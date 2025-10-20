Румунія визнає Росію головною загрозою у новій Стратегії нацоборони, - СЗР

Румунія завершує розроблення оновленої Стратегії національної оборони на 2026–2030 роки, яку до 26 листопада розглянуть Вища рада нацоборони (CSAT) та парламент.

Зазначається, що документ стане першим сформованим у контексті зростання регіональної нестабільності через російсько-українську війну і закріпить позицію країни як ключового союзника НАТО на східному фланзі.

Про що йдеться в новій Стратегії

На відміну від Стратегії 2020–2024 років, що зосереджувалася на інтеграції зі стандартами Альянсу та модернізації армії, нова її версія визначає Росію головним джерелом гібридних загроз.

Серед ключових напрямів:

адаптація оборонного сектору до викликів у Чорноморському регіоні,

поглиблення співпраці в межах НАТО та ЄС, а також

посилення спроможностей у сфері кіберзахисту й протидії дезінформації.

Реагування на гібридні атаки

CSAT планує створити координаційну структуру та оперативні міжвідомчі групи для швидкого реагування на гібридні атаки.

Корупція як загроза нацбезпеці

Окремо нова Стратегія визначатиме корупцію загрозою нацбезпеці. Служба розвідки Румунії (SRI) отримає мандат передавати прокуратурі дані про корупційні правопорушення в межах конституційних норм.

"У середньостроковій перспективі документ стане основою для модернізації оборонного сектору та посилення внутрішньої стійкості держави, що має зміцнити роль Румунії у європейській системі колективної безпеки", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Уряд Молдови схвалив військову стратегію на 2025-2035 роки, яка визначає напрями розвитку національної оборонної системи та встановлює пріоритети модернізації Збройних сил.