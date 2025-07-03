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Новости Вывод войск США из Европы
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Европа в частном порядке начала готовиться к сокращению военного присутствия США, - Euractiv

Вывод войск США. Европа начала готовиться

Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Альянс должен отреагировать на потенциальное сокращение американских войск на континенте.

Об этом говорится в материале Euractiv, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Европе убеждены, что Дональд Трамп сократит количество войск, развернутых в Европе - это около 80 тыс. человек - и перенаправит их в Азию и Ближний Восток.

Следовательно, военные планировщики в Альянсе обсуждают три вопроса: сколько американских военных будет выведено, насколько резким будет вывод и способны ли европейцы заменить выведенных американцев.

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"Вопрос не в том, будет ли вывод американских войск, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса", - пояснил один из дипломатов НАТО.

Издание отмечает, что Альянс только в прошлом году пересмотрел свои оборонные планы. Они в значительной степени полагаются на американское вооружение, воздушные силы и десятки тысяч военнослужащих США.

Страны восточного фланга НАТО волнуют из-за возможного внезапного вывода войск США и частно призывают начать подготовку к возможному значительному уменьшению роли США.

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"Ожидается, что вывод войск США также повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии, которые были основой для поддержки передовых военных операций США", - говорится в материале.

В минобороны стран говорят, что европейским силам еще далеко до того, чтобы заменить нынешние войска США, поскольку у них нет тех возможностей, которые есть у США, в частности речь идет о воздушных силах, логистике и спутниковых системах.

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил непосредственно перед саммитом НАТО, что оценка Пентагоном развертывания американских войск в Европе, как ожидается, будет "завершена к концу лета или началу осени".

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Автор: 

Европа (1947) НАТО (10187) оборона (5255) США (27400)


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Топ комментарии
+2
приватно, це як?
я, в цю суботу, приберу у хаті. то, можна, це розцінювати, як приватна підготовка для відведення військ сша з європи?
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03.07.2025 10:10 Ответить
+2
Тупий пацифізм Європи дорого нам коштуватиме.
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03.07.2025 10:21 Ответить
+2
кому лінь читати:

Обговорюють обговорення.
Готуються готуватись.

p.s. Як тут непритомні казали, нарешті Європа прокинулась ? На словах хіба що
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03.07.2025 10:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Рижому чмо потрібна поразка Неньки, щоб налякана путлєром Європа як пуделі стояла біля ніг рижого і просила захисту від пуйла, йдучи на будь які поступки дурачкові із Білого дому.
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03.07.2025 10:09 Ответить
приватно, це як?
я, в цю суботу, приберу у хаті. то, можна, це розцінювати, як приватна підготовка для відведення військ сша з європи?
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03.07.2025 10:10 Ответить
Це так , що без гучних заяв про шашлики
А тихо і без помпи вийти з мінної конвенції для замінування кордону з рашкою
Та посилювати власні збройні сили
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03.07.2025 10:15 Ответить
"приватно, це як?"

ну, не от нато официально, а от каждой страны в отдельности, и без сша
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03.07.2025 10:16 Ответить
Тупий пацифізм Європи дорого нам коштуватиме.
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03.07.2025 10:21 Ответить
Пацифізм при тому , що ЄС надала вцлому більш зброї ніж ФША ?
Інша справа , що вони довіряли своєму союзнику
Як ми бачимо - дарма
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03.07.2025 10:42 Ответить
Дешеві слова. Просто треба перечекати епоху Трампа.
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03.07.2025 10:34 Ответить
кому лінь читати:

Обговорюють обговорення.
Готуються готуватись.

p.s. Як тут непритомні казали, нарешті Європа прокинулась ? На словах хіба що
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03.07.2025 10:49 Ответить
Давно пора, бо ******* штати скоріше встануть на бік ху...ла, або просто зрадять, як Україну
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03.07.2025 10:56 Ответить
Прочитала статтю і не зрозуміла, то як вони почали готуватись, що почали робити, чи просто попи₴діли язиком
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03.07.2025 13:25 Ответить
 
 