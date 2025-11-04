РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10294 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
485 0

РФ атаковала ракетами и 130 БПЛА: уничтожено 92 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 4 ноября 2025 года. Как отработала ПВО?

В ночь на 4 ноября российские оккупанты выпустили по Украине ракеты и беспилотники различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Чем атаковал враг?

РФ осуществила пуск баллистической ракеты Искандер-М из Ростовской области, а также 6 зенитных управляемых ракет С-300 из Курской области.

Зафиксированы пуски 130 БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Около 80 из них - "шахеды".

Читайте: Ночь на Днепропетровщине: враг атаковал три района, есть погибшая и раненые. Среди пострадавших - дети (обновлено). ФОТОрепортаж

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Читайте: Враг массированно атаковал дронами Одесщину: есть попадания в портовую и энергетическую инфраструктуру. ФОТОрепортаж

Попадания

Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БПЛА в 14 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрел 4 ноября 2025 года. Как отработала ПВО?

Что предшествовало?

Смотрите также: Операторы 14-го полка СБС поразили подстанции на оккупированной Луганщине - часть области без света. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (30322) ПВО (3237) Воздушные силы (2771) Шахед (1613)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 