На пророссийском протесте в Молдове прозвучало "Слава Украине в составе России": мужчину вывели из толпы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 29 сентября, сторонники пророссийского "Патриотического блока", который проиграл парламентские выборы, вышли на акцию протеста под здание парламента Молдовы.
Об этом сообщают Ziarul de Gardă и Observator News, передает Цензор.НЕТ.
В сети распространялись обвинения о подготовке проплаченных участников, однако в протесте приняли участие лишь несколько сотен человек.
Акция длилась менее часа и прошла без серьезных инцидентов. Лидеров пророссийских сил несколько раз освистывали. Во время митинга один человек выкрикнул "Слава Украине", на что один из протестующих ответил: "В составе России". Правоохранители вывели этого мужчину из толпы.
В конце вице-президент "Партии социалистов Республики Молдова" Влад Бетранча призвал участников возвращаться домой и оставаться "на связи".
Что предшествовало?
Напомним, Центр противодействия дезинформации обнародовал прогноз ключевых информационных угроз на первую половину октября 2025 года. Среди направлений - дискредитация парламентских выборов в Молдове и попытки дестабилизировать ситуацию в стране
Молдавские СМИ получили переписки, свидетельствующие об организации пророссийскими силами проплаченных протестов в Кишиневе.
