На війні загинув воїн 35 ОМПБр та фотограф Костянтин Гузенко. ФОТО

На війні загинув фотограф, учасник медіапроєкту Ukraїner та військовий 35 окремої бригади морської піхоти Костянтин Гузенко.

Про це повідомив журналіст та його колега Богдан Логвиненко, також це підтвердили в Українській асоціації професійних фотографів UAPP, передає Цензор.НЕТ

Що відомо про полеглого

Логвиненко розповів, що вони були знайомі з Костянтином з 2020 року, коли той долучився до Ukraїner як фотограф.

Разом вони їздили на зйомки у 2022 і 2023 роках, були на півдні, сході, та півночі: "В усіх не надто безпечних закутках нашої неньки, Костя ніколи не боявся їхати будь-куди".

На війні загинув воїн 35 ОМПБр та фотограф Костянтин Гузенко
На війні загинув воїн 35 ОМПБр та фотограф Костянтин Гузенко

Потім Костянтин долучився до морпіхів, тож відтоді вони бачилися лише декілька разів. 

"Ukraїner для мене — це насамперед ком`юніті, об‘єднане великою крутою ідеєю, у яку кожен вкладає щось, за своїми можливостями. Коли я знімаю в експедиції, я знаю, що я на своєму місці. Це навіть складно назвати роботою, бо в ній стільки правильної взаємодії, що виходить саме задоволення", - додав засновник проєкту Логвиненко.

Прощання з Костянтином

"Мали честь знати тебе. Мали честь працювати поруч. Мали честь бачити, як ти показуєш світові правду. Костя був доброю, дуже талановитою і світлою людиною. Ти не дожив — і це наш невимовний біль. Але ми маємо зробити все — щоб здійснити твоє бажання", - згадали полеглого в UAPP.

На війні загинув воїн 35 ОМПБр та фотограф Костянтин Гузенко

Відомо, що Костянтин довгий час працював в українському виданні "Віледж" фотографом та був першим продюсером подкасту "Простими словами".

Місце та дату поховання Костянтина оголосять згодом. Підтримати родину Костянтина Гузенка можна за посиланням.

Логвиненко не розкрив обставин смерті, але відомо, що 1 листопада загинув іще щонайменше один боєць 35 бригади, повідомив журналіст ТСН Дмитро Святненко. Це сталося під час нагородження військових у тилу 1 листопада.

втрати (4613) 35 окрема бригада (70) війна в Україні (6795)
Царство Небесне Воїну світла
03.11.2025 15:21 Відповісти
RIP
03.11.2025 15:31 Відповісти
Герою Воїну Слава !!! 🙏 🇺🇦
03.11.2025 15:34 Відповісти
Дякую тобі Героє! Співчуття родині(
03.11.2025 15:49 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
03.11.2025 16:09 Відповісти
 
 