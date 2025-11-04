Ночь на Днепропетровщине: враг атаковал три района, есть погибшая и раненые. Среди пострадавших - дети. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью 4 ноября атаковали Синельниковский, Никопольский и Павлоградский районы Днепропетровской области.

Синельниковский район

Враг атаковал Николаевскую громаду Синельниковского района ракетой и БПЛА.

"Погибла 65-летняя женщина. Еще восемь человек пострадали. Среди них -двое детей. 15-летний юноша будет лечиться амбулаторно. 5-летняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Как и двое взрослых", – отметил Гайваненко.

В результате атаки возникли пожары: кафе-магазин, частный дом и автомобиль. Повреждены 12 частных домов и несколько автомобилей.

По Васильковской громаде противник ударил КАБом. Разрушены автомобили.







Никопольский район

С вечера до утра враг бил по району беспилотниками, РСЗО и артиллерией. Целились по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам.

По информации городского головы Александра Саюка, враг 6 раз атаковал Никополь дронами-камикадзе и дважды бил из ствольной артиллерии.

"В результате обстрела пострадали трое мужчин - 43, 51 и 52 лет. Поврежден автомобиль скорой помощи", - добавил городской голова.







Павлоградский район

В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура.

