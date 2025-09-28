Выборы в Молдове: полиция задержала мужчин, которые готовили беспорядки

Правоохранители Молдовы задержали трех человек, которые координировали возможные акции протестов после проведения парламентских выборов в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди задержанных были двое братьев, за которыми полиция наблюдала почти два месяца. Они якобы являются сотрудниками правоохранительных структур на левом берегу Днестра и отвечали за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп.

Во время обысков у задержанных обнаружили пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы, которые могли использовать для создания хаоса и паники среди людей.

Полиция напомнила организаторам таких действий, что они будут нести полную ответственность за последствия заявленных мер.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове проходили парламентские выборы, во время которых граждане выбирали 101 депутата на четырехлетний срок.

Явка оказалась несколько ниже, чем во время второго тура президентских выборов 2024 года: в прошлом году проголосовали 1 млн 683 тысячи граждан, а в этом году - 1 млн 591 тысяча. ЦИК Молдовы признала выборы в парламент состоявшимися.

