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Новини Виведення військ США з Європи
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Європа приватно почала готуватися до скорочення військової присутності США, - Euractiv

Виведення війьськ США. Європа почала готуватися

Європейські союзники по НАТО розпочали приватну підготовку до того, як Альянс повинен відреагувати на потенційне скорочення американських військ на континенті.

Про це йдеться в матеріалі Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Європі переконані, що Дональд Трамп скоротить кількість військ, розгорнутих в Європі - це близько 80 тис. осіб - і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу.

Відтак, військові планувальники в Альянсі обговорюють три питання: скільки американських військових буде виведено, наскільки різким буде виведення і чи здатні європейці замінити виведених американців.

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"Питання не в тому, чи буде виведення американських військ, а в тому, наскільки впорядковано це можна зробити, не ставлячи під загрозу існуючі оборонні плани Альянсу", - пояснив один з дипломатів НАТО.

Видання зазначає, що Альянс лише минулого року переглянув свої оборонні плани. Вони значною мірою покладаються на американське озброєння, повітряні сили та десятки тисяч військовослужбовців США.

Країни східного флангу НАТО хвилюють через можливий раптовий вивід військ США та приватно закликають розпочати підготовку до можливого значного зменшення ролі США.

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"Очікується, що виведення військ США також вплине на основні американські військові бази в Німеччині та Італії, які були основою для підтримки передових військових операцій США", - йдеться в матеріалі.

У міноборони країн кажуть, що європейським силам ще далеко до того, щоб замінити нинішні війська США, оскільки у них немає тих можливостей, які є у США, зокрема йдеться про повітряні сили, логістику та супутникові системи.

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив безпосередньо перед самітом НАТО, що оцінка Пентагоном розгортання американських військ у Європі, як очікується, буде "завершена до кінця літа або початку осені".

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Автор: 

Європа (1905) НАТО (6641) оборона (4858) США (23657)


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Рижому чмо потрібна поразка Неньки, щоб налякана путлєром Європа як пуделі стояла біля ніг рижого і просила захисту від пуйла, йдучи на будь які поступки дурачкові із Білого дому.
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03.07.2025 10:09 Відповісти
приватно, це як?
я, в цю суботу, приберу у хаті. то, можна, це розцінювати, як приватна підготовка для відведення військ сша з європи?
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03.07.2025 10:10 Відповісти
Це так , що без гучних заяв про шашлики
А тихо і без помпи вийти з мінної конвенції для замінування кордону з рашкою
Та посилювати власні збройні сили
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03.07.2025 10:15 Відповісти
"приватно, це як?"

ну, не от нато официально, а от каждой страны в отдельности, и без сша
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03.07.2025 10:16 Відповісти
Тупий пацифізм Європи дорого нам коштуватиме.
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03.07.2025 10:21 Відповісти
Пацифізм при тому , що ЄС надала вцлому більш зброї ніж ФША ?
Інша справа , що вони довіряли своєму союзнику
Як ми бачимо - дарма
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03.07.2025 10:42 Відповісти
Дешеві слова. Просто треба перечекати епоху Трампа.
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03.07.2025 10:34 Відповісти
кому лінь читати:

Обговорюють обговорення.
Готуються готуватись.

p.s. Як тут непритомні казали, нарешті Європа прокинулась ? На словах хіба що
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03.07.2025 10:49 Відповісти
Давно пора, бо ******* штати скоріше встануть на бік ху...ла, або просто зрадять, як Україну
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03.07.2025 10:56 Відповісти
 
 