Німеччина підтримуватиме Румунію та Болгарію у протистоянні РФ, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у дводенному візиті до Болгарії та Румунії пообіцяв підтримку у протистоянні Росії та обговорив безпеку Чорного моря.

dpa

"Румунія і Болгарія є "партнерами, які мають вирішальне значення для безпеки та стабільності Європи.

Південно-Східна Європа є стратегічним центром нашого континенту", – зазначив Вадефуль.

Він зазначив, що загроза зовнішнім кордонам ЄС і південно-східному флангу НАТО видна на Чорному морі на тлі війни Росії в Україні.

"Саме тут буде вирішено, чи залишиться Європа здатною діяти – в плані безпеки, солідарності та подальшого розвитку нашого союзу", – додав він.

Вадефуль прокоментував нещодавні порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками, назвавши такі атаки на суверенітет партнера по НАТО неприйнятними.

"Ми чітко налаштовані захищати та обороняти Європу разом із Румунією", – підкреслив Вадефуль.

