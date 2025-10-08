Молдова затвердила Військову стратегію до 2035 року: в пріоритеті розвиток армії та зміцнення ППО.

Уряд Молдови у середу схвалив військову стратегію на 2025-2035 роки, яка визначає напрямки розвитку національної оборонної системи та встановлює пріоритети модернізації Збройних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Rupor.md.

Нова військова стратегія Молдови, як повідомляється, спрямована на зміцнення потенціалу протиповітряної оборони, посилення кібербезпеки та поліпшення військової підготовки для реагування на нові виклики у сфері безпеки.

"Ми маємо дуже чітку мету — інвестувати, передусім, у людей, у Національну армію Республіки Молдова. Вони розуміють, що їх, як і раніше, хочуть тримати слабкими, і це, звичайно, на руку державі-агресорові. Ми бачимо, як вони звеличують Кремль, але забувають сказати, що Кремль витрачає 7% валового внутрішнього продукту на війни та 32% бюджету. 32%! — люди добрі, це означає, що кожен третій долар із бюджету Кремля йде на вбивство дітей, молодих людей та мирних мешканців України. Тому ми й надалі розвиватимемо Національну армію, захищатимемо нашу Батьківщину і робитимемо свій внесок у мир і глобальну безпеку", — заявив Дорін Речан.

Також читайте: Молдова стала частиною європейської системи платежів SEPA. Що це означає?

Проєкт стратегії передбачає програму технологічної модернізації, зміцнення обороноздатності та приведення армії до європейських та міжнародних стандартів.

Також документ визначає 18 пріоритетних напрямів, спрямованих на всебічний розвиток Збройних Сил.

У стратегії зазначається, що розвиток військових можливостей здійснюватиметься з дотриманням принципу нейтралітету та виключно оборонного характеру політики безпеки Республіки Молдова. Уряд планує поступово збільшувати бюджетні асигнування на оборону, одночасно модернізуючи організаційну та технологічну структуру армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайти держустанов Молдови зазнали DDoS-атак: низка сервісів недоступна

Мета стратегії

Створення ефективних, професійних та сумісних зі стандартами Заходу збройних сил.

Пріоритети

Розвиток можливостей повітряного спостереження та протиповітряної оборони, кіберзахисту та радіоелектронної боротьби, зміцнення сил спеціальних операцій, навчання та матеріально-технічне забезпечення.

Документ також передбачає модернізацію систем командування, управління та зв'язку, розширення ролі Збройних сил в управлінні внутрішніми кризами та внесок у регіональну безпеку.

Ключовим елементом нової стратегії є зближення Молдови з оборонними стандартами Європейського Союзу та участь у міжнародних миротворчих місіях під егідою ООН, ОБСЄ та ЄС.

Також читайте: ЄС похвалив Молдову за демократичні вибори і нагадав про загрозу РФ

Попередня військова стратегія була ухвалена в Молдові у 2018 році.