Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3 018 24

На пророссийском протесте в Молдове прозвучало "Слава Украине в составе России": мужчину вывели из толпы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 29 сентября, сторонники пророссийского "Патриотического блока", который проиграл парламентские выборы, вышли на акцию протеста под здание парламента Молдовы.

Об этом сообщают Ziarul de Gardă и Observator News, передает Цензор.НЕТ.

протесты в Молдове
Фото: Dodon Igor

протесты в Молдове
Фото: Dodon Igor

В сети распространялись обвинения о подготовке проплаченных участников, однако в протесте приняли участие лишь несколько сотен человек.

Акция длилась менее часа и прошла без серьезных инцидентов. Лидеров пророссийских сил несколько раз освистывали. Во время митинга один человек выкрикнул "Слава Украине", на что один из протестующих ответил: "В составе России". Правоохранители вывели этого мужчину из толпы.

протесты в Молдове
Фото: Observator News

протесты в Молдове
Фото: Dodon Igor

протесты в Молдове
Фото: Dodon Igor

В конце вице-президент "Партии социалистов Республики Молдова" Влад Бетранча призвал участников возвращаться домой и оставаться "на связи".

Что предшествовало?

Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал прогноз ключевых информационных угроз на первую половину октября 2025 года. Среди направлений - дискредитация парламентских выборов в Молдове и попытки дестабилизировать ситуацию в стране

Молдавские СМИ получили переписки, свидетельствующие об организации пророссийскими силами проплаченных протестов в Кишиневе.

Молдова (1937) протест (5906) россия (97442)
Топ комментарии
+11
Вибори в Молдові - приклад того, як нам варто було діяти в 2019... Просто не допускати до участі антиукраїнські сили і кандидатів! Чому до цього ніхто не додумався???
показать весь комментарий
29.09.2025 14:17 Ответить
+8
Журналісти переважають мітингуючих
показать весь комментарий
29.09.2025 14:23 Ответить
+7
Одні старі пердуни
показать весь комментарий
29.09.2025 14:23 Ответить
Вибори в Молдові - приклад того, як нам варто було діяти в 2019... Просто не допускати до участі антиукраїнські сили і кандидатів! Чому до цього ніхто не додумався???
показать весь комментарий
29.09.2025 14:17 Ответить
А в Молдове до этого додумались
После выборов 2019 года Украине
Молдова поняла - к чему может привести " украинский сценарий"
Умные народы учатся на примере других
А мы в 2019 все *****......и
И самое страшное!!!!!!!
У нас до сих пор миллионы готовы голосовать за Зелю
Украинцы необучаемы
Уж простите - это зашкаливающий **********!!!
А Молдову- поздравляю!!!!!!
Приятно знать,что Молдова - это вменяемый сосед
показать весь комментарий
29.09.2025 14:27 Ответить
і шо пропонуєте? піти і всім дружно повішатись?
показать весь комментарий
29.09.2025 14:29 Ответить
Снєсуни божилися, що знесуть гундоса, як тільки, так відразу. Ну і де, шо?
показать весь комментарий
29.09.2025 14:41 Ответить
ПРО «СМЕТУНІВ»
Все гримить, земля трясеться,
Стадо сметунів несеться.
Хто у Польщу, хто до німців -
Пре отара з українців...
Заблудились "сметуни"
Як до справи - sцикуни.
Ви ж нам інше обіцяли,
Як "зелені" в очі sцяли...
Якщо влада буде красти,
То ви зробите їй "ласти"...
"Ласти" ви зробили нам,
Не "зеленим" "пацанам".
До Європи ви втекли,
Не бариг, кордон знесли.
Тут нам лиха наробили,
Зелю й шобло боронили,
А як Неньку захищати,
Пруть щоб в німців виживати.
02.08.2024
Анатолій Березенський
показать весь комментарий
29.09.2025 14:55 Ответить
Навіщо всім? Тим, хто тягнув і тягне нас в болото "русского мира".
показать весь комментарий
29.09.2025 14:53 Ответить
о... ці не повісяться, не мрійте
показать весь комментарий
29.09.2025 14:55 Ответить
мубть тому-що в Україні-2019 олігархи мали майже повний політичний, економічний та інформаційний вплив, що і дозволив їм (згуртувавшись разом) поставити те, що поставили.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:27 Ответить
В 2019 більшисть "мудрого нарІду" проголосувала за власну смерть.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:34 Ответить
Так. Але не допустити до участі у виборах неможливо. В Молдові вони були допущені, просто за них не погтрібно було голосувати. Як показав час, у 2019 році проукраїнськими і проєвропейськими були "ЄС", "Свобода", "Правий сектор", "Голос", а "ОПЗЖ, "Слуга народу", "Відродження" "За майбутнє" та інші - проросійські і проолігархічні.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:38 Ответить
Погугліть, низку політичних сил таки не допустили
показать весь комментарий
29.09.2025 14:42 Ответить
Так само і в 2004 коли Ющенко став президентом. Занадто рано тоді почали грати в демократію. Давити овоча треба було ще тоді.
Так і в 2019 зарано Порошенко почав грати в демократію, думаючи що наше суспільство розумне.
Но практика показала що суспільство в більшості ще діти.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:54 Ответить
Одні старі пердуни
показать весь комментарий
29.09.2025 14:23 Ответить
они при штурме тцк рассыпяться накуй)
показать весь комментарий
29.09.2025 14:28 Ответить
Теж звернув на це увагу, совкодрочери.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:31 Ответить
Журналісти переважають мітингуючих
показать весь комментарий
29.09.2025 14:23 Ответить
с таким количеством и качеством "протестантов" тебе додоня больше денег не дадут)
показать весь комментарий
29.09.2025 14:27 Ответить
А почему у кацапов не получилось? ПотАмушта опять клептоманам деньги дали, типа медведчука. А додон понимает, звЯзда кацапов заходит, бабла больше можно и не получить.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:27 Ответить
Надіюсь ублюдок виригав свої почки.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:31 Ответить
Это не митинг. Это унылое гуано политических заробитчан.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:31 Ответить
Додон несе в Молдову "русский мир", а більше точно - війну.
показать весь комментарий
29.09.2025 14:41 Ответить
Вивели і розстріляли - так мало бути
показать весь комментарий
29.09.2025 14:41 Ответить
митинг холодные ноги на полпути к кабздону судя по их кондиции))
показать весь комментарий
29.09.2025 14:44 Ответить
Запліснівілий додон вже фактично використаний гандон
показать весь комментарий
29.09.2025 14:49 Ответить
 
 