Румунія піднімала в повітря винищувачі F-16 і Eurofighter через атаки РФ поблизу Дунаю
У ніч із 3 на 4 листопада Міністерство оборони Румунії підняло в повітря чотири літаки через російські атаки на північ від Дунаю.
Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначили у відомстві, російські війська здійснили два удари по українській портовій інфраструктурі на Дунаї, після чого на українському березі спостерігалися численні вибухи.
О 00:17 з авіабази Фетешть злетіли два винищувачі F-16, а о 02:45 - ще два німецькі Eurofighter Typhoon, дислоковані на базі "Михаїл Когелнічану". Їхнім екіпажам було дозволено уражати повітряні цілі у разі входження в національний повітряний простір Румунії, однак жодних несанкціонованих вторгнень не зафіксували.
"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади Російської Федерації на українську цивільну інфраструктуру - дії, які є серйозним порушенням міжнародного права і загрозою регіональній безпеці, - йдеться в заяві.
У відомстві додали, що Румунія залишається в постійному контакті з союзниками по НАТО та ЄС, підтримуючи високий рівень пильності й готовності до реагування.
Що передувало?
