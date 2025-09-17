РУС
Россияне используют родственников пленных и пропавших военных для сбора разведывательной информации и выполнения специальных заданий

ФСБ активно использует семьи пленных для ИПСО

Российские спецслужбы активно охотятся на семьи пленных и пропавших без вести украинских военных.

Об этом предупреждают представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

В частности, российские агенты, выдающие себя за сочувствующих лиц, используют родственников для сбора разведывательной информации и проведения ИПСО.

Россияне выспрашивают информацию о подразделениях, вооружении и проблемах на фронте. Более того, если начальное общение может быть вежливым, то впоследствии оно переходит в грубый шантаж: от родственников требуют сфотографировать объекты или выполнить другие задачи в обмен на обещания облегчить условия содержания пленного или предоставить информацию о его местонахождении. Манипуляции и психологическое давление доводят людей до эмоционального кризиса, заставляя их транслировать выгодные россиянам нарративы, которые дискредитируют ВСУ.

Также читайте: Соучастие в разгоне митингующих Майдана в феврале 2014 года: руководителям ФСБ и МВД РФ сообщено о подозрениях, - Офис Генпрокурора

гарна нагода годувати ворога дезінформацією
17.09.2025 13:22 Ответить
А ми так само робимо?
Ні?
А чому ні?
17.09.2025 14:00 Ответить
 
 