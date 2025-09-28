УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4888 відвідувачів онлайн
Новини Парламентські вибори у Молдові
2 321 16

Парламентські вибори у Молдові: виборчі дільниці закрилися, розпочався підрахунок голосів

вибори у Молдові

На парламентських виборах у Молдові о 21:00 завершилося голосування на дільницях, відкритих всередині країни. Голосування діаспори ще триває.

Про це повідомляє "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що явка на цих виборах виявилася дещо нижчою, ніж у другому турі президентських виборів 2024 року. Торік на момент закриття дільниць проголосувало 1 млн 683 громадян, на цьогорічних парламентських виборах – 1 млн 591 тисяч.

У деяких регіонах фіксується зменшення кількості виборців, що прийшли на дільниці, порівняно з минулорічними президентськии виборами.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

Так, найвідоміший проросійський регіон Гагаузія показав явку у 45,3%, а торік там було 51,9% людей, що прийшли на дільниці. Ще один проросійський Тараклійський район дав 47,7%, а торік тут була явка 50,2%. У місті Бельці зараз явка склала 50,2%, а була 52%.

Кількість виборців з Придністров'я знизилася більше ніж удвічі через перенесення дільниць для голосування.

Натомість, регіони, де традиційно підтримують Майю Санду та проєвропейський вектор – близькі до тогорічної явки.

Так, у передмісті Кишинева – явка становить 53,8% (була 54,2%). Яловень – 49,1% (було 49,3%), Страшени – було і лишилося 46,5%.

З огляду на явку виборців, ЦВК Молдови визнав вибори до парламенту такими, що відбулися.

Читайте також: У Молдові розпочалися парламентські вибори: відкрито майже 2 тис. виборчих дільниць

Автор: 

вибори (6758) Молдова (2139)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
уже не лидирует просто там с начало обрабатывают голоса из сел а потом города и в канце из за границе так что все еще впереди ПАС уже на 1-м
показати весь коментар
28.09.2025 22:42 Відповісти
+1
https://t.me/ShrikeNews/25654 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 16% участков:
• Блок Санду - 38.1%
• Блок Додона (******) - 33.8%
• Унионисты (полу******) - 8.0%
• Блок Альтернатива (зашифрованные ******) - 6.5%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.5%

Примечания:
- Унионисты (сторонники объединения с Румынией) - партнеры ****** Симиона, против которого мы болели на румынских выборах. Они будут валить Санду.
- Барьер для блоков 7%, то есть Альтернатива пока не проходит.
- Усатый может поддержать правительство Санду.
показати весь коментар
28.09.2025 22:29 Відповісти
+1
https://t.me/ShrikeNews/25654 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 30% участков.
• Блок Санду - 40.2%
• Блок Додона (******) - 31.3%

• Блок Альтернатива (******) - 7.4%
• Унионисты (******) - 7.3%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.7%

Примечания:
- Перед голосованием рейтинг унионистов был 2-3%. То, что они набирают заметно больше, говорит о том, что пророссийской сетке избирателей дали команду голосовать за них. Переводим их из полупидров в *****.
- Напомню, что барьер для партий 5%, а для блоков - 7%. Так что Альтернатива ведет борьбу за выживание.
-Напомню, что большую роль играет проевропейская диаспора. Данные по зарубежным участкам приходят позже, поэтому вначале результат может быть грустным, но по ходу дела улучшиться.
показати весь коментар
28.09.2025 22:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проросійський "Патріотичний блок" лідирує на виборах у Молдові

Центральна виборча комісія Молдови повідомляє, що після підрахунку 10% бюлетенів на парламентських виборах лідирує проросійський "Патріотичний блок". Проєвропейська партія "Дія і Солідарність" (PAS) займає другу позицію.

Вітаю, молдавашки. https://t.me/+M4FlbdKKn5Y5ODBi
показати весь коментар
28.09.2025 22:17 Відповісти
уже не лидирует просто там с начало обрабатывают голоса из сел а потом города и в канце из за границе так что все еще впереди ПАС уже на 1-м
показати весь коментар
28.09.2025 22:42 Відповісти
навіть цапські СМІ вже дрюкнули що партія Санду виграла
цензору позор
а вопще то в любій дії є смисл
навіщо цензор замовчує те що вже опубл російська СМІ
показати весь коментар
28.09.2025 22:45 Відповісти
Правящая партия Молдавии лидирует на выборах после подсчета 40% голосов
показати весь коментар
28.09.2025 22:46 Відповісти
Потерпи ти дурачок. Не сій паніку і не веди себе як кацап обзиваючи інших.
показати весь коментар
28.09.2025 22:43 Відповісти
радієш де можна розтрясти зневіру? після 10 відсотків підрахунку
показати весь коментар
29.09.2025 00:08 Відповісти
Вже "гоп!"?
показати весь коментар
28.09.2025 22:29 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/25654 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 16% участков:
• Блок Санду - 38.1%
• Блок Додона (******) - 33.8%
• Унионисты (полу******) - 8.0%
• Блок Альтернатива (зашифрованные ******) - 6.5%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.5%

Примечания:
- Унионисты (сторонники объединения с Румынией) - партнеры ****** Симиона, против которого мы болели на румынских выборах. Они будут валить Санду.
- Барьер для блоков 7%, то есть Альтернатива пока не проходит.
- Усатый может поддержать правительство Санду.
показати весь коментар
28.09.2025 22:29 Відповісти
Невже, ригоАНАЛЬНІ вертухаї ****** у Молдові, продали за мамалигу Молдову ******, як і Придністров'я ??!!
Ось вам і наслідки, нікчемних «люстрацій», як і в Україні в 2014-15 роках?!?!
А Сирійці, вони просто вішають, все башарівське лайно: привладних-суддівських-прокурорських, і йдуть вперед, до Свободи!!!
показати весь коментар
28.09.2025 22:30 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/25654 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 30% участков.
• Блок Санду - 40.2%
• Блок Додона (******) - 31.3%

• Блок Альтернатива (******) - 7.4%
• Унионисты (******) - 7.3%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.7%

Примечания:
- Перед голосованием рейтинг унионистов был 2-3%. То, что они набирают заметно больше, говорит о том, что пророссийской сетке избирателей дали команду голосовать за них. Переводим их из полупидров в *****.
- Напомню, что барьер для партий 5%, а для блоков - 7%. Так что Альтернатива ведет борьбу за выживание.
-Напомню, что большую роль играет проевропейская диаспора. Данные по зарубежным участкам приходят позже, поэтому вначале результат может быть грустным, но по ходу дела улучшиться.
показати весь коментар
28.09.2025 22:39 Відповісти
Посчитано 30% участков. в деревнях
показати весь коментар
28.09.2025 22:44 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/25656 Роман Шрайк:
Молдова. Посчитано 50% участков.
• Блок Санду - 42.4%
• Блок Додона (*****) - 29.9%

• Блок Альтернатива (*****) - 7.9%
• Партия унионистов (*****) - 6.9%
• Партия Усатого (возможно не *****) - 6.4%

Диаспору посчитали всего на 4%, есть надежда, что Санду затащит монобольшинство.
показати весь коментар
28.09.2025 22:46 Відповісти
вже 74% з хвостиком. Блок Санду збільшує відрив. Але вже ясно, що проходять в парламент лише перші три блоки. В PAS - 44,4%; в їх суперників разом - 36,1%. Інші бар'єр 7% не долають.
показати весь коментар
28.09.2025 23:18 Відповісти
Але знов близько до навпіл , хоча не критично як у Австрії наприклад - прибічники ЄС перевищують своє зібраною коаліцією проти ЄДИНОЇ УЛЬТРАПРАВОЇ всього 6-ма голосами партії зелених втішає лиш те що наступні не скоро, тепер як й в Молдові, Німеччині ...
показати весь коментар
29.09.2025 00:12 Відповісти
Там де затримали агентів ***********, там і вішайте, оте зкацаплене лайно!! Бо буде, як в Україні, з 2019 року, клоун, смерть, кров, руїна, вкрадені гроші Українців за кордоном!!
Міндіч, мертвечук, бойко, єфремов, іванющенко, шуфрич, шифери-недострєльонні, та служки, можуть підтвердити!!!
показати весь коментар
28.09.2025 22:46 Відповісти
на москву передали 10000 билютеней но они визжали что мало. А прошло голосовать 4000 ну где те что скулили что в россии живут 500000 т молдаван и нарушили их права все удрали как из чумного барака
показати весь коментар
28.09.2025 23:01 Відповісти
 
 