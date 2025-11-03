Румунія отримає 18 винищувачів F-16 від Нідерландів за 1 євро
Міністерство оборони Румунії уклало угоду з урядом Нідерландів про придбання 18 винищувачів F-16 Fighting Falcon разом із необхідним обладнанням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, підписання контракту відбулося в понеділок, 3 листопада, повідомив міністр оборони Йонуц Муштяну у Facebook.
За словами міністра, ці літаки будуть використовуватися виключно для підготовки пілотів на базі Європейського навчального центру F-16 у Фетешті, який став регіональним центром тренувань військових льотчиків із країн НАТО та партнерів альянсу.
"Придбання здійснюється за символічною ціною один євро. Це розумна інвестиція в навчання, співпрацю і майбутнє", — наголосив Муштяну.
Раніше Нідерланди вже передали частину винищувачів для роботи навчального центру, що активно використовується для спільної підготовки пілотів.
США виводять частину військ з Румунії
Про закупівлю винищувачів повідомили після того, як Сполучені Штати заявили про скорочення свого військового контингенту в Румунії та перегляді чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
Пізніше президент Румунії Нікушор Дан заявив, що присутність американських військових в країні залишається стабільною, а скорочення компенсується посиленням європейських сил і модернізацією оснащення.
Він також запевнив, що стратегічне партнерство між Румунією та США залишається незмінним.
Американські військові бази на території країни продовжать функціонувати, а передача техніки триватиме.
"Стримування загроз на східному фланзі НАТО компенсується суттєвим посиленням військового оснащення та збільшенням присутності європейських сил – у повній координації з американськими партнерами", – зазначив Нікушор Дан.
США заздалегідь поінформували про скорочення військового контингенту
Тим часом в НАТО наголосили, що зміни у розміщенні американських військ - це звична практика, а загальна чисельність контингенту США в Європі залишається більшою, ніж у попередні роки.
"Коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним", - зазначили в НАТО.
Раніше повідомлялося, що Європа почала готуватися до скорочення військової присутності США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
літаки будуть використовуватися в навчальних цілях в регіональному центрі НАТО
себто і для навчання наших пілотів
.
.
даю 10 ойро!!!
перекоси в західних арміях дивують, є авіація і флот, все решта деградовано.
про ППО забули виробляти у якого срок служби до 60 років
ця війна показала настільки західний світ деградований