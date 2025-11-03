На войне погиб воин 35 ОМПБр и фотограф Константин Гузенко. ФОТО

На войне погиб фотограф, участник медиапроекта Ukraїner и военный 35 отдельной бригады морской пехоты Константин Гузенко.

Об этом сообщил журналист и его коллега Богдан Логвиненко, также это подтвердили в Украинской ассоциации профессиональных фотографов UAPP

Что известно о погибшем

Логвиненко рассказал, что они были знакомы с Константином с 2020 года, когда тот присоединился к Ukraїner в качестве фотографа.

Вместе они ездили на съемки в 2022 и 2023 годах, были на юге, востоке и севере: "Во всех не слишком безопасных уголках нашей родины Костя никогда не боялся ехать куда угодно".

Затем Константин присоединился к морпехам, и с тех пор они виделись только несколько раз.

"Ukraїner для меня — это прежде всего сообщество, объединенное большой крутой идеей, в которую каждый вкладывает что-то, по своим возможностям. Когда я снимаю в экспедиции, я знаю, что я на своем месте. Это даже сложно назвать работой, потому что в ней столько правильного взаимодействия, что получается просто удовольствие", - добавил основатель проекта Логвиненко.

Прощание с Константином

"Имели честь знать тебя. Имели честь работать рядом. Имели честь видеть, как ты показываешь миру правду. Костя был добрым, очень талантливым и светлым человеком. Ты не дожил — и это наша невыразимая боль. Но мы должны сделать все — чтобы осуществить твое желание", - вспомнили павшего в UAPP.

Известно, что Константин долгое время работал в украинском издании "Виледж" фотографом и был первым продюсером подкаста "Простыми словами".

Место и дату похорон Константина объявят позже. Поддержать семью Константина Гузенко можно по ссылке.

Логвиненко не раскрыл обстоятельства смерти, но известно, что 1 ноября погиб еще как минимум один боец 35 бригады, сообщил журналист ТСН Дмитрий Святненко. Это произошло во время награждения военных в тылу 1 ноября.

