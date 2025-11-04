УКР
Румунія піднімала в повітря винищувачі F-16 і Eurofighter через атаки РФ поблизу Дунаю

У ніч із 3 на 4 листопада Міністерство оборони Румунії підняло в повітря чотири літаки через російські атаки на північ від Дунаю.

Про це повідомляє Digi24, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначили у відомстві, російські війська здійснили два удари по українській портовій інфраструктурі на Дунаї, після чого на українському березі спостерігалися численні вибухи.

О 00:17 з авіабази Фетешть злетіли два винищувачі F-16, а о 02:45 - ще два німецькі Eurofighter Typhoon, дислоковані на базі "Михаїл Когелнічану". Їхнім екіпажам було дозволено уражати повітряні цілі у разі входження в національний повітряний простір Румунії, однак жодних несанкціонованих вторгнень не зафіксували.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує напади Російської Федерації на українську цивільну інфраструктуру - дії, які є серйозним порушенням міжнародного права і загрозою регіональній безпеці, - йдеться в заяві.

У відомстві додали, що Румунія залишається в постійному контакті з союзниками по НАТО та ЄС, підтримуючи високий рівень пильності й готовності до реагування.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що цієї ночі ворог масовано атакував дронами Одещину, є влучання у портову та енергетичну інфраструктуру.
  • 30 жовтня Росія знову атакувала ТЕС ДТЕК у низці регіонів.

    Ворог знову бʼє по енергетиці на Одещині.

Піднімали в повітря, щоб їх не побили на аеродромах?
показати весь коментар
04.11.2025 11:25 Відповісти
Піднімали в повітря над своєю територією, щоб захистити своїх громадян і наших, які туди виїхали від можливого удару кацапів. А наш Найвєлічайший Лідор Всесвіту і навколоіснуючих і неіснуючих систем космосу не піднімав в повітря свої асфальтоукладчики і бітумовозки, щоб збивали кацапські дрони і ракети?
показати весь коментар
04.11.2025 11:35 Відповісти
Якщо результати такі ж будуть, як у Польші, 4 з 16-и, то можна і не піднімати.
показати весь коментар
04.11.2025 12:14 Відповісти
Трохи пафос прикрутіть, найвеличніша ****** сама до влади не прийшла, його обрали більшість неадекватного населення.
показати весь коментар
04.11.2025 12:16 Відповісти
 
 