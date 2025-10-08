Молдова утвердила Военную стратегию до 2035 года: в приоритете - развитие армии и укрепление ПВО

Правительство Молдовы в среду одобрило военную стратегию на 2025-2035 годы, которая определяет направления развития национальной оборонной системы и устанавливает приоритеты модернизации Вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Rupor.md.

Новая военная стратегия Молдовы, как сообщается, направлена на укрепление потенциала противовоздушной обороны, усиление кибербезопасности и улучшение военной подготовки для реагирования на новые вызовы в сфере безопасности.

"У нас - очень четкаю цель: инвестировать, прежде всего, в людей, в Национальную армию Республики Молдова. Они понимают, что их по-прежнему хотят держать слабыми, и это, конечно, на руку государству-агрессору. Мы видим, как они превозносят Кремль, но забывают сказать, что Кремль тратит 7% валового внутреннего продукта на войны и 32% бюджета. 32%, люди добрые, - это означает, что каждый третий доллар из бюджета Кремля идет на убийство детей, молодых людей и мирных жителей Украины. Поэтому мы и далее будем развивать Национальную армию, защищать нашу Родину и делать свой вклад в мир и глобальную безопасность", - заявил Дорин Речан.

Проект стратегии предусматривает программу технологической модернизации, укрепления обороноспособности и приведения армии к европейским и международным стандартам.

Также документ определяет 18 приоритетных направлений, направленных на всестороннее развитие Вооруженных Сил.

В стратегии отмечается, что развитие военных возможностей будет осуществляться с соблюдением принципа нейтралитета и исключительно оборонного характера политики безопасности Республики Молдова. Правительство планирует постепенно увеличивать бюджетные ассигнования на оборону, одновременно модернизируя организационную и технологическую структуру армии.

Цель стратегии

Создание эффективных, профессиональных и совместимых со стандартами Запада вооруженных сил.

Приоритеты

Развитие возможностей воздушного наблюдения и противовоздушной обороны, киберзащиты и радиоэлектронной борьбы, укрепление сил специальных операций, обучение и материально-техническое обеспечение.

Документ также предусматривает модернизацию систем командования, управления и связи, расширение роли Вооруженных сил в управлении внутренними кризисами и вклад в региональную безопасность.

Ключевым элементом новой стратегии является сближение Молдовы с оборонными стандартами Европейского Союза и участие в международных миротворческих миссиях под эгидой ООН, ОБСЕ и ЕС.

Предыдущая военная стратегия была принята в Молдове в 2018 году.