Ночь на Днепропетровщине: враг атаковал три района, есть погибшая и раненые. Среди пострадавших - дети. ФОТОрепортаж
Российские захватчики ночью 4 ноября атаковали Синельниковский, Никопольский и Павлоградский районы Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Владислав Гайваненко.
Синельниковский район
Враг атаковал Николаевскую громаду Синельниковского района ракетой и БПЛА.
"Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Среди них -двое детей. 15-летний юноша будет лечиться амбулаторно. 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых", – отметил Гайваненко.
В результате атаки возникли пожары: кафе-магазин, частный дом и автомобиль. Повреждены 12 частных домов и несколько автомобилей.
По Васильковской громаде противник ударил КАБом. Разрушены автомобили.
Никопольский район
С вечера до утра враг бил по району беспилотниками, РСЗО и артиллерией. Целились по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам.
По информации городского головы Александра Саюка, враг 6 раз атаковал Никополь дронами-камикадзе и дважды бил из ствольной артиллерии.
"В результате обстрела пострадали трое мужчин - 43, 51 и 52 лет. Поврежден автомобиль скорой помощи", - добавил городской голова.
Павлоградский район
В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура.
