ЕС похвалил Молдову за демократические выборы и напомнил об угрозе РФ

Европейский Союз заявил, что парламентские выборы в Молдове стали подтверждением курса страны на евроинтеграцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС, обнародованном 29 сентября.

В ЕС подчеркнули, что результаты голосования "подтверждают неизменную поддержку народа европейского будущего Республики Молдова, закрепленного в ее Конституции". Там также отметили: "Избиратели предоставили четкий и сильный мандат на продолжение решительной приверженности Республики Молдова к членству в ЕС".

Также европейские дипломаты подчеркнули демократичность выборов и похвалили работу Центральной избирательной комиссии, которая "активно работала" над решением проблем во время голосования.

В то же время в Брюсселе осудили "непрерывные гибридные атаки России и ее союзников", направленные на подрыв демократии в Молдове. По словам ЕС, речь идет о дезинформации, подкупе избирателей, кибератаках и подготовке провокаторов насилия.

Такие действия, подчеркнули в Евросоюзе, имеют целью дестабилизировать страну и усилить раскол в обществе.

В заявлении также подчеркнули, что ЕС готов сотрудничать с новоизбранным парламентом и новым правительством Молдовы, чтобы поддержать страну на пути в Европу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Молдову с результатами парламентских выборов, отметив, что Россия потерпела поражение в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

