Румунія піднімала винищувачі через російську атаку поблизу кордону з Україною

У ніч проти 22 жовтня Румунія підняла у небо винищувачі для патрулювання свого повітряного простору під час масованої атаки Росії на українські регіони.

Про це повідомило Міністерство оборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, близько 1:00 мешканці повіту Тульча отримали сповіщення через атаку безпілотників РФ на українську портову інфраструктуру. Системи спостереження зафіксували групу повітряних цілей, що рухалися у напрямку Кілійського рукава та дельти Дунаю.

Близько 00:50 два літаки F-16 з 86-ї авіабази Борча вилетіли для перевірки ситуації, а згодом ще два Eurofighter Typhoon злетіли з 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічану для посиленого патрулювання.

У Міноборони зазначили, що командувач мав дозвіл на ураження цілей у разі порушення повітряного простору Румунії. Близько 03:00 тривогу скасували, а літаки повернулися на бази.

Відомство засудило дії Росії, заявивши, що вони становлять загрозу безпеці румунських громадян і всього Чорноморського регіону, а також є проявом неповаги до міжнародного права.

