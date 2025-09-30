ЄС похвалив Молдову за демократичні вибори і нагадав про загрозу РФ
Європейський Союз заявив, що парламентські вибори в Молдові стали підтвердженням курсу країни на євроінтеграцію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Високого представника ЄС, оприлюдненій 29 вересня.
У ЄС наголосили, що результати голосування "підтверджують незмінну підтримку народу європейського майбутнього Республіки Молдова, закріпленого в її Конституції". Там також відзначили: "Виборці надали чіткий і сильний мандат на продовження рішучої прихильності Республіки Молдова до членства в ЄС".
Також європейські дипломати підкреслили демократичність виборів і похвалили роботу Центральної виборчої комісії, яка "активно працювала" над вирішенням проблем під час голосування.
Водночас у Брюсселі засудили "безперервні гібридні атаки Росії та її союзників", спрямовані на підрив демократії в Молдові. За словами ЄС, мова йде про дезінформацію, підкуп виборців, кібератаки та підготовку провокаторів насильства.
Такі дії, підкреслили в Євросоюзі, мають на меті дестабілізувати країну та посилити розкол у суспільстві.
У заяві також підкреслили, що ЄС готовий співпрацювати з новообраним парламентом і новим урядом Молдови, аби підтримати країну на шляху до Європи.
Раніше президент України Володимир Зеленський привітав Молдову з результатами парламентських виборів, наголосивши, що Росія зазнала поразки у спробах дестабілізувати ситуацію в країні.
