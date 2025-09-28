Вибори у Молдові: поліція затримала чоловіків, які готували заворушення

Правоохоронці Молдови затримали трьох осіб, які координували можливі акції протестів після проведення парламентських виборів у країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед затриманих були двоє братів, за якими поліція спостерігала майже два місяці. Вони нібито є співробітниками правоохоронних структур на лівому березі Дністра і відповідали за координацію, моніторинг та логістичне забезпечення груп.

Під час обшуків у затриманих виявили піротехнічні та легкозаймисті матеріали, які могли використовувати для створення хаосу та паніки серед людей.

Поліція нагадала організаторам таких дій, що вони нестимуть повну відповідальність за наслідки заявлених заходів.

У неділю, 28 вересня, в Молдові проходили парламентські вибори, під час яких громадяни обирали 101 депутата на чотирирічний термін.

Явка виявилася дещо нижчою, ніж під час другого туру президентських виборів 2024 року: торік проголосували 1 млн 683 тисячі громадян, а цьогоріч - 1 млн 591 тисяча. ЦВК Молдови визнала вибори до парламенту такими, що відбулися.

