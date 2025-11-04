Ворог масовано атакував дронами Одещину: є влучання у портову та енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Ворог знову масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Що кажуть в ОВА?

За словами Кіпера, уніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури.

Атака спричинила пожежі

Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

"На щастя, загиблих і постраждалих немає", - зазначив очільник регіону.

