліквідованих – Євген Козлов із селища Леніно – колишній співробітник кримського "Беркуту", який стояв на блокпостах навесні 2014 року. Інший – Кирило Блаженко, він брав участь у придушенні Майдану у Києві, був активним учасником незаконної анексії Криму в 2014 році.
Як з’ясували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, Блаженко в 2017 році шукав роботу водієм у Ялті, у резюме писав, що з 2010 до 2015 року був "командиром розвідувального десантного відділення".
У Криму практично щодня проходять похорони військових РФ, які загинули на війні проти України. 19 грудня 2024 року Крим.Реалії опублікували базу даних "Груз 200" з першою тисячею ідентифікованих кримчан, які воювали у складі російської армії й загинули на війні Росії проти України.
Список містить інформацію про місце народження, місце призову або вербування до російської армії (включаючи фактичний військовий підрозділ), а також – для частини із загиблих – точні або приблизні місце й дату загибелі.
На сьогодні кількість ідентифікованих загиблих кримчан у війні на боці Росії проти України перевищила 1300 осіб.
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Під час війни всю правду знати зайве, інакше думки у людей з'являться, - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3545292
Неодноразово залучався для придушення протестів, виступів і демонстрацій в Україні. Відмітився особливою жорстокістю щодо протестувальників https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану взимку 2013―2014 року (Ліквідований 25 лютого 2014 року за перевищення повноважень).
Під час подій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) весни 2014 року велика частина екс-бійців «Беркута» перейшла на сторону Росії і терористичних формуваньhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB)#cite_note-5 [5]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB)#cite_note-6 [6]. Значна кількість екс-бійців «Беркута» опинилась в складі терористичних формувань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%A0 ДНР і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%9D%D0%A0 ЛНР і у їх складі взяли участь у боях проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України.
станом на 2013-2014 командував полком спецпризначення "тигр" внутрішніх військ України (Крим, Краснокам'янка)
після Майдану, з 2014 до 2019 - начальник Східного теруправління Нацгвардії України, з 2019 до 2022 - заступник командувача Нацгвардії України, з 2022 до 2023 - командувач Національної гвардії України, безпосередня участь в АТО та повномасштабній війні проти кацапстану, нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ст. (2016), викрадений у травні 2014 сєпарами у Донецьку, тиждень перебував у сєпарів, звільнений з полону силами СБУ