536 1

Враг массированно атаковал дронами Одесщину: есть попадания в портовую и энергетическую инфраструктуру. ФОТОрепортаж

Враг снова массированно атаковал энергетическую и портовую инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорят в ОВА?

По словам Кипера, в ночь на 4 ноября регион подвергся двум волнам массированных ударов дронов. Несмотря на активную работу ПВО, которая уничтожила большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области: погибли два человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Атака вызвала пожары

В результате ударов возникли пожары. Повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания.

Последствия

Одесская область после обстрела 4 ноября
Одесская область после обстрела 4 ноября
Одесская область после обстрела 4 ноября
Одесская область после обстрела 4 ноября

Читайте также: Рашисты ударили по объекту ДТЭК и транспортной инфраструктуре Одесской области: ранен мужчина, есть отключение электроэнергии (обновлено). ФОТО

"К счастью, погибших и пострадавших нет", - отметил глава региона.

Портовую інфраструктуру ворога треба стерти на фіг
