Вибори у Молдові: поліція затримала чоловіків, які готували заворушення
Правоохоронці Молдови затримали трьох осіб, які координували можливі акції протестів після проведення парламентських виборів у країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед затриманих були двоє братів, за якими поліція спостерігала майже два місяці. Вони нібито є співробітниками правоохоронних структур на лівому березі Дністра і відповідали за координацію, моніторинг та логістичне забезпечення груп.
Під час обшуків у затриманих виявили піротехнічні та легкозаймисті матеріали, які могли використовувати для створення хаосу та паніки серед людей.
Поліція нагадала організаторам таких дій, що вони нестимуть повну відповідальність за наслідки заявлених заходів.
У неділю, 28 вересня, в Молдові проходили парламентські вибори, під час яких громадяни обирали 101 депутата на чотирирічний термін.
Явка виявилася дещо нижчою, ніж під час другого туру президентських виборів 2024 року: торік проголосували 1 млн 683 тисячі громадян, а цьогоріч - 1 млн 591 тисяча. ЦВК Молдови визнала вибори до парламенту такими, що відбулися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міндіч, мертвечук, бойко, єфремов, іванющенко, шуфрич, шифери-недострєльонні, та служки, можуть підтвердити!!!
А ЗЄ-режим повністю створений з рафінованих відбірних покидьків антиукраїнського гатунку.