Европа в частном порядке начала готовиться к сокращению военного присутствия США, - Euractiv

Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Альянс должен отреагировать на потенциальное сокращение американских войск на континенте.

Об этом говорится в материале Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Европе убеждены, что Дональд Трамп сократит количество войск, развернутых в Европе - это около 80 тыс. человек - и перенаправит их в Азию и Ближний Восток.

Следовательно, военные планировщики в Альянсе обсуждают три вопроса: сколько американских военных будет выведено, насколько резким будет вывод и способны ли европейцы заменить выведенных американцев.

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"Вопрос не в том, будет ли вывод американских войск, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса", - пояснил один из дипломатов НАТО.

Издание отмечает, что Альянс только в прошлом году пересмотрел свои оборонные планы. Они в значительной степени полагаются на американское вооружение, воздушные силы и десятки тысяч военнослужащих США.

Страны восточного фланга НАТО волнуют из-за возможного внезапного вывода войск США и частно призывают начать подготовку к возможному значительному уменьшению роли США.

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"Ожидается, что вывод войск США также повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии, которые были основой для поддержки передовых военных операций США", - говорится в материале.

В минобороны стран говорят, что европейским силам еще далеко до того, чтобы заменить нынешние войска США, поскольку у них нет тех возможностей, которые есть у США, в частности речь идет о воздушных силах, логистике и спутниковых системах.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил непосредственно перед саммитом НАТО, что оценка Пентагоном развертывания американских войск в Европе, как ожидается, будет "завершена к концу лета или началу осени".

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