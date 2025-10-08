РУС
Сайты госучреждений Молдовы подверглись DDoS-атакам: ряд сервисов недоступен

Хакеры сейчас пытаются атаковать сайты государственных учреждений Молдовы.

Об этом в среду сообщила Служба информационных технологий и кибербезопасности (STISC) страны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В последние часы зафиксировали новые попытки DDoS-атак на государственную IT-инфраструктуру. Эти вредоносные действия направлены на то, чтобы нарушить работу государственных онлайн-сервисов и создать неудобства для пользователей", - заявили в STISC.

Отмечается также, что из-за возросшей интенсивности атак некоторые сервисы могут быть временно недоступны или работать медленнее, чем обычно.

В STISC добавили, что специалисты продолжают мониторить ситуацию и применяют меры защиты, чтобы минимизировать последствия атак и как можно скорее восстановить работу систем.

Молдова (1950) хакер (1197) кибератака (192)
путен веде гібридну війну і хоче поставити Європу на коліна.
08.10.2025 14:04 Ответить
Кацапи ніяк не заспокояться.
08.10.2025 14:15 Ответить
 
 