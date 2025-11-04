Ворог масовано атакував дронами Одещину: є влучання у портову та енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Ворог знову масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Що кажуть в ОВА?
За словами Кіпера, уніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури.
Атака спричинила пожежі
Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання.
Наслідки
"На щастя, загиблих і постраждалих немає", - зазначив очільник регіону.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
взагалі то логістика підтримує ворога, а якщо її нема, то на голий желудок і не повоюєшь.
Я вважаю, що та дика орда не приперлась до західної Європи, тількі через гори - бо без логістики ( коли нема доріг) і ні окупуєш чужиземлі. А угорців словʼянські племена пожаліли як циган , і пропустили і вже понад 1000 років мають головну біль