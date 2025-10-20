Румыния признает Россию главной угрозой в новой Стратегии нацобороны, - СВР

Румыния завершает разработку обновленной Стратегии национальной обороны на 2026-2030 годы, которую до 26 ноября рассмотрят Высший совет нацобороны (CSAT) и парламент.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что документ станет первым сформированным в контексте роста региональной нестабильности из-за российско-украинской войны и закрепит позицию страны как ключевого союзника НАТО на восточном фланге.

О чем говорится в новой Стратегии

В отличие от Стратегии 2020-2024 годов, которая сосредотачивалась на интеграции со стандартами Альянса и модернизации армии, новая ее версия определяет Россию главным источником гибридных угроз.

Среди ключевых направлений:

адаптация оборонного сектора к вызовам в Черноморском регионе,

углубление сотрудничества в рамках НАТО и ЕС, а также

усиление возможностей в сфере киберзащиты и противодействия дезинформации.

Реагирование на гибридные атаки

CSAT планирует создать координационную структуру и оперативные межведомственные группы для быстрого реагирования на гибридные атаки.

Коррупция как угроза нацбезопасности

Отдельно новая Стратегия будет определять коррупцию угрозой нацбезопасности. Служба разведки Румынии (SRI) получит мандат передавать прокуратуре данные о коррупционных правонарушениях в пределах конституционных норм.

"В среднесрочной перспективе документ станет основой для модернизации оборонного сектора и усиления внутренней устойчивости государства, что должно укрепить роль Румынии в европейской системе коллективной безопасности", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее Правительство Молдовы одобрило военную стратегию на 2025-2035 годы, которая определяет направления развития национальной оборонной системы и устанавливает приоритеты модернизации Вооруженных сил.