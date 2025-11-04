РФ атаковала ракетами и 130 БПЛА: уничтожено 92 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 4 ноября российские оккупанты выпустили по Украине ракеты и беспилотники различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
РФ осуществила пуск баллистической ракеты Искандер-М из Ростовской области, а также 6 зенитных управляемых ракет С-300 из Курской области.
Зафиксированы пуски 130 БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.
Около 80 из них - "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Попадания
Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БПЛА в 14 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Что предшествовало?
- В ночь на 4 ноября российские оккупанты нанесли удары по Синельниковскому, Никопольскому и Павлоградскому районам Днепропетровской области. Погибла женщина, есть пострадавшие, в том числе дети.
- Также россияне нанесли удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль