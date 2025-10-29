Президент Румунії прокоментував плани США скоротити військову присутність
Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що рішення США частково вивести війська з території країни поверне їхню чисельність до рівня, який був до початку повномасштабної війни в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Дана у Facebook, безпека Румунії та східного флангу НАТО не зменшиться.
За словами президента, присутність американських військових у Румунії залишається стабільною, а скорочення компенсується посиленням європейських сил і модернізацією оснащення.
Він також запевнив, що стратегічне партнерство між Румунією та США залишається незмінним.
Американські військові бази на території країни продовжать функціонувати, а передача техніки триватиме.
"Стримування загроз на східному фланзі НАТО компенсується суттєвим посиленням військового оснащення та збільшенням присутності європейських сил – у повній координації з американськими партнерами", – зазначив Нікушор Дан.
США виводять частину військ з Румунії
Нещодавно стало відомо, що Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Румунії. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони країни.
Вашингтон поінформував Бухарест про перегляд чисельності частини американських військ, розміщених на східному фланзі НАТО у рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США.
"Серед підрозділів бригади, які припинять ротації в Європі, згадуються й сили, призначені для Румунії, розташовані на базі Міхаїл Когелнічану", - йдеться в повідомленні.
США заздалегідь поінформували про скорочення військового контингенту
Тим часом в НАТО наголосили, що зміни у розміщенні американських військ - це звична практика, а загальна чисельність контингенту США в Європі залишається більшою, ніж у попередні роки.
"Коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним", - зазначили в НАТО.
Раніше повідомлялося, що Європа почала готуватися до скорочення військової присутності США.
