Новости Оборонная стратегия Румынии
Румыния признает Россию главной угрозой в новой Стратегии нацобороны, - СВР

Новая оборонная стратегия Румынии: акцент на гибридных угрозах и борьбе с коррупцией

Румыния завершает разработку обновленной Стратегии национальной обороны на 2026-2030 годы, которую до 26 ноября рассмотрят Высший совет нацобороны (CSAT) и парламент.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ станет первым сформированным в контексте роста региональной нестабильности из-за российско-украинской войны и закрепит позицию страны как ключевого союзника НАТО на восточном фланге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путину нужно разрешение перед входом в европейское воздушное пространство, - глава МИД Румынии Цою

О чем говорится в новой Стратегии

В отличие от Стратегии 2020-2024 годов, которая сосредотачивалась на интеграции со стандартами Альянса и модернизации армии, новая ее версия определяет Россию главным источником гибридных угроз.

Среди ключевых направлений:

  • адаптация оборонного сектора к вызовам в Черноморском регионе,
  • углубление сотрудничества в рамках НАТО и ЕС, а также
  • усиление возможностей в сфере киберзащиты и противодействия дезинформации.

Также читайте: Германия будет поддерживать Румынию и Болгарию в противостоянии РФ, - Вадефуль

Реагирование на гибридные атаки

CSAT планирует создать координационную структуру и оперативные межведомственные группы для быстрого реагирования на гибридные атаки.

Коррупция как угроза нацбезопасности

Отдельно новая Стратегия будет определять коррупцию угрозой нацбезопасности. Служба разведки Румынии (SRI) получит мандат передавать прокуратуре данные о коррупционных правонарушениях в пределах конституционных норм.

"В среднесрочной перспективе документ станет основой для модернизации оборонного сектора и усиления внутренней устойчивости государства, что должно укрепить роль Румынии в европейской системе коллективной безопасности", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Правительство Молдовы одобрило военную стратегию на 2025-2035 годы, которая определяет направления развития национальной оборонной системы и устанавливает приоритеты модернизации Вооруженных сил.

Автор: 

оборона (5303) Румыния (1177) СВР (185) стратегия (194)
Якщо, я правильно зрозумів, ламання ніг зеленському, відтерміновується...
показать весь комментарий
20.10.2025 18:05 Ответить
НАТО вже оголосило https://www.radiosvoboda.org/a/news-nato-rosia-*********-zahroza/31921326.html «найбільш значущою» загрозою в новій стратегічній концепції, але далі якось діло не пішло.
показать весь комментарий
20.10.2025 18:21 Ответить
 
 