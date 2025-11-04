УКР
1 185 6

Ворог масовано атакував дронами Одещину: є влучання у портову та енергетичну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Ворог знову масовано атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

Що кажуть в ОВА?

За словами Кіпера, уніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, є влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури.

Атака спричинила пожежі

Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Наслідки

одещина після обстрілу 4 листопада
одещина після обстрілу 4 листопада
одещина після обстрілу 4 листопада
одещина після обстрілу 4 листопада

"На щастя, загиблих і постраждалих немає", - зазначив очільник регіону.

Портовую інфраструктуру ворога треба стерти на фіг
04.11.2025 09:05 Відповісти
І залізничну теж вздовж усього кордону з кацапами , щоб вони не могли втащить до білорашки зброю і військових , і до України теж
взагалі то логістика підтримує ворога, а якщо її нема, то на голий желудок і не повоюєшь.
Я вважаю, що та дика орда не приперлась до західної Європи, тількі через гори - бо без логістики ( коли нема доріг) і ні окупуєш чужиземлі. А угорців словʼянські племена пожаліли як циган , і пропустили і вже понад 1000 років мають головну біль
04.11.2025 09:13 Відповісти
новоросійський портовий хаб, з військово-економічною інфраструктурою, що Віткофф забороняє нищити !?
04.11.2025 09:11 Відповісти
Кирилл Андрияш отлично сработал +квартира в Москве тебе уже обеспечена...
04.11.2025 09:40 Відповісти
Новоросійський порт разом з залишками кацапського військового флоту потрібно спокійно і планомірно знищувати. Вже давно ми не топили кораблів *****.
04.11.2025 09:51 Відповісти
Хто контролює о.Зміїний той контролює Чорне море Забули?
04.11.2025 09:53 Відповісти
 
 