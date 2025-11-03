УКР
Удар РФ по Дніпропетровщині 1 листопада: ДБР розслідує загибель військових ЗСУ як недбалість

ДБР розслідує трагедію на Дніпропетровщині 1 листопада

Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

Атака РФ 1 листопада

ДБР нагадало, що 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Розслідування трагедії

Зазначається, що слідство ДБР перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття для військових.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Що передувало

  • Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
  • Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

Топ коментарі
не саботаж і не диверсія..просто недбалість..

зельоний ДБР такий ДБР
показати весь коментар
03.11.2025 18:38 Відповісти
Таке відбувається далеко не перший раз саме тому це не недбалість а спланований зрадниками злочин...
показати весь коментар
03.11.2025 18:40 Відповісти
Щось дуже швидко і дуже гучно. Скільки ж там воїнів загинуло? Риторичне питання. Недбалість? Чия? Кінців не знайти. Навіть будь який "стрілочник" зараз відмажеться.
показати весь коментар
03.11.2025 18:41 Відповісти
Командира і його заступника розстріляти на місці без суду і слідства. І ніяк не інакше. Бо це буде тривати вічно. В нас втрати по недбалості напевно такі самі як і бойові
показати весь коментар
03.11.2025 18:41 Відповісти
Ви справді думаєте що вся справа в конкретному командиру та його заступнику? Це просто гвинти ки системи, яку попри гучні балачки так ніхто і не реформував. Совок 2.0.
показати весь коментар
03.11.2025 18:43 Відповісти
А система і складється з таких "винтиків" ! Якщо "винтики" будуть поводитись як люди - система зламається
показати весь коментар
03.11.2025 18:55 Відповісти
А, тобто це Зеленський видав наказ вишикувати солдат на Дніпропетровщині, а верховна рада затвердила законопроект про дане шикування
показати весь коментар
03.11.2025 19:19 Відповісти
Підітріться своїми розслідуваннями!
За попередні випадки загибелі та поранення військових під час шикування ніхто не був покараний.
Так буде і цього разу!
показати весь коментар
03.11.2025 18:42 Відповісти
яка недбалість це зрада і тупість разом
показати весь коментар
03.11.2025 18:46 Відповісти
Смерть простих солдат це недбалість, висунуть догану погрозять пальчиком, скажуть аяйяй так не можна і відпустять.
показати весь коментар
03.11.2025 19:04 Відповісти
На жаль цим нікого не здивуєш.
Як і тим що пару дебілів за це не розстріляли.
Знайомі військові розповідають що досі шикування на плацу відбуваються.
Де-бі-ли!
показати весь коментар
03.11.2025 19:05 Відповісти
 
 