Германия будет поддерживать Румынию и Болгарию в противостоянии с РФ, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в двухдневном визите в Болгарию и Румынию пообещал поддержку в противостоянии России и обсудил безопасность Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет агентство dpa.

Румыния и Болгария являются "партнерами, которые имеют решающее значение для безопасности и стабильности Европы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Юго-Восточная Европа является стратегическим центром нашего континента", - отметил Вадефуль.

Он отметил, что угроза внешним границам ЕС и юго-восточному флангу НАТО видна на Черном море на фоне войны России в Украине.

"Именно здесь будет решено, останется ли Европа способной действовать - в плане безопасности, солидарности и дальнейшего развития нашего союза", - добавил он.

Вадефуль прокомментировал недавние нарушения румынского воздушного пространства российскими беспилотниками, назвав такие атаки на суверенитет партнера по НАТО неприемлемыми.

"Мы четко настроены защищать и оборонять Европу вместе с Румынией", - подчеркнул Вадефуль.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 64% поляков верят, что США защитят страну в случае нападения России, - опрос