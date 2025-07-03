Европа в частном порядке начала готовиться к сокращению военного присутствия США, - Euractiv
Европейские союзники по НАТО начали частную подготовку к тому, как Альянс должен отреагировать на потенциальное сокращение американских войск на континенте.
Об этом говорится в материале Euractiv, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Европе убеждены, что Дональд Трамп сократит количество войск, развернутых в Европе - это около 80 тыс. человек - и перенаправит их в Азию и Ближний Восток.
Следовательно, военные планировщики в Альянсе обсуждают три вопроса: сколько американских военных будет выведено, насколько резким будет вывод и способны ли европейцы заменить выведенных американцев.
"Вопрос не в том, будет ли вывод американских войск, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса", - пояснил один из дипломатов НАТО.
Издание отмечает, что Альянс только в прошлом году пересмотрел свои оборонные планы. Они в значительной степени полагаются на американское вооружение, воздушные силы и десятки тысяч военнослужащих США.
Страны восточного фланга НАТО волнуют из-за возможного внезапного вывода войск США и частно призывают начать подготовку к возможному значительному уменьшению роли США.
"Ожидается, что вывод войск США также повлияет на основные американские военные базы в Германии и Италии, которые были основой для поддержки передовых военных операций США", - говорится в материале.
В минобороны стран говорят, что европейским силам еще далеко до того, чтобы заменить нынешние войска США, поскольку у них нет тех возможностей, которые есть у США, в частности речь идет о воздушных силах, логистике и спутниковых системах.
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил непосредственно перед саммитом НАТО, что оценка Пентагоном развертывания американских войск в Европе, как ожидается, будет "завершена к концу лета или началу осени".
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я, в цю суботу, приберу у хаті. то, можна, це розцінювати, як приватна підготовка для відведення військ сша з європи?
А тихо і без помпи вийти з мінної конвенції для замінування кордону з рашкою
Та посилювати власні збройні сили
ну, не от нато официально, а от каждой страны в отдельности, и без сша
Інша справа , що вони довіряли своєму союзнику
Як ми бачимо - дарма
Обговорюють обговорення.
Готуються готуватись.
p.s. Як тут непритомні казали, нарешті Європа прокинулась ? На словах хіба що