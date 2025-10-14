УКР
Німеччина підтримуватиме Румунію та Болгарію у протистоянні РФ, - Вадефуль

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у дводенному візиті до Болгарії та Румунії пообіцяв підтримку у протистоянні Росії та обговорив безпеку Чорного моря.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише агенція dpa.

"Румунія і Болгарія є "партнерами, які мають вирішальне значення для безпеки та стабільності Європи.

Південно-Східна Європа є стратегічним центром нашого континенту", – зазначив Вадефуль.

Він зазначив, що загроза зовнішнім кордонам ЄС і південно-східному флангу НАТО видна на Чорному морі на тлі війни Росії в Україні.

"Саме тут буде вирішено, чи залишиться Європа здатною діяти – в плані безпеки, солідарності та подальшого розвитку нашого союзу", – додав він.

Вадефуль прокоментував нещодавні порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками, назвавши такі атаки на суверенітет партнера по НАТО неприйнятними.

"Ми чітко налаштовані захищати та обороняти Європу разом із Румунією", – підкреслив Вадефуль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 64% поляків вірять, що США захистять країну у разі нападу Росії, - опитування

Жили-были мыши. Все их обижали. Однажды пришли мыши к сове:

-Мудрая сова, помоги! Все нас едят. Скоро нас не останется. Что делать ?

Подумала сова и говорит:

-Мыши! Станьте ежами! Будете колючими и для охотников недоступны.

Побежали мыши радостно:

-Станем ежами! Станем ежами!

Вдруг одна остановилась:

-А кто-нибудь знает: как стать ежами?

Никто. Побежали обратно к сове.

-Сова! А как нам стать ежами???

-Мыши! Идите на ... Я не тактик, я - стратег !
показати весь коментар
14.10.2025 09:46 Відповісти
А Україну? Його сексуальна попередниця, не пам'ятаю прізвище, схожа на Сі Сі Кетч та на тьолку, що танцювала з Траволтою на дискотеці семидесятих, була значно краще.
показати весь коментар
14.10.2025 09:57 Відповісти
Обидвоє язиком захищали всіх і всюди, а Україну використовували, як і заповідав наш лідор, в якості "щита Європи".
показати весь коментар
14.10.2025 10:12 Відповісти
Розуміння повернеться після перших ракет з росії, які винесуть багатоповерховий будинок чи два. Вже зелені чоловічки на естонському кордоні з'явились...це давно в процесі.
показати весь коментар
14.10.2025 10:03 Відповісти
Їх боротьба...
показати весь коментар
14.10.2025 10:10 Відповісти
Кацапи хочуть посварити брацкie народи.
показати весь коментар
14.10.2025 10:38 Відповісти
 
 