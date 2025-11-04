РФ атаковала ракетами и 130 БПЛА: уничтожено 92 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 4 ноября российские оккупанты выпустили по Украине ракеты и беспилотники различных типов.

Чем атаковал враг?

РФ осуществила пуск баллистической ракеты Искандер-М из Ростовской области, а также 6 зенитных управляемых ракет С-300 из Курской области.

Зафиксированы пуски 130 БПЛА типа Shahed, Гербера и других типов с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым.

Около 80 из них - "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Попадания

Зафиксировано попадание ракет и 31 ударного БПЛА в 14 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Что предшествовало?

В ночь на 4 ноября российские оккупанты нанесли удары по Синельниковскому, Никопольскому и Павлоградскому районам Днепропетровской области. Погибла женщина, есть пострадавшие, в том числе дети.

Также россияне нанесли удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области.

