Новости
Парламентские выборы в Молдове: избирательные участки закрылись, начался подсчет голосов

выборы в Молдове

На парламентских выборах в Молдове в 21:00 завершилось голосование на участках, открытых внутри страны. Голосование диаспоры еще продолжается.

Об этом сообщает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что явка на этих выборах оказалась несколько ниже, чем во втором туре президентских выборов 2024 года. В прошлом году на момент закрытия участков проголосовало 1 млн 683 граждан, на нынешних парламентских выборах - 1 млн 591 тысяч.

В некоторых регионах фиксируется уменьшение количества избирателей, пришедших на участки, по сравнению с прошлогодними президентскими выборами.

Так, самый известный пророссийский регион Гагаузия показал явку в 45,3%, а в прошлом году там было 51,9% людей, пришедших на участки. Еще один пророссийский Тараклийский район дал 47,7%, а в прошлом году здесь была явка 50,2%. В городе Бельцы сейчас явка составила 50,2%, а была 52%.

Количество избирателей из Приднестровья снизилось более чем вдвое из-за переноса участков для голосования.

Зато регионы, где традиционно поддерживают Майю Санду и проевропейский вектор - близки к прошлогодней явке.

Так, в пригороде Кишинева - явка составляет 53,8% (была 54,2%). Яловень - 49,1% (было 49,3%), Страшены - было и осталось 46,5%.

Учитывая явку избирателей, ЦИК Молдовы признал выборы в парламент состоявшимися.

В Молдове начались парламентские выборы: открыто почти 2 тыс. избирательных участков

+1
https://t.me/ShrikeNews/25654 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 16% участков:
• Блок Санду - 38.1%
• Блок Додона (******) - 33.8%
• Унионисты (полу******) - 8.0%
• Блок Альтернатива (зашифрованные ******) - 6.5%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.5%

Примечания:
- Унионисты (сторонники объединения с Румынией) - партнеры ****** Симиона, против которого мы болели на румынских выборах. Они будут валить Санду.
- Барьер для блоков 7%, то есть Альтернатива пока не проходит.
- Усатый может поддержать правительство Санду.
28.09.2025 22:29 Ответить
+1
https://t.me/ShrikeNews/25654 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 30% участков.
• Блок Санду - 40.2%
• Блок Додона (******) - 31.3%

• Блок Альтернатива (******) - 7.4%
• Унионисты (******) - 7.3%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.7%

Примечания:
- Перед голосованием рейтинг унионистов был 2-3%. То, что они набирают заметно больше, говорит о том, что пророссийской сетке избирателей дали команду голосовать за них. Переводим их из полупидров в *****.
- Напомню, что барьер для партий 5%, а для блоков - 7%. Так что Альтернатива ведет борьбу за выживание.
-Напомню, что большую роль играет проевропейская диаспора. Данные по зарубежным участкам приходят позже, поэтому вначале результат может быть грустным, но по ходу дела улучшиться.
28.09.2025 22:39 Ответить
+1
https://t.me/ShrikeNews/25656 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 50% участков.
• Блок Санду - 42.4%
• Блок Додона (*****) - 29.9%

• Блок Альтернатива (*****) - 7.9%
• Партия унионистов (*****) - 6.9%
• Партия Усатого (возможно не *****) - 6.4%

Диаспору посчитали всего на 4%, есть надежда, что Санду затащит монобольшинство.
28.09.2025 22:46 Ответить
Проросійський "Патріотичний блок" лідирує на виборах у Молдові

Центральна виборча комісія Молдови повідомляє, що після підрахунку 10% бюлетенів на парламентських виборах лідирує проросійський "Патріотичний блок". Проєвропейська партія "Дія і Солідарність" (PAS) займає другу позицію.

Вітаю, молдавашки. https://t.me/+M4FlbdKKn5Y5ODBi
28.09.2025 22:17 Ответить
уже не лидирует просто там с начало обрабатывают голоса из сел а потом города и в канце из за границе так что все еще впереди ПАС уже на 1-м
28.09.2025 22:42 Ответить
навіть цапські СМІ вже дрюкнули що партія Санду виграла
цензору позор
а вопще то в любій дії є смисл
навіщо цензор замовчує те що вже опубл російська СМІ
28.09.2025 22:45 Ответить
Правящая партия Молдавии лидирует на выборах после подсчета 40% голосов
28.09.2025 22:46 Ответить
Потерпи ти дурачок. Не сій паніку і не веди себе як кацап обзиваючи інших.
показать весь комментарий
Вже "гоп!"?
показать весь комментарий
https://t.me/ShrikeNews/25654 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 16% участков:
• Блок Санду - 38.1%
• Блок Додона (******) - 33.8%
• Унионисты (полу******) - 8.0%
• Блок Альтернатива (зашифрованные ******) - 6.5%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.5%

Примечания:
- Унионисты (сторонники объединения с Румынией) - партнеры ****** Симиона, против которого мы болели на румынских выборах. Они будут валить Санду.
- Барьер для блоков 7%, то есть Альтернатива пока не проходит.
- Усатый может поддержать правительство Санду.
28.09.2025 22:29 Ответить
Невже, ригоАНАЛЬНІ вертухаї ****** у Молдові, продали за мамалигу Молдову ******, як і Придністров'я ??!!
Ось вам і наслідки, нікчемних «люстрацій», як і в Україні в 2014-15 роках?!?!
А Сирійці, вони просто вішають, все башарівське лайно: привладних-суддівських-прокурорських, і йдуть вперед, до Свободи!!!
28.09.2025 22:30 Ответить
https://t.me/ShrikeNews/25654 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 30% участков.
• Блок Санду - 40.2%
• Блок Додона (******) - 31.3%

• Блок Альтернатива (******) - 7.4%
• Унионисты (******) - 7.3%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.7%

Примечания:
- Перед голосованием рейтинг унионистов был 2-3%. То, что они набирают заметно больше, говорит о том, что пророссийской сетке избирателей дали команду голосовать за них. Переводим их из полупидров в *****.
- Напомню, что барьер для партий 5%, а для блоков - 7%. Так что Альтернатива ведет борьбу за выживание.
-Напомню, что большую роль играет проевропейская диаспора. Данные по зарубежным участкам приходят позже, поэтому вначале результат может быть грустным, но по ходу дела улучшиться.
28.09.2025 22:39 Ответить
Посчитано 30% участков. в деревнях
показать весь комментарий
https://t.me/ShrikeNews/25656 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 50% участков.
• Блок Санду - 42.4%
• Блок Додона (*****) - 29.9%

• Блок Альтернатива (*****) - 7.9%
• Партия унионистов (*****) - 6.9%
• Партия Усатого (возможно не *****) - 6.4%

Диаспору посчитали всего на 4%, есть надежда, что Санду затащит монобольшинство.
28.09.2025 22:46 Ответить
вже 74% з хвостиком. Блок Санду збільшує відрив. Але вже ясно, що проходять в парламент лише перші три блоки. В PAS - 44,4%; в їх суперників разом - 36,1%. Інші бар'єр 7% не долають.
28.09.2025 23:18 Ответить
Там де затримали агентів ***********, там і вішайте, оте зкацаплене лайно!! Бо буде, як в Україні, з 2019 року, клоун, смерть, кров, руїна, вкрадені гроші Українців за кордоном!!
Міндіч, мертвечук, бойко, єфремов, іванющенко, шуфрич, шифери-недострєльонні, та служки, можуть підтвердити!!!
28.09.2025 22:46 Ответить
на москву передали 10000 билютеней но они визжали что мало. А прошло голосовать 4000 ну где те что скулили что в россии живут 500000 т молдаван и нарушили их права все удрали как из чумного барака
28.09.2025 23:01 Ответить
 
 