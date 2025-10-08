УКР
Сайти держустанов Молдови зазнали DDoS-атак: низка сервісів недоступна

хакери атакують держсайти Молдови

Хакери наразі намагаються атакувати сайти державних установ Молдови.

Про це у середу повідомила Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STISC) країни, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В останні години зафіксували нові спроби DDoS-атак на державну IT-інфраструктуру. Ці шкідливі дії спрямовані на те, щоб порушити роботу державних онлайн-сервісів та створити незручності для користувачів", - заявили в STISC.

Наголошується також, що через збільшену інтенсивність атак деякі сервіси можуть бути тимчасово недоступні або працювати повільніше, ніж зазвичай.

У STISC додали, що фахівці продовжують моніторити ситуацію і застосовують заходи захисту, щоб мінімізувати наслідки атак і якомога швидше відновити роботу систем.

путен веде гібридну війну і хоче поставити Європу на коліна.
08.10.2025 14:04 Відповісти
Кацапи ніяк не заспокояться.
08.10.2025 14:15 Відповісти
 
 