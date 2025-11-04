Враг массированно атаковал дронами Одесщину: есть попадания в портовую и энергетическую инфраструктуру. ФОТОрепортаж

Враг снова массированно атаковал энергетическую и портовую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорят в ОВА?

По словам Кипера, в ночь на 4 ноября регион подвергся двум волнам массированных ударов дронов. Несмотря на активную работу ПВО, которая уничтожила большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры.

Атака вызвала пожары

В результате ударов возникли пожары. Повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания.

"К счастью, погибших и пострадавших нет", - отметил глава региона.

