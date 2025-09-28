Парламентські вибори у Молдові: виборчі дільниці закрилися, розпочався підрахунок голосів
На парламентських виборах у Молдові о 21:00 завершилося голосування на дільницях, відкритих всередині країни. Голосування діаспори ще триває.
Про це повідомляє "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що явка на цих виборах виявилася дещо нижчою, ніж у другому турі президентських виборів 2024 року. Торік на момент закриття дільниць проголосувало 1 млн 683 громадян, на цьогорічних парламентських виборах – 1 млн 591 тисяч.
У деяких регіонах фіксується зменшення кількості виборців, що прийшли на дільниці, порівняно з минулорічними президентськии виборами.
Так, найвідоміший проросійський регіон Гагаузія показав явку у 45,3%, а торік там було 51,9% людей, що прийшли на дільниці. Ще один проросійський Тараклійський район дав 47,7%, а торік тут була явка 50,2%. У місті Бельці зараз явка склала 50,2%, а була 52%.
Кількість виборців з Придністров'я знизилася більше ніж удвічі через перенесення дільниць для голосування.
Натомість, регіони, де традиційно підтримують Майю Санду та проєвропейський вектор – близькі до тогорічної явки.
Так, у передмісті Кишинева – явка становить 53,8% (була 54,2%). Яловень – 49,1% (було 49,3%), Страшени – було і лишилося 46,5%.
З огляду на явку виборців, ЦВК Молдови визнав вибори до парламенту такими, що відбулися.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Центральна виборча комісія Молдови повідомляє, що після підрахунку 10% бюлетенів на парламентських виборах лідирує проросійський "Патріотичний блок". Проєвропейська партія "Дія і Солідарність" (PAS) займає другу позицію.
Вітаю, молдавашки. https://t.me/+M4FlbdKKn5Y5ODBi
цензору позор
а вопще то в любій дії є смисл
навіщо цензор замовчує те що вже опубл російська СМІ
Молдова. Посчитано 16% участков:
• Блок Санду - 38.1%
• Блок Додона (******) - 33.8%
• Унионисты (полу******) - 8.0%
• Блок Альтернатива (зашифрованные ******) - 6.5%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.5%
Примечания:
- Унионисты (сторонники объединения с Румынией) - партнеры ****** Симиона, против которого мы болели на румынских выборах. Они будут валить Санду.
- Барьер для блоков 7%, то есть Альтернатива пока не проходит.
- Усатый может поддержать правительство Санду.
Ось вам і наслідки, нікчемних «люстрацій», як і в Україні в 2014-15 роках?!?!
А Сирійці, вони просто вішають, все башарівське лайно: привладних-суддівських-прокурорських, і йдуть вперед, до Свободи!!!
Молдова. Посчитано 30% участков.
• Блок Санду - 40.2%
• Блок Додона (******) - 31.3%
• Блок Альтернатива (******) - 7.4%
• Унионисты (******) - 7.3%
• Партия Усатого (возможно не ******) - 6.7%
Примечания:
- Перед голосованием рейтинг унионистов был 2-3%. То, что они набирают заметно больше, говорит о том, что пророссийской сетке избирателей дали команду голосовать за них. Переводим их из полупидров в *****.
- Напомню, что барьер для партий 5%, а для блоков - 7%. Так что Альтернатива ведет борьбу за выживание.
-Напомню, что большую роль играет проевропейская диаспора. Данные по зарубежным участкам приходят позже, поэтому вначале результат может быть грустным, но по ходу дела улучшиться.
Молдова. Посчитано 50% участков.
• Блок Санду - 42.4%
• Блок Додона (*****) - 29.9%
• Блок Альтернатива (*****) - 7.9%
• Партия унионистов (*****) - 6.9%
• Партия Усатого (возможно не *****) - 6.4%
Диаспору посчитали всего на 4%, есть надежда, что Санду затащит монобольшинство.
Міндіч, мертвечук, бойко, єфремов, іванющенко, шуфрич, шифери-недострєльонні, та служки, можуть підтвердити!!!