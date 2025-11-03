УКР
Румунія отримає 18 винищувачів F-16 від Нідерландів за 1 євро

ідерланди продають Румунії винищувачі F-16 за 1 євро

Міністерство оборони Румунії уклало угоду з урядом Нідерландів про придбання 18 винищувачів F-16 Fighting Falcon разом із необхідним обладнанням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підписання контракту відбулося в понеділок, 3 листопада, повідомив міністр оборони Йонуц Муштяну у Facebook.

За словами міністра, ці літаки будуть використовуватися виключно для підготовки пілотів на базі Європейського навчального центру F-16 у Фетешті, який став регіональним центром тренувань військових льотчиків із країн НАТО та партнерів альянсу.

"Придбання здійснюється за символічною ціною один євро. Це розумна інвестиція в навчання, співпрацю і майбутнє", — наголосив Муштяну.

Раніше Нідерланди вже передали частину винищувачів для роботи навчального центру, що активно використовується для спільної підготовки пілотів.

США виводять частину військ з Румунії

Про закупівлю винищувачів повідомили після того, як Сполучені Штати заявили про скорочення свого військового контингенту в Румунії та перегляді чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.

Пізніше президент Румунії Нікушор Дан заявив, що присутність американських військових в країні залишається стабільною, а скорочення компенсується посиленням європейських сил і модернізацією оснащення.

Він також запевнив, що стратегічне партнерство між Румунією та США залишається незмінним.
Американські військові бази на території країни продовжать функціонувати, а передача техніки триватиме.

"Стримування загроз на східному фланзі НАТО компенсується суттєвим посиленням військового оснащення та збільшенням присутності європейських сил – у повній координації з американськими партнерами", – зазначив Нікушор Дан.

США заздалегідь поінформували про скорочення військового контингенту

Тим часом в НАТО наголосили, що зміни у розміщенні американських військ - це звична практика, а загальна чисельність контингенту США в Європі залишається більшою, ніж у попередні роки.

"Коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним", - зазначили в НАТО.

Раніше повідомлялося, що Європа почала готуватися до скорочення військової присутності США.

