Німеччина підтримуватиме Румунію та Болгарію у протистоянні РФ, - Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у дводенному візиті до Болгарії та Румунії пообіцяв підтримку у протистоянні Росії та обговорив безпеку Чорного моря.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це пише агенство dpa.
"Румунія і Болгарія є "партнерами, які мають вирішальне значення для безпеки та стабільності Європи.
Південно-Східна Європа є стратегічним центром нашого континенту", – зазначив Вадефуль.
Він зазначив, що загроза зовнішнім кордонам ЄС і південно-східному флангу НАТО видна на Чорному морі на тлі війни Росії в Україні.
"Саме тут буде вирішено, чи залишиться Європа здатною діяти – в плані безпеки, солідарності та подальшого розвитку нашого союзу", – додав він.
Вадефуль прокоментував нещодавні порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками, назвавши такі атаки на суверенітет партнера по НАТО неприйнятними.
"Ми чітко налаштовані захищати та обороняти Європу разом із Румунією", – підкреслив Вадефуль.
