Удар РФ по Дніпропетровщині 1 листопада: ДБР розслідує загибель військових ЗСУ як недбалість
Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.
Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
Атака РФ 1 листопада
ДБР нагадало, що 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені.
На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.
Розслідування трагедії
Зазначається, що слідство ДБР перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття для військових.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).
Що передувало
- Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
- Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зельоний ДБР такий ДБР
За попередні випадки загибелі та поранення військових під час шикування ніхто не був покараний.
Так буде і цього разу!
Як і тим що пару дебілів за це не розстріляли.
Знайомі військові розповідають що досі шикування на плацу відбуваються.
Де-бі-ли!