Парламентские выборы в Молдове: избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов

На парламентских выборах в Молдове в 21:00 завершилось голосование на участках, открытых внутри страны. Голосование диаспоры еще продолжается.

Отмечается, что явка на этих выборах оказалась несколько ниже, чем во втором туре президентских выборов 2024 года. В прошлом году на момент закрытия участков проголосовало 1 млн 683 граждан, на нынешних парламентских выборах - 1 млн 591 тысяч.

В некоторых регионах фиксируется уменьшение количества избирателей, пришедших на участки, по сравнению с прошлогодними президентскими выборами.

Так, самый известный пророссийский регион Гагаузия показал явку в 45,3%, а в прошлом году там было 51,9% людей, пришедших на участки. Еще один пророссийский Тараклийский район дал 47,7%, а в прошлом году здесь была явка 50,2%. В городе Бельцы сейчас явка составила 50,2%, а была 52%.

Количество избирателей из Приднестровья снизилось более чем вдвое из-за переноса участков для голосования.

Зато регионы, где традиционно поддерживают Майю Санду и проевропейский вектор - близки к прошлогодней явке.

Так, в пригороде Кишинева - явка составляет 53,8% (была 54,2%). Яловень - 49,1% (было 49,3%), Страшены - было и осталось 46,5%.

Учитывая явку избирателей, ЦИК Молдовы признал выборы в парламент состоявшимися.

