УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9086 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України
266 8

Румунія піднімала винищувачі через російську атаку поблизу кордону з Україною

У Румунії анулювали результати першого туру президентських виборів

У ніч проти 22 жовтня Румунія підняла у небо винищувачі для патрулювання свого повітряного простору під час масованої атаки Росії на українські регіони.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 1:00 мешканці повіту Тульча отримали сповіщення через атаку безпілотників РФ на українську портову інфраструктуру. Системи спостереження зафіксували групу повітряних цілей, що рухалися у напрямку Кілійського рукава та дельти Дунаю.

Близько 00:50 два літаки F-16 з 86-ї авіабази Борча вилетіли для перевірки ситуації, а згодом ще два Eurofighter Typhoon злетіли з 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічану для посиленого патрулювання.

У Міноборони зазначили, що командувач мав дозвіл на ураження цілей у разі порушення повітряного простору Румунії. Близько 03:00 тривогу скасували, а літаки повернулися на бази.

Відомство засудило дії Росії, заявивши, що вони становлять загрозу безпеці румунських громадян і всього Чорноморського регіону, а також є проявом неповаги до міжнародного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швеція закликала ЄС перейти в "режим війни" для збереження миру

Автор: 

Румунія (1267) винищувач (49)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз зеботи напишуть, що румуни сцикуни, бо не збивали кацапські дрони над Україною.
показати весь коментар
22.10.2025 10:52 Відповісти
Они над собой сбить не могут ) а ты хочешь чтоб над Украиной что то сбивали
показати весь коментар
22.10.2025 10:54 Відповісти
Я ж так і написав, що зеляботи будуть писати, що мов румунські чи польські пілоти не можуть себе захистити, просто літають, заважають нам збивати кацапські цілі. Зеляботи, у румун і поляк та інших країн ЄС попри те, що вони в НАТО є свої літаки, ракети та інше і вони постійно захищають своїх громадян від нападу. Чого не скажуш про Україну. На початок вторгнення в нас була основна зброя - це асфальт різних фракцій, асфальтоукладчики, бітумовозки(возили бітум з білорусі і московії) і потужні грейдери.
показати весь коментар
22.10.2025 10:58 Відповісти
Ну если они воевали бы с рашкой,то румыны или поляки не сильно то бы они своих граждан защитили бы
показати весь коментар
22.10.2025 11:10 Відповісти
хіба зелена камарілья вже надала дозвіл західним ппо та впс здійснювати бойову роботу у повітряному просторі України?
показати весь коментар
22.10.2025 10:55 Відповісти
румуни сцикуни
показати весь коментар
22.10.2025 10:58 Відповісти
гас палить ?
показати весь коментар
22.10.2025 10:57 Відповісти
Зараз прокинуться генералісімуси, генерали армій і полководці і почнуть віддавати накази ВПС Румунії
показати весь коментар
22.10.2025 10:57 Відповісти
 
 