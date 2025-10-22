Румыния поднимала истребители из-за российской атаки вблизи границы с Украиной

В ночь на 22 октября Румыния подняла в небо истребители для патрулирования своего воздушного пространства во время массированной атаки России на украинские регионы.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 1:00 жители уезда Тульча получили оповещение из-за атаки беспилотников РФ на украинскую портовую инфраструктуру. Системы наблюдения зафиксировали группу воздушных целей, которые двигались в направлении Килийского рукава и дельты Дуная.

Около 00:50 два самолета F-16 с 86-й авиабазы Борча вылетели для проверки ситуации, а затем еще два Eurofighter Typhoon взлетели с 57-й авиабазы имени Михаила Когелничану для усиленного патрулирования.

В Минобороны отметили, что командующий имел разрешение на поражение целей в случае нарушения воздушного пространства Румынии. Около 03:00 тревогу отменили, а самолеты вернулись на базы.

Ведомство осудило действия России, заявив, что они представляют угрозу безопасности румынских граждан и всего Черноморского региона, а также являются проявлением неуважения к международному праву.

