Парламентські вибори у Молдові: виборчі дільниці закрилися, розпочався підрахунок голосів

На парламентських виборах у Молдові о 21:00 завершилося голосування на дільницях, відкритих всередині країни. Голосування діаспори ще триває.

Зазначається, що явка на цих виборах виявилася дещо нижчою, ніж у другому турі президентських виборів 2024 року. Торік на момент закриття дільниць проголосувало 1 млн 683 громадян, на цьогорічних парламентських виборах – 1 млн 591 тисяч.

У деяких регіонах фіксується зменшення кількості виборців, що прийшли на дільниці, порівняно з минулорічними президентськии виборами.

Так, найвідоміший проросійський регіон Гагаузія показав явку у 45,3%, а торік там було 51,9% людей, що прийшли на дільниці. Ще один проросійський Тараклійський район дав 47,7%, а торік тут була явка 50,2%. У місті Бельці зараз явка склала 50,2%, а була 52%.

Кількість виборців з Придністров'я знизилася більше ніж удвічі через перенесення дільниць для голосування.

Натомість, регіони, де традиційно підтримують Майю Санду та проєвропейський вектор – близькі до тогорічної явки.

Так, у передмісті Кишинева – явка становить 53,8% (була 54,2%). Яловень – 49,1% (було 49,3%), Страшени – було і лишилося 46,5%.

З огляду на явку виборців, ЦВК Молдови визнав вибори до парламенту такими, що відбулися.

