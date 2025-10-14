РУС
Германия будет поддерживать Румынию и Болгарию в противостоянии с РФ, - Вадефуль

министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в двухдневном визите в Болгарию и Румынию пообещал поддержку в противостоянии России и обсудил безопасность Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет агентство dpa.

Румыния и Болгария являются "партнерами, которые имеют решающее значение для безопасности и стабильности Европы.

Юго-Восточная Европа является стратегическим центром нашего континента", - отметил Вадефуль.

Он отметил, что угроза внешним границам ЕС и юго-восточному флангу НАТО видна на Черном море на фоне войны России в Украине.

"Именно здесь будет решено, останется ли Европа способной действовать - в плане безопасности, солидарности и дальнейшего развития нашего союза", - добавил он.

Вадефуль прокомментировал недавние нарушения румынского воздушного пространства российскими беспилотниками, назвав такие атаки на суверенитет партнера по НАТО неприемлемыми.

"Мы четко настроены защищать и оборонять Европу вместе с Румынией", - подчеркнул Вадефуль.

14.10.2025 09:46 Ответить
А Україну? Його сексуальна попередниця, не пам'ятаю прізвище, схожа на Сі Сі Кетч та на тьолку, що танцювала з Траволтою на дискотеці семидесятих, була значно краще.
14.10.2025 09:57 Ответить
Обидвоє язиком захищали всіх і всюди, а Україну використовували, як і заповідав наш лідор, в якості "щита Європи".
14.10.2025 10:12 Ответить
Розуміння повернеться після перших ракет з росії, які винесуть багатоповерховий будинок чи два. Вже зелені чоловічки на естонському кордоні з'явились...це давно в процесі.
14.10.2025 10:03 Ответить
Їх боротьба...
14.10.2025 10:10 Ответить
Кацапи хочуть посварити брацкie народи.
14.10.2025 10:38 Ответить
 
 