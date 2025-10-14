Германия будет поддерживать Румынию и Болгарию в противостоянии с РФ, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в двухдневном визите в Болгарию и Румынию пообещал поддержку в противостоянии России и обсудил безопасность Черного моря.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом пишет агентство dpa.
Румыния и Болгария являются "партнерами, которые имеют решающее значение для безопасности и стабильности Европы.
Юго-Восточная Европа является стратегическим центром нашего континента", - отметил Вадефуль.
Он отметил, что угроза внешним границам ЕС и юго-восточному флангу НАТО видна на Черном море на фоне войны России в Украине.
"Именно здесь будет решено, останется ли Европа способной действовать - в плане безопасности, солидарности и дальнейшего развития нашего союза", - добавил он.
Вадефуль прокомментировал недавние нарушения румынского воздушного пространства российскими беспилотниками, назвав такие атаки на суверенитет партнера по НАТО неприемлемыми.
"Мы четко настроены защищать и оборонять Европу вместе с Румынией", - подчеркнул Вадефуль.
