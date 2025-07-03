Європа приватно почала готуватися до скорочення військової присутності США, - Euractiv

Європейські союзники по НАТО розпочали приватну підготовку до того, як Альянс повинен відреагувати на потенційне скорочення американських військ на континенті.

Про це йдеться в матеріалі Euractiv, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Європі переконані, що Дональд Трамп скоротить кількість військ, розгорнутих в Європі - це близько 80 тис. осіб - і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу.

Відтак, військові планувальники в Альянсі обговорюють три питання: скільки американських військових буде виведено, наскільки різким буде виведення і чи здатні європейці замінити виведених американців.

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"Питання не в тому, чи буде виведення американських військ, а в тому, наскільки впорядковано це можна зробити, не ставлячи під загрозу існуючі оборонні плани Альянсу", - пояснив один з дипломатів НАТО.

Видання зазначає, що Альянс лише минулого року переглянув свої оборонні плани. Вони значною мірою покладаються на американське озброєння, повітряні сили та десятки тисяч військовослужбовців США.

Країни східного флангу НАТО хвилюють через можливий раптовий вивід військ США та приватно закликають розпочати підготовку до можливого значного зменшення ролі США.

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"Очікується, що виведення військ США також вплине на основні американські військові бази в Німеччині та Італії, які були основою для підтримки передових військових операцій США", - йдеться в матеріалі.

У міноборони країн кажуть, що європейським силам ще далеко до того, щоб замінити нинішні війська США, оскільки у них немає тих можливостей, які є у США, зокрема йдеться про повітряні сили, логістику та супутникові системи.

Посол США в НАТО Метью Вітакер заявив безпосередньо перед самітом НАТО, що оцінка Пентагоном розгортання американських військ у Європі, як очікується, буде "завершена до кінця літа або початку осені".

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