Выборы в Молдове: полиция задержала мужчин, которые готовили беспорядки

Мужчин, готовивших провокации после выборов, задержала полиция Молдовы

Правоохранители Молдовы задержали трех человек, которые координировали возможные акции протестов после проведения парламентских выборов в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди задержанных были двое братьев, за которыми полиция наблюдала почти два месяца. Они якобы являются сотрудниками правоохранительных структур на левом берегу Днестра и отвечали за координацию, мониторинг и логистическое обеспечение групп.

Во время обысков у задержанных обнаружили пиротехнические и легковоспламеняющиеся материалы, которые могли использовать для создания хаоса и паники среди людей.

Полиция напомнила организаторам таких действий, что они будут нести полную ответственность за последствия заявленных мер.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове проходили парламентские выборы, во время которых граждане выбирали 101 депутата на четырехлетний срок.

Явка оказалась несколько ниже, чем во время второго тура президентских выборов 2024 года: в прошлом году проголосовали 1 млн 683 тысячи граждан, а в этом году - 1 млн 591 тысяча. ЦИК Молдовы признала выборы в парламент состоявшимися.

Там де затримали, там і вішайте оте зкацаплене лайно!! Бо буде, як в Україні, з 2019 року, клоун, смерть, кров, руїна, вкрадені гроші Українців за кордоном!!
Міндіч, мертвечук, бойко, єфремов, іванющенко, шуфрич, шифери-недострєльонні, та служки, можуть підтвердити!!!
28.09.2025 22:43 Ответить
Всі українці можуть підтвердити, що "патріотична" влада в Україні після Яника прийшла. І з медведчуком нічого не могли зробити і бойко до президентських виборів як кандидата допустили.
28.09.2025 22:55 Ответить
Цю маячню розповсюджують соски ОП, забуваючи, що нинішня влада - всього лише прислуга Деркачів, Сивковичів, Тадеєвих та ой бляха... Медведчуків.
